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Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, два человека получили ранения. ФОТОрепортаж

31 марта в 13:00 враг нанес ракетный удар по городу Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Запорожской области.

"В результате обстрела частично повреждены 5 частных домов, 2 гаража с автомобилями без дальнейшего горения в одном из районов города. По предварительной информации, травмировались два человека, которых госпитализировали каретами скорых, погибших нет", - говорится в сообщении.

В результате взрывной волны в одном из жилых домов деформировалась входная дверь, в результате чего женщина с годовалым ребенком не могли выйти. Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали элементы железных конструкций и высвободили пострадавших. После осмотра врачами скорой от госпитализации спасенные отказались. На месте происшествия работали психологи ГСЧС.

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Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, два человека получили ранения 01
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, два человека получили ранения 02
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, два человека получили ранения 03
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, два человека получили ранения 04
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, два человека получили ранения 05
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, два человека получили ранения 06
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, два человека получили ранения 07
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, два человека получили ранения 08
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, два человека получили ранения 09
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, два человека получили ранения 10
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, два человека получили ранения 11

Запорожье (2651) ракеты (3568) ГСЧС (4965)


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Я вибачаюся, але це що, там за воронкою, цвинтар? Росіянці високоточними не маючими аналогів ракетами геройські поцілили в цвинтар?

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31.03.2023 16:35 Ответить
Вобщем то и есть кладбище,ракета искандер,гупнуло так шо весь город слышал.Такая армия не то шо не должна победить,а перестать существовать как и кацапская нация
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31.03.2023 20:06 Ответить
 
 