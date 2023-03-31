В аптеках Киева длинные очереди. Популярный сайт по продаже лекарств перегружен. ФОТОрепортаж
С 1 апреля рецептурные препараты должны продавать по рецептам. Поэтому сейчас украинцы пытаются купить лекарство про запас. В Киеве в аптеках наблюдаются большие очереди, а популярный сайт tabletkiUA не справляется с количеством посетителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.
Журналисты отмечают, что в Киеве практически невозможно купить препарат "Нимесил". В аптеках наблюдаются большие очереди, тянущиеся на улицу.
Популярный онлайн-сервиз по покупке лекарств tabletkiUA уже с утра не справляется с количеством посетителей. Сайт либо предлагает подождать в очереди, либо совсем не работает.
Похожая ситуация наблюдается и в Днепре. По информации журналистов местного издания "Днепровская панорама", жители не понимают, какие лекарства будут по рецепту, а какие - нет. Потому и скупают все, что могут.
Напомним, с 1 апреля электронный рецепт станет обязательным для получения всех рецептурных лекарств, включенных в Государственный реестр лекарственных средств.
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щас, пішла у чергу.... ☹️
В мирной солнечной Ницце в сентябре прошлого года оказался в аптеке в очереди из 5-ти человек. Легкомысленно не осознавал, что, оказывается, я стоял в "длинной очереди" за лекарствами... Аж 10 минут промаялся в этой длиннющей очереди...
Слава зеленим товпо*пам!
Будемо переходити на зеленку. Чи і вана по рецепту бо на спирту?
Ирина Зыбинская ви зараз серйозно? Ці реформи вводяться за вимогою ЄС. І як відомо всім, окрім вас мабуть, ми повинні це виконувати, тому що попередня влада отримувала безліч траншів, за певних умов. І от тепер, коли гроші в кишенях тих хто їх отримав, ми з вами будемо за це розраховуватись, і за нинішньої влади, і за наступної також..
З приводу електронних рецептів на ліки. Ще до вторгнення під кабінетом мого сімейного лікаря стояли дві черги - ті хто по запису, і ті кому треба негайно. Бо по запису - це через два тижні. Багато паціентів у нашого сімейного. У всіх інших так само. В часи Порошенка я записувався сьогодні на завтра, але нині часи інші.
Це у Києві. Що робиться у Запоріжжі або у Вінниці здогадатися не складно.
Як придбати в таких умовах ліки по електронному рецепту? Та запросто.
Гарантію даю, в низці аптек буде все - і без рецептів. А в інших аптеках будуть ліки тільки дозволені і туди люди ходити перестануть. Чим відрізнятимуться перші від других?
Перші зможуть порішати, читайте заплатити правильним людям. Другі не захочуть. І їх за те гнобитимуть перевірки. Тому вони подохнуть.
Корупційна схема вибудовується на наших очах - геніальна по своїй простоті і дебільності. І як завжди - під гаслом "це все виключно для вашого блага!"
До речі, міністр Степанов який ледь не угробив вітчизняного виробника костюмів біозахисту, у якого від КОВІД прищеплювати почали пізніше за Зімбабве, і який довів Україну до смертності два Іловайська на день, бодай якоїсь відповідальності зазнав? Його навіть не пожурили?
Здогадайтеся, хто на літеру З і Є стоїть зараз за цим геніальним корупційним винаходом? Кому грошей на вибори треба аж так, що вони вже економлять на військових під час війни?
с другой стороны врачи в поликлиниках не лечат, а оказывают консультационно-диагностические услуги. да и в частных клиниках тоже, но дорого.
Утім, як і решта народу, яка при кожному поході в аптеку буде крити ЗЄ-льоного
Тобто закупівля ліків для військових із завтрашнього дня паралізована.
Я хотіла б почути думку прихильників продажу рецептурних препаратів виключно за рецептами.
Як правильно?
Я вважаю, що відтепер кожен солдат на бойовій позиції у разі хвороби, недомагання, травми, загострення хронічних болів, болю у спині і колінах повинен вимагати консультації зі своїм сімейним лікарем і лікарняного. Ніхто не зобов'язаний терпіти біль і ігнорувати свої медичні потреби. Воювати повинні здорові, так?
А на час, доки військові будуть на лікарняних, ви їх заміните в окопах.
Якщо що, це сарказм - і не сарказм. Бо я не бачу іншого виходу.
Нашим білим пальтам невідомо, що звичайні аптечні ліки - це великий відсоток закупівель кожного фонду. На фронті загострюються всі хронічні болячки і додаються нові. І тому начмеди бригад і батальйонів формують довжелезні запити на ліки і тримають у себе цілі мобільні аптеки.
Ну а тепер хай шукають можливість оформлення електронних рецептів і виконання усіх формальностей.
Волонтери ліки більше не купуватимуть.
Привели до ладу те що повинно було. От і добре.
Сидів би й не бикував. ******* медицина - просте шарлатанство з видурюванням грошей.
Странно, конечно, хотя, наверное, его приравнивают к тому же клофелину.
И плохо еще то, что наркоман тот же без проблем приобретёт всё, что угодно.
Усложнится жизнь как раз у тех, кому реально нужны препараты, так необходимые для его жизни. Не у всех есть возможности или родственники, которые готовы стоять в очереди к врачу за рецептом.
Тогда зачем это делать, вот что непонятно.
Мало того, что давно нет ни одного препарата, который когда-то стоил копейки, так еще и это всё.
А еще страшнее то, что ни одного памперса инсультнику никто бесплатно не дал в аптеке. Как и таблетки от давления. Как и инвалидность. Как и пенсия по инвалидности))) Как будто инсульт является каким-то развлечением и желанным для каждого, кто остаётся реально без работы и средств. Но...
Я понимаю если были обязательны рецепты например на нейролептики, транквилизаторы что то по типу димедрола и т. д.
Но нет, рецепт сделали на лекарства скорой помощи и которые стоят относительно недорого.
Такие как например: Аннаприллин, Каптопресс, кардиомагнил, люди пьют их десятилетиями и никаких рецептов не нужно было!
Больше всего поражает, почему купить тот же флакон корвалола 25мл. можно без рецепта, а на 50мл. нужен уже рецепт! Как это связано? Что в головах у этих "народных избранников"?
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1641805853735911424 2 мин
IСТОРIЯ "Е\рецепти на лiки" НЕпро здоров'я українців Ця історія по усуненню конкурентів Які НЕхочуть платити відкати ЗЕ\ОП Міністра т.з.МОЗ Ляшка -НЕцікавить якість,ціна ліків А-тiльки рецепти Лікарі отримують МЗДУ від фарм\компаній за виписки рецептів
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Дыбилы ванючие, а вы обеспечили мощность сайта куда все полезут прежде чем вводить обязаловку?
Ольга Лень
Історія про введення повної заборони на продаж рецептурних ліків - це приклад ідіотизму людей, які під час війни почувають себе затишно і над ними не капає. Саме тому вони мають час і натхнення робити дурню.
Розмови про те, як в ЄС чи ще десь, що правильно з точки зору побудови медичних систем і все інше - засуньте самі знаєте куди. Для купи людей, що живуть в чужих містах, у яких сімейний лікар невідомо де і кожен похід до платної лікарні за рецептом на ті ліки, що вони мусять приймати постійно - це тупо викинуті зайві гроші.
Про інші аспекти навіть не буду. Купа людей на фронті, купа ліків треба негайно і зараз. Має ж бути хоча б мінімальне відчуття моменту. Є речі, які дійсно не на часі.
І дуже погано, що для деяких людей вже війна закінчилася і всі їх думки лише про те, як отримати гроші не за корисну роботу, а за адміністрування непотрібних послуг.
Займіться чимось потрібним, блд! Або пересидьте цей час за кордоном. Бо від вас в країні одні проблеми. (с) Ольга Лень