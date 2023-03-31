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Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки. ФОТОрепортаж

Украинским защитникам срочно нужны автомобили, дроны, тепловизоры, рации аптечки, турникеты и мягкие ноши

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Очень много потерь, десятки погибших бойцов, сотни тяжело раненых. Даже ночью, когда есть связь, бойцы просят помощь!!!"

У бойцов сгорел автомобиль. На завтра 6 тыс. евро - срочно выкупить другой автомобиль и сразу отправить на фронт.

Очень нужно выкупить еще 4 дрона¦Мавик 3 Комбо -370 тыс. грн; тепловизоры – 168 тыс. грн; рации Моторола – 208 тыс. грн. Очень нужны аптечки, турникеты, мягкие ноши

С понедельника оплатила:

  • автомобиль – 130 тыс. грн
  • тепловизоры – 186 тыс. грн
  • Залог на автомобиль – 99500 грн
  • Лекарства – 12 тыс.грн.
  • Планшет-13300 грн
  • Обувь раненым – 20 тыс.грн

Отправили на фронт дроны, тепловизоры, тактические перчатки, ночники и прочее. В заказе еще планшеты, турникеты, рации и дроны", – говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 03
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 04
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 05
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 06
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 07
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 08
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 09
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 10
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 11
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 12
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 13
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 14
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 15
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 16
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 17
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 18
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 19
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 20
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 21
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки 22

помощь (7798) волонтеры (2633) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+22
Дай Бог Юсуповій здоров'я і натхнення. Ця жінка справжня героїня, яка з 2014 року опікується нашими військовими, особливо, пораненими!
Але нагоролжують мосійчучок та інше сміття, від якого користі у кращому випадку нуль!
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31.03.2023 16:07
+11
Тож нещодавно якесь міністерське ''тєло'' хвалилося що передали для ЗСУ дуже багато зміцнених ''мавіків''. Тільки де вони, якщо волонтери ними займаються постійно?
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31.03.2023 16:05
+9
+++
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31.03.2023 16:04
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+++
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31.03.2023 16:04 Ответить
Тож нещодавно якесь міністерське ''тєло'' хвалилося що передали для ЗСУ дуже багато зміцнених ''мавіків''. Тільки де вони, якщо волонтери ними займаються постійно?
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31.03.2023 16:05 Ответить
Мавіки часто втрачаються,не соромимся,кидаємо,гроші потрібно зараз,коменти,картинки і все інше після війни,а то прийдуть кацапи позаберають клави і нікому буде цілодобово писати коментарі.Як збір грошей 2-3 коменти,як про повістки до 100 обурених.Соромно просто
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31.03.2023 16:10 Ответить
незрозуміло, чому воїни ховають свої обличчя, від кого? На своїй землі воюють.
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31.03.2023 16:07 Ответить
Нажаль, на своїй землі виродків ще дуже багато. Тридцять років культивували. Можете поглянути на zомбів з лівослав'ям головного мозку, які пашку-мерседеса захищають, бачили яка їх кількість? Де гарантія що якийсь такий по фотці не вичислить сім'ю військового і не піде в лівославний джихад?
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31.03.2023 17:28 Ответить
Вот это Юсупова уже год просит помощи на ЦН-у кого? Зашла б в Раду раз и попросила-на 10 лет бы хватило.
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31.03.2023 22:18 Ответить
Дай Бог Юсуповій здоров'я і натхнення. Ця жінка справжня героїня, яка з 2014 року опікується нашими військовими, особливо, пораненими!
Але нагоролжують мосійчучок та інше сміття, від якого користі у кращому випадку нуль!
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31.03.2023 16:07 Ответить
этой твари дали награду? она вообще оскорбляла всех жителей востока,насколько я помню.
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31.03.2023 18:56 Ответить
+
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31.03.2023 16:34 Ответить
+
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31.03.2023 16:46 Ответить
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

Тим часом https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #Резніков заблокував можливість для великих торгових мереж стати постачальниками дешевих і якісних харчів для армії. Два місяці його заступник Шарапов (людина Їрмака, як і сам Рєзніков) ходив на засідання робочої групи урядовців і депутатів, і він там погоджував>>>

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31.03.2023 17:12 Ответить
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1641744403478851586 4 ч

>>> механізм покращення поставок. Але в останній момент ОСОБИСТО РЕЗНІКОВ втрутився і НЕ ПОГОДИВ відповідні напрацювання. І тим самим міністр зберіг біля корита угрупування «прокладок», які заробляють мільярди на поставках картоплі по 18 гривень за кілограм при магазинній ціні 8
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31.03.2023 17:14 Ответить
+
Слава ЗСУ!
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31.03.2023 17:27 Ответить
+1000
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31.03.2023 17:48 Ответить
Ну з аптечками тепер рецепт потрібен, селя ві
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31.03.2023 20:36 Ответить
Я розумію коптери, авто, тепловізори, але за нестачу рацій та ЛІКІВ (при тому що все це нам передають) потрібно по факту нестачі цього на ПЕРЕДОВІЙ заводити кримінальні справи.
Бо більше ніж за рік навіть самі дебільні дебіли при владі почнуть працювати, не почнуть працювати лише ЗРАДНИКИ!!!
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31.03.2023 20:46 Ответить
++ На пакеты для орков !
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02.04.2023 14:27 Ответить
 
 