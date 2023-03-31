Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, два человека получили ранения. ФОТОрепортаж

31 марта в 13:00 враг нанес ракетный удар по городу Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Запорожской области.

"В результате обстрела частично повреждены 5 частных домов, 2 гаража с автомобилями без дальнейшего горения в одном из районов города. По предварительной информации, травмировались два человека, которых госпитализировали каретами скорых, погибших нет", - говорится в сообщении.

В результате взрывной волны в одном из жилых домов деформировалась входная дверь, в результате чего женщина с годовалым ребенком не могли выйти. Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали элементы железных конструкций и высвободили пострадавших. После осмотра врачами скорой от госпитализации спасенные отказались. На месте происшествия работали психологи ГСЧС.

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