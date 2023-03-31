Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки. ФОТОрепортаж

Украинским защитникам срочно нужны автомобили, дроны, тепловизоры, рации аптечки, турникеты и мягкие ноши

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Очень много потерь, десятки погибших бойцов, сотни тяжело раненых. Даже ночью, когда есть связь, бойцы просят помощь!!!"

У бойцов сгорел автомобиль. На завтра 6 тыс. евро - срочно выкупить другой автомобиль и сразу отправить на фронт.

Очень нужно выкупить еще 4 дрона¦Мавик 3 Комбо -370 тыс. грн; тепловизоры – 168 тыс. грн; рации Моторола – 208 тыс. грн. Очень нужны аптечки, турникеты, мягкие ноши

С понедельника оплатила:

автомобиль – 130 тыс. грн

тепловизоры – 186 тыс. грн

Залог на автомобиль – 99500 грн

Лекарства – 12 тыс.грн.

Планшет-13300 грн

Обувь раненым – 20 тыс.грн

Отправили на фронт дроны, тепловизоры, тактические перчатки, ночники и прочее. В заказе еще планшеты, турникеты, рации и дроны", – говорится в сообщении.

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