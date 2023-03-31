В аптеках Киева длинные очереди. Популярный сайт по продаже лекарств перегружен. ФОТОрепортаж

С 1 апреля рецептурные препараты должны продавать по рецептам. Поэтому сейчас украинцы пытаются купить лекарство про запас. В Киеве в аптеках наблюдаются большие очереди, а популярный сайт tabletkiUA не справляется с количеством посетителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.

Журналисты отмечают, что в Киеве практически невозможно купить препарат "Нимесил". В аптеках наблюдаются большие очереди, тянущиеся на улицу.

Популярный онлайн-сервиз по покупке лекарств tabletkiUA уже с утра не справляется с количеством посетителей. Сайт либо предлагает подождать в очереди, либо совсем не работает.









Похожая ситуация наблюдается и в Днепре. По информации журналистов местного издания "Днепровская панорама", жители не понимают, какие лекарства будут по рецепту, а какие - нет. Потому и скупают все, что могут.





Напомним, с 1 апреля электронный рецепт станет обязательным для получения всех рецептурных лекарств, включенных в Государственный реестр лекарственных средств.

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