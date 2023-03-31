Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: воинам нужен автомобиль, дроны, тепловизоры, рации и аптечки. ФОТОрепортаж
Украинским защитникам срочно нужны автомобили, дроны, тепловизоры, рации аптечки, турникеты и мягкие ноши
Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
"Очень много потерь, десятки погибших бойцов, сотни тяжело раненых. Даже ночью, когда есть связь, бойцы просят помощь!!!"
У бойцов сгорел автомобиль. На завтра 6 тыс. евро - срочно выкупить другой автомобиль и сразу отправить на фронт.
Очень нужно выкупить еще 4 дрона¦Мавик 3 Комбо -370 тыс. грн; тепловизоры – 168 тыс. грн; рации Моторола – 208 тыс. грн. Очень нужны аптечки, турникеты, мягкие ноши
С понедельника оплатила:
- автомобиль – 130 тыс. грн
- тепловизоры – 186 тыс. грн
- Залог на автомобиль – 99500 грн
- Лекарства – 12 тыс.грн.
- Планшет-13300 грн
- Обувь раненым – 20 тыс.грн
Отправили на фронт дроны, тепловизоры, тактические перчатки, ночники и прочее. В заказе еще планшеты, турникеты, рации и дроны", – говорится в сообщении.
Реквизиты для помощи:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але нагоролжують мосійчучок та інше сміття, від якого користі у кращому випадку нуль!
@JaWernulsa
Тим часом https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #Резніков заблокував можливість для великих торгових мереж стати постачальниками дешевих і якісних харчів для армії. Два місяці його заступник Шарапов (людина Їрмака, як і сам Рєзніков) ходив на засідання робочої групи урядовців і депутатів, і він там погоджував>>>
@JaWernulsa
·
https://twitter.com/JaWernulsa/status/1641744403478851586 4 ч
>>> механізм покращення поставок. Але в останній момент ОСОБИСТО РЕЗНІКОВ втрутився і НЕ ПОГОДИВ відповідні напрацювання. І тим самим міністр зберіг біля корита угрупування «прокладок», які заробляють мільярди на поставках картоплі по 18 гривень за кілограм при магазинній ціні 8
Слава ЗСУ!
Бо більше ніж за рік навіть самі дебільні дебіли при владі почнуть працювати, не почнуть працювати лише ЗРАДНИКИ!!!