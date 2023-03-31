Передавал врагу данные о военном аэродроме: СБУ задержала предателя в Кировоградской области. ФОТОрепортаж
Очередного агента ФСБ в Кировоградской области разоблачила контрразведка СБУ. Местный житель передавал врагу информацию о военных аэродромах и железнодорожных маршрутах переправки оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"После 24 февраля прошлого года агрессор дистанционно привлек мужчину к негласному сотрудничеству против Украины. По указаниям врага он собирал разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона", - говорится в сообщении.
Прежде всего, российский агент пытался выявить военные аэродромы и железнодорожные маршруты переправки оружия и боеприпасов украинских войск в прифронтовые районы. В том числе по заданию кураторов он искал аэродром, где испытывают беспилотные летательные аппараты.
Для этого предатель объезжал местность и производил фото- и видеофиксацию объектов. Особое внимание обращал на движение железнодорожного транспорта.
Полученные сведения он пытался передать ФСБ через мессенджер Telegram. Развединформация требовалась оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по региону.
Однако контрразведчики СБУ своевременно уличили злоумышленника и задержали во время выполнения им разведывательного задания. У задержанного изъят телефон, который он использовал для конспиративной коммуникации с агрессором.
На основании изъятых доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
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А тепер буде "Нєбо в клєту".
Але чи не хоче СБУ розібратись з осередком рашистської агентури, що засіла в Лаврі? Не на часі?