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В аптеках Киева длинные очереди. Популярный сайт по продаже лекарств перегружен. ФОТОрепортаж

С 1 апреля рецептурные препараты должны продавать по рецептам. Поэтому сейчас украинцы пытаются купить лекарство про запас. В Киеве в аптеках наблюдаются большие очереди, а популярный сайт tabletkiUA не справляется с количеством посетителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.

Журналисты отмечают, что в Киеве практически невозможно купить препарат "Нимесил". В аптеках наблюдаются большие очереди, тянущиеся на улицу.

Популярный онлайн-сервиз по покупке лекарств tabletkiUA уже с утра не справляется с количеством посетителей. Сайт либо предлагает подождать в очереди, либо совсем не работает.

В аптеках Киева длинные очереди. Популярный сайт по продаже лекарств перегружен 01
В аптеках Киева длинные очереди. Популярный сайт по продаже лекарств перегружен 02
В аптеках Киева длинные очереди. Популярный сайт по продаже лекарств перегружен 03
В аптеках Киева длинные очереди. Популярный сайт по продаже лекарств перегружен 04

Похожая ситуация наблюдается и в Днепре. По информации журналистов местного издания "Днепровская панорама", жители не понимают, какие лекарства будут по рецепту, а какие - нет. Потому и скупают все, что могут.

В аптеках Киева длинные очереди. Популярный сайт по продаже лекарств перегружен 05
В аптеках Киева длинные очереди. Популярный сайт по продаже лекарств перегружен 06

Напомним, с 1 апреля электронный рецепт станет обязательным для получения всех рецептурных лекарств, включенных в Государственный реестр лекарственных средств.

Читайте: С 1 апреля большинство лекарств можно будет купить по электронному рецепту

Минздрав (4899) рецепт (40) аптека (128)


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Топ комментарии
+33
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31.03.2023 15:38
+27
Краще б ви перед виборами у 19му думали. Наголосували нам придурків, тепер жеріть.
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31.03.2023 15:36
+27
Всіх вітаю з завтрашнім продажем корвалолу та решти ліків по рецепту з нагоди дня ЗЄ-дурня !
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31.03.2023 15:41
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Правила форума Совет форумчан
Хех, прийдеться ставати здоровими )))
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31.03.2023 15:33 Ответить
Всіх вітаю з завтрашнім продажем корвалолу та решти ліків по рецепту з нагоди дня ЗЄ-дурня !
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31.03.2023 15:41 Ответить
у зв'язку із війною.... "зберіть свою аптечку"

щас, пішла у чергу.... ☹️
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31.03.2023 15:44 Ответить
Геть ЗЄ-льоних ідіотів ! 👿
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31.03.2023 15:46 Ответить
У мудрого наріду в очах лише як у Му-му німе питання: "нафіга" ?
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31.03.2023 15:54 Ответить
Час мастити лоба ЗЄ-льонкою, панове, - завтра національне свято день преЗЄдєнта
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31.03.2023 16:00 Ответить
Москаль?
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31.03.2023 16:17 Ответить
наріду?
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31.03.2023 16:18 Ответить
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31.03.2023 15:44 Ответить
Однозначно, це чергова перемога криворогульної влади у боротьбі зі здоровим глуздом.
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31.03.2023 15:45 Ответить
ну и где тут большие очереди...
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31.03.2023 15:35 Ответить
Дійсно, до совка ЗЄ ще треба попрацювати
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31.03.2023 15:42 Ответить
Посчитал количество людей в "огромных" очередях на всех фотографиях : на первом фото ужасающая очередь а из 4-х человек ... На другом 5 человек в полупустом зале .

В мирной солнечной Ницце в сентябре прошлого года оказался в аптеке в очереди из 5-ти человек. Легкомысленно не осознавал, что, оказывается, я стоял в "длинной очереди" за лекарствами... Аж 10 минут промаялся в этой длиннющей очереди...
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01.04.2023 01:39 Ответить
Докерувались. Те що повинно бути в кожного в аптечці - тепер по рецепту.
Слава зеленим товпо*пам!
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31.03.2023 15:35 Ответить
половина населення України немає доступу до лікарів з якими підписували договір - вони або самі біженці, або лікарі здриснули - а ці придурки заставляють населення розшукувати своїх лікарів і брати у них рецепти
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31.03.2023 15:42 Ответить
Заболить в кого зуб серед ночі десь в селі за 30 км від аптеки- дзвони лікарю він випише рецепт, поїдеш купиш в аптеці.
Будемо переходити на зеленку. Чи і вана по рецепту бо на спирту?
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31.03.2023 15:53 Ответить
в якому селі посеред ночі працює аптека?
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02.04.2023 09:17 Ответить
Дурень-зрадофіл, почитай той указ. Люди в зоні бойових дій, під окупацією, купують ліки без рецепту.
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02.04.2023 09:16 Ответить
ти настільки тупорилий, що не відрізниш біженців від тих, хто під окупацією?
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02.04.2023 11:02 Ответить
А ціни просто космос: деяки препарати в два-три рази дорожче ніж у Польщі!
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31.03.2023 15:35 Ответить
знову якась жопа намічаеться.
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31.03.2023 15:35 Ответить
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31.03.2023 15:38 Ответить
Мене також цікавить. Чим закінчився податковий майдан стосовно п/е пакетів і касових апаратів??? ... Вторгненням росії(((. А нам шашлики ...(((І вічний смуток і біль.
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31.03.2023 15:50 Ответить
Я вас удивлю , а может и нет. Но. Зелёные уже в этом обвиняют Порошенко. Цитата. «
Ирина Зыбинская ви зараз серйозно? Ці реформи вводяться за вимогою ЄС. І як відомо всім, окрім вас мабуть, ми повинні це виконувати, тому що попередня влада отримувала безліч траншів, за певних умов. І от тепер, коли гроші в кишенях тих хто їх отримав, ми з вами будемо за це розраховуватись, і за нинішньої влади, і за наступної також..
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31.03.2023 17:45 Ответить
Звісно ж, що чергові "шашлики на майскіє, гречку купувати не треба..."
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31.03.2023 15:48 Ответить
Спочатку влада не ухвалила закон "Про зброю" - щоб захищатися, а тепер не хоче, щоб люди лікувалися.
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31.03.2023 15:36 Ответить
Краще б ви перед виборами у 19му думали. Наголосували нам придурків, тепер жеріть.
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31.03.2023 15:36 Ответить
На період воєнного стану ліки продаються без довбаних ел.рецептів. що за ажіотаж???
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31.03.2023 15:40 Ответить
І мені так сказав провізор в аптеці, сьогодні. Та хай набирають, тай ще ціни підскочать.
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31.03.2023 15:47 Ответить
Це при нормальній владі без рецепта . А у нас зеклоуни , тому все навиворіт .
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31.03.2023 18:27 Ответить
...чи то є якійсь дії зеленої влади де вони не обісралися?
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31.03.2023 15:40 Ответить
є - ті, де вони обісцялися...
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31.03.2023 15:42 Ответить
Печера Дракона ТК

З приводу електронних рецептів на ліки. Ще до вторгнення під кабінетом мого сімейного лікаря стояли дві черги - ті хто по запису, і ті кому треба негайно. Бо по запису - це через два тижні. Багато паціентів у нашого сімейного. У всіх інших так само. В часи Порошенка я записувався сьогодні на завтра, але нині часи інші.

Це у Києві. Що робиться у Запоріжжі або у Вінниці здогадатися не складно.

Як придбати в таких умовах ліки по електронному рецепту? Та запросто.

Гарантію даю, в низці аптек буде все - і без рецептів. А в інших аптеках будуть ліки тільки дозволені і туди люди ходити перестануть. Чим відрізнятимуться перші від других?

Перші зможуть порішати, читайте заплатити правильним людям. Другі не захочуть. І їх за те гнобитимуть перевірки. Тому вони подохнуть.

Корупційна схема вибудовується на наших очах - геніальна по своїй простоті і дебільності. І як завжди - під гаслом "це все виключно для вашого блага!"

До речі, міністр Степанов який ледь не угробив вітчизняного виробника костюмів біозахисту, у якого від КОВІД прищеплювати почали пізніше за Зімбабве, і який довів Україну до смертності два Іловайська на день, бодай якоїсь відповідальності зазнав? Його навіть не пожурили?

Здогадайтеся, хто на літеру З і Є стоїть зараз за цим геніальним корупційним винаходом? Кому грошей на вибори треба аж так, що вони вже економлять на військових під час війни?
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31.03.2023 17:30 Ответить
Неймовірна жорстокість українських законів на щастя успішно нівелюється необов'язковістю їх виконання. Як тільки впадуть доходи власників аптек ,все повернеться в зад.
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31.03.2023 15:40 Ответить
"Что нє здєлаєт дурак - получаєтся нє так!" - це не про нашу владу, часом, говорилось?
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31.03.2023 15:41 Ответить
трохи пізніше без рецепта ліки можна буде придбати через "благодійні організації" (ясна річ, - створених лише для допомоги прифронтовим селам), які будуть купляти їх оптом без будь-яких рецептів...
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31.03.2023 15:41 Ответить
с одной стороны бесконтрольный прием лекарст - это зло.
с другой стороны врачи в поликлиниках не лечат, а оказывают консультационно-диагностические услуги. да и в частных клиниках тоже, но дорого.
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31.03.2023 15:43 Ответить
А в поликлинике что, бесплатно?
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31.03.2023 16:19 Ответить
сходите...
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31.03.2023 16:22 Ответить
Да я ходил. Со сломаной рукой. Бесплатно и без очереди мне сделали ренген и выдали бумажку с диагнозом. Хирурга для наложения гипса предложили через три дня в регистратуре. Пришлость тут же официально за деньги выкупать сам ренгеновский снимок и ехать с ним в частную клинику с травматологом где и был наложен гипс. Ессно за деньги.
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31.03.2023 16:36 Ответить
а Ваш врач Вам для чего? если все было сделано без него....
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31.03.2023 16:41 Ответить
То есть, со сломаной рукой я должен был нестись не в ближайшую на пути поликлинику, а еще и предварительно записываться на прием к домашнему врачу?
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31.03.2023 16:46 Ответить
В травмпункт
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31.03.2023 17:52 Ответить
А лєчить ето как? Мять холку или что?
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02.04.2023 14:21 Ответить
зачем? деньги-то все равно капают...
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02.04.2023 15:16 Ответить
Нашому мудрому наріду про що не розкажи-відразу біжать скупляти вирячивши очі. Сіль. Скажіть на телемарахвоні що сіль завтра подорожчає. І памперси.))
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31.03.2023 15:44 Ответить
..як завжди: "по просьбам трудящихся коллективов"
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31.03.2023 15:45 Ответить
Не забувайте, крім ЗЕ-лоха є ще й його міністр Ляшко-лох...
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31.03.2023 15:48 Ответить
Ляшко також хоче куртку як у Степанова.
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31.03.2023 15:58 Ответить
Аптечна "мафія" та сімейні лікарі зненавидять ЗЄ-льоного!
Утім, як і решта народу, яка при кожному поході в аптеку буде крити ЗЄ-льоного
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31.03.2023 15:52 Ответить
Підніметься ''хвиля'' і зелені скасують цю норму. Це їхній стиль роботи-якусь дурню приймають і дивляться на реакцію суспільства..
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31.03.2023 15:57 Ответить
якщо клоун стає президентом, то країна стає цирком... зі смертельними номерами.
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31.03.2023 15:59 Ответить
Хоч ви один розумний серед стада ідіотів.Те ж саме кажу і я,але мене обзивають "порохоботкою" і в "Фейсбука" навіть геть заблокували.
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31.03.2023 19:25 Ответить
Что только не придумают, чтобы людям праздник устроить😁
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31.03.2023 16:03 Ответить
Тамара Горіха Зерня

Тобто закупівля ліків для військових із завтрашнього дня паралізована.
Я хотіла б почути думку прихильників продажу рецептурних препаратів виключно за рецептами.
Як правильно?

Я вважаю, що відтепер кожен солдат на бойовій позиції у разі хвороби, недомагання, травми, загострення хронічних болів, болю у спині і колінах повинен вимагати консультації зі своїм сімейним лікарем і лікарняного. Ніхто не зобов'язаний терпіти біль і ігнорувати свої медичні потреби. Воювати повинні здорові, так?

А на час, доки військові будуть на лікарняних, ви їх заміните в окопах.

Якщо що, це сарказм - і не сарказм. Бо я не бачу іншого виходу.
Нашим білим пальтам невідомо, що звичайні аптечні ліки - це великий відсоток закупівель кожного фонду. На фронті загострюються всі хронічні болячки і додаються нові. І тому начмеди бригад і батальйонів формують довжелезні запити на ліки і тримають у себе цілі мобільні аптеки.
Ну а тепер хай шукають можливість оформлення електронних рецептів і виконання усіх формальностей.
Волонтери ліки більше не купуватимуть.
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31.03.2023 16:05 Ответить
У кожного військового є медик. Самостійне лікування "болю в колінах" та " спини" довше 3-х днів приводить до гастриту, ерозії слизової, далі - більше. Ніхто в світі не лікується сам себе, це у нас пережиток.
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02.04.2023 10:54 Ответить
А як хлопці з передовою поїдуть лікувати коліно на 3 тиждні ( бо спочатку дочекайся семейного лікаря, потім чергу мінімум 2 тиждня до невропатолога, потім саме лікування не на 1 день і.т. п.), ти, урод , за них воювати будеш? Чи вже з окопу "вумник" пишеш? Всі до одного ліки, яки навіть дохтур виписує, при лікуванні коліна, чи спини, чи суглобів- всі шкодять так чи інакше ЖКТ. Хлопцям нема часу да і ніхто іх не відпустить з передка по таким дрібницям, тому якщо дійсно піклуєшся про воїнів- заменяй їх на предовій, а не кізді нісенітницю з дивана тут. Чи мовчи краще
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02.04.2023 16:55 Ответить
Військові за направленням військового медика після його першої медичної допомоги йдуть ( або евакуюються ) у військову поліклініку, військовій госпіталь. Аптека для військових у військовому госпіталі та військовій поліклініці. Після звільнення із ЗСУ до сімейного лікаря.
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02.04.2023 17:19 Ответить
Ти, блін, зовсім хворий сам на всю бошку. З больним коліном, чи коли трохи спина болить, чи ще щось несутєве, ніхто з воїнів нікуди не поїде з поля бою. а воєн. Медік сам буде пробувати їм на місці допомогти. Чим? Положе рецептік на хворе місце солдату в окопі? Сам його собі всунь, але після консультацій з лікарем, в яке місце найкраще))))) Сразу можно побачити, що ти тупий зеленодрочер. І не пиши мені тупе і убоге, вже від твоєй зеленої тупості тошно.
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02.04.2023 23:13 Ответить
Рецептурні ліки тепер по рецептах? А раніше як було, анархія?
Привели до ладу те що повинно було. От і добре.
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31.03.2023 16:10 Ответить
Ти точно на фронті не був , бо знав би, що 90 процентів ліків в в первинні госпіталя, такі як ПДМШ, забезпечують волонтери . І працюють--рятують, там до речі лікарі -волонтери . ПДМШ повністтю існує на волонтерці , так як і госпітальєри , які виносять воїнів з поля боя , під обстрілами .
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31.03.2023 18:37 Ответить
Дурниці. МО забезпечує ліками.
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02.04.2023 17:21 Ответить
То ви не українець , ви далекий від життя , бо не знаєте правди. Зайдіть на сайт до "госпітальєрів " і побачите правду , як влада забеспечує Наразі немає навіть тактичних аптечок , про інше промовчу. Забеспечення постільною білизною , та звичайними шкарпетками, і трусми--це все волонтери , до речі .
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02.04.2023 17:32 Ответить
Зря бiдло кипишует.....в ЕС и США давно так....без рецепта ни одно серьёзное лекарство не возьмеш....это у нас приходят как в супермаркет в аптеку и набирают....не понимая можно тебе это принимать или нет....а це вид чього? Голови? та давайте...а вiд сердця йе що? Та давайте 20 пачьок.
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31.03.2023 16:12 Ответить
Може, давай я сам буду вирішувати що мені потрібно а що не потрібно?

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31.03.2023 16:21 Ответить
Дрімучість. Нерозумність. Бикуватість. Як можна без медичної освіти себе лікувати. Як можна, не знаючи, куди ставити мідний провід, куди латунний, - ставити який попало. Буде біда, це помилка. Як можна, не маючи прав, сідати за руль чи штурвал. Бо там зразу в'їдеш не туди. А тут не видно. Віруси пруть і перемагають через дурацьке масове вживання антибіотиків, гастрити, виразки, інсульти через НПЗЗ, онкологія через бади, з цим треба щось робити, вдумайтесь!
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02.04.2023 11:03 Ответить
"Дрімучість. Нерозумність. Бикуватість."
Сидів би й не бикував. ******* медицина - просте шарлатанство з видурюванням грошей.
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02.04.2023 16:26 Ответить
А тупий олігофрен -клоун президент країни, без жодного професійного розуміння як керувати країною, без освіти та досвіду, до того ж ще й зрадник- вас же влаштовує? Нормальні люди не ставлять самі собі діагнози, та не п*ють антибіотики та гормональні препарати, бо розуміють, що це небезпечно, решті "нерозумним" ніхто і не винен , вони так чи інакше знайдуть для себе лазівку
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02.04.2023 17:05 Ответить
Для того щоб лікуватися ліками строго по рецепту потрібна стала медична система. Як в тих же Штатах.
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31.03.2023 16:23 Ответить
Отлично, просто супер! Как быть человеку в ситуации когда поздно вечером у него заболит зуб, голова, поднимется давление, начнется аритмия? Где ему взять рецепт? Очереди к своему лечащему врачу, на две недели вперёд, что делать эти 2 недели? Вызовы скорой помощи, теперь будут намного чаще. Про то что это нововведение связано с тем, что Украинцы сами себя лечат и выписывают таблетки, считаю полным бредом.
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31.03.2023 16:16 Ответить
Таке наче п'ють корвалол відрами, їдять німесил три рази в день, ширяються дексаметазоном.
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31.03.2023 16:24 Ответить
На всякий случай в доме должны быть цитрамон, как минимум. Валериана. Валидол или нитроглицерин. Йод или зелёнка, либо перекись. А всё это будет и без рецепта. Что касается давления, то эналаприл, думаю, будет и без рецепта, как и сейчас. Другое дело, что его может не быть в продаже, как это уже было с подобным препаратом.
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31.03.2023 16:28 Ответить
Рад вашему оптимизму (как диагнозу) и не разделяю его по факту- кликните таблетки.юа эналаприл-рецептный препарат
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31.03.2023 16:41 Ответить
Да, мне уже доложили об этом. А ведь еще прошлым летом я его покупала без рецепта)
Странно, конечно, хотя, наверное, его приравнивают к тому же клофелину.
И плохо еще то, что наркоман тот же без проблем приобретёт всё, что угодно.
Усложнится жизнь как раз у тех, кому реально нужны препараты, так необходимые для его жизни. Не у всех есть возможности или родственники, которые готовы стоять в очереди к врачу за рецептом.
Тогда зачем это делать, вот что непонятно.
Мало того, что давно нет ни одного препарата, который когда-то стоил копейки, так еще и это всё.
А еще страшнее то, что ни одного памперса инсультнику никто бесплатно не дал в аптеке. Как и таблетки от давления. Как и инвалидность. Как и пенсия по инвалидности))) Как будто инсульт является каким-то развлечением и желанным для каждого, кто остаётся реально без работы и средств. Но...
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31.03.2023 16:54 Ответить
Это даже и близко не минимум, есть еще сердечники, гипертоники, диабетики и т. д.
Я понимаю если были обязательны рецепты например на нейролептики, транквилизаторы что то по типу димедрола и т. д.
Но нет, рецепт сделали на лекарства скорой помощи и которые стоят относительно недорого.
Такие как например: Аннаприллин, Каптопресс, кардиомагнил, люди пьют их десятилетиями и никаких рецептов не нужно было!
Больше всего поражает, почему купить тот же флакон корвалола 25мл. можно без рецепта, а на 50мл. нужен уже рецепт! Как это связано? Что в головах у этих "народных избранников"?
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31.03.2023 17:41 Ответить
Жить стало лучше, жить стало веселее... от бісова влада((
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31.03.2023 16:38 Ответить
Це що? Зелені заганяють всіх в Zедію, чи що? А може в людини геть нема гаджета, то їй помирать без ліків? Чи я щось не зрозуміла, чи так подано новину. Хоча як іще можна зрозуміти слова "електронний рецепт стане обов'язковим"?
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31.03.2023 17:15 Ответить
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1641805853735911424 2 мин

IСТОРIЯ "Е\рецепти на лiки" НЕпро здоров'я українців Ця історія по усуненню конкурентів Які НЕхочуть платити відкати ЗЕ\ОП Міністра т.з.МОЗ Ляшка -НЕцікавить якість,ціна ліків А-тiльки рецепти Лікарі отримують МЗДУ від фарм\компаній за виписки рецептів

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31.03.2023 17:17 Ответить
У нас нет 95-го квартала, московских попов выгнать хотим, но пока не можем. Демократия. Месяца через три некоторое количество выгоним. Это когда у нас откроются приходы Константинопольского патриархата. Немного восстанавливаем историческую справедливость: исторически наша православная церковь под Киевом была. Обрядовые вопросы они сложные, но хотя бы создаём условия избежать конфликт веры и совести.
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31.03.2023 18:03 Ответить
Не представляем уже жизнь без е-рецептов. Благодаря этой системе быстрее справились с эпидемией, сохранили много жизней. Но внедрялась система очень сложно: вместо того, чтобы купить уже отработанную систему, разрабатывали свою. Откаты? Но хорошо система работает только при наличии 100 проц. электронных медицинских карт и возможности продлевать рецепты по телефону.
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31.03.2023 17:51 Ответить
http://www.drlz.com.ua/ Державний реєстр лікарських засобів України
Страница недоступна

Дыбилы ванючие, а вы обеспечили мощность сайта куда все полезут прежде чем вводить обязаловку?
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31.03.2023 17:57 Ответить
Нет ничего нового ни под луной, ни под солнцем. Черномырдин рассказывал, как перед московской олимпиадой решили испытать новые пункты харчевания. Так советский народ вообразил себя европейцами и кинулся мыть руки. В общем разнесли санузлы...
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31.03.2023 18:09 Ответить
Мне помогает конкретный антибиотик, проверено десятилетиями. Врач очень умный, он говорит - нееее, нэ нада. Само пройдет, крест на пузе. Реальная ситуация. И все. Можешь сдохнуть, твои проблемы.
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31.03.2023 18:01 Ответить
Краще про чергові "реформи" і не скажеш. Тепер від МОЗ. Наші чинуші замість того щоб думати головою копі пастять різню х....ю, яка ітак сумнівна навіть, не розуміючи обставини та як це буде працювати. Підозрюю, що аптеки це просто проігнорують або підут продавати в Інтернет

Ольга Лень

Історія про введення повної заборони на продаж рецептурних ліків - це приклад ідіотизму людей, які під час війни почувають себе затишно і над ними не капає. Саме тому вони мають час і натхнення робити дурню.
Розмови про те, як в ЄС чи ще десь, що правильно з точки зору побудови медичних систем і все інше - засуньте самі знаєте куди. Для купи людей, що живуть в чужих містах, у яких сімейний лікар невідомо де і кожен похід до платної лікарні за рецептом на ті ліки, що вони мусять приймати постійно - це тупо викинуті зайві гроші.
Про інші аспекти навіть не буду. Купа людей на фронті, купа ліків треба негайно і зараз. Має ж бути хоча б мінімальне відчуття моменту. Є речі, які дійсно не на часі.
І дуже погано, що для деяких людей вже війна закінчилася і всі їх думки лише про те, як отримати гроші не за корисну роботу, а за адміністрування непотрібних послуг.
Займіться чимось потрібним, блд! Або пересидьте цей час за кордоном. Бо від вас в країні одні проблеми. (с) Ольга Лень
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31.03.2023 18:06 Ответить
Завдяки цьому закону , Зелені знищують волонтерські медичні організації ПДМШ , і "госпітальєрів ", які рятують , виносять воїнів з поля боя під обстрілами , надають першу допомогу . А залишаться тільки бойові медики , один на бригаду ...(( Цей закон ворогу на користь.
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31.03.2023 18:41 Ответить
Їм не внове. Вони знищили всю оборону Півдня України, а тепер знищують доступ українців до ліків.
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01.04.2023 12:32 Ответить
Проблема отримати рецепт, чи проста попатякати?
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31.03.2023 18:45 Ответить
Ваш семейный врач не выехал в Германию, как беженка?
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31.03.2023 19:32 Ответить
А нічого що черга до сімейного лікаря сягає декілька днів?
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01.04.2023 12:38 Ответить
Напевно, вам не пощастило з сімейним лікарем.
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01.04.2023 12:48 Ответить
Ну,і до чого "дозеленились"? До війни,підвищення цін і знищення нації??? Що,73%,тепер побачили,кого ви вибрали і до чого це дійшло?? Чи й далі будете бити себе в груди і кричати "Наш президент найкращий!",як кричать зазомбовані Путлером кацапи,сидячи по вуха в гівні,але з піною на губах "за фюрера"?? Тепер маєте свого фюрера,правда,жида,але головне "невтік" і "думаєзанарод". До сраки ви йому,стадо тупе! Тепер здихайте,бо щоб купити необхідні ліки,тепер швидше здохнеш,ніж вилікуєшся.🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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31.03.2023 19:19 Ответить
Сімдесят три процента едіотів бачили кого вибирали,так ось і бавтесь клоуном і всіею ціею зрадницькою владою.
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31.03.2023 20:08 Ответить
 
 