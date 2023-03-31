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В результате обстрела Запорожского района начался пожар в частном доме, поврежден детский сад, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали последствия вражеского обстрела в Запорожском районе, совершенного оккупантами 31 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

"31 марта враг осуществил обстрел одного из населенных пунктов Запорожского района. В результате которого произошло возгорание частного жилого дома на площади 80 кв. м, частично повреждены детский сад, два дома и фасады и окна в рядом расположенных зданиях.

Жертв и пострадавших нет. Сотрудники ГСЧС вызвали скорую помощь для беременной, которая находилась в стрессовом состоянии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели оперативно ликвидировали возгорание и разбор конструкций и отдельных элементов. На ликвидацию последствий от ГУ ГСЧС привлекались 40 спасателей личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники.

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В результате обстрела Запорожского района начался пожар в частном доме, поврежден детский сад, - ГСЧС 01
В результате обстрела Запорожского района начался пожар в частном доме, поврежден детский сад, - ГСЧС 02
В результате обстрела Запорожского района начался пожар в частном доме, поврежден детский сад, - ГСЧС 03
В результате обстрела Запорожского района начался пожар в частном доме, поврежден детский сад, - ГСЧС 04
В результате обстрела Запорожского района начался пожар в частном доме, поврежден детский сад, - ГСЧС 05
В результате обстрела Запорожского района начался пожар в частном доме, поврежден детский сад, - ГСЧС 06
В результате обстрела Запорожского района начался пожар в частном доме, поврежден детский сад, - ГСЧС 07
В результате обстрела Запорожского района начался пожар в частном доме, поврежден детский сад, - ГСЧС 08

обстрел (27107) Запорожская область (3076) ГСЧС (4965)


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Дзвонили знайомі звідти. Кажуть було 10 прильотів.
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31.03.2023 12:05 Ответить
 
 