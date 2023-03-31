Пограничник в Донецкой области из стрелкового оружия приземлил вражеский дрон. ФОТО

В Донецкой области пограничник сбил из стрелкового оружия российский дрон для сброса боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Птичка" предназначалась для сброса боеприпасов и летала над опорным пунктом пограничников. Кроме "ранения" в лопасть из стрелкового оружия, повреждения не получила, поэтому совсем скоро будет успешно служить на стороне добра", - говорится в сообщении.

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