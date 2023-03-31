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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Передавал врагу данные о военном аэродроме: СБУ задержала предателя в Кировоградской области. ФОТОрепортаж

Очередного агента ФСБ в Кировоградской области разоблачила контрразведка СБУ. Местный житель передавал врагу информацию о военных аэродромах и железнодорожных маршрутах переправки оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"После 24 февраля прошлого года агрессор дистанционно привлек мужчину к негласному сотрудничеству против Украины. По указаниям врага он собирал разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона", - говорится в сообщении.

Прежде всего, российский агент пытался выявить военные аэродромы и железнодорожные маршруты переправки оружия и боеприпасов украинских войск в прифронтовые районы. В том числе по заданию кураторов он искал аэродром, где испытывают беспилотные летательные аппараты.

Для этого предатель объезжал местность и производил фото- и видеофиксацию объектов. Особое внимание обращал на движение железнодорожного транспорта.

Полученные сведения он пытался передать ФСБ через мессенджер Telegram. Развединформация требовалась оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по региону.

Смотрите: Российскую агентку, которая разведывала локации предприятий украинского оборонпрома, задержали на Кировоградщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Однако контрразведчики СБУ своевременно уличили злоумышленника и задержали во время выполнения им разведывательного задания. У задержанного изъят телефон, который он использовал для конспиративной коммуникации с агрессором.

На основании изъятых доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Передавал врагу данные о военном аэродроме: СБУ задержала предателя в Кировоградской области 01
Передавал врагу данные о военном аэродроме: СБУ задержала предателя в Кировоградской области 02
Передавал врагу данные о военном аэродроме: СБУ задержала предателя в Кировоградской области 03
Передавал врагу данные о военном аэродроме: СБУ задержала предателя в Кировоградской области 04

СБУ (19890) государственная измена (1539) Кировоградская область (630)


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Топ комментарии
+11
Звісно, що це добре!
Але чи не хоче СБУ розібратись з осередком рашистської агентури, що засіла в Лаврі? Не на часі?
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31.03.2023 12:05
+6
Очередной пенс-коммуняка
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31.03.2023 11:55
+6
вот же ****, надеюсь єту тварь кацапскую четвертуют
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31.03.2023 12:01
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Очередной пенс-коммуняка
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31.03.2023 11:55 Ответить
Ну а теперь - при попытке к бегству. Только чище вокруг станет. Зачем хранить этот мусор и тратить на его содержание деньги налогоплательщиков?
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31.03.2023 11:56 Ответить
Точно, квардратночелюстний з народження.
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31.03.2023 12:00 Ответить
вот же ****, надеюсь єту тварь кацапскую четвертуют
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31.03.2023 12:01 Ответить
Нєту свєту...

А тепер буде "Нєбо в клєту".
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31.03.2023 12:04 Ответить
Звісно, що це добре!
Але чи не хоче СБУ розібратись з осередком рашистської агентури, що засіла в Лаврі? Не на часі?
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31.03.2023 12:05 Ответить
І скільки можна панькатись? Допитати, докази що працював на ворога і вибір гілляки для прикрого самогубства... Безкарність провокує повтор злочину масових вбивств
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31.03.2023 12:08 Ответить
Чого цю гниду повернули спиною до людей, покажіть пику зрадника.
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31.03.2023 12:26 Ответить
..отдайте "девочку в трусиках" местным пацанам и предупредите местное пещерное правосудие, что местные пацаны в этом случае - правильные
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31.03.2023 13:52 Ответить
В Кропивницькому затримали,шкода що тільки спину цього виродка показали. Самосуд від мешканців був би саме то що треба
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31.03.2023 15:18 Ответить
Таких пенсіонерів відставників по Україні ще до гибелі. СБУ варто підняти пенсійні справи по регіонах.
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27.08.2023 23:27 Ответить
 
 