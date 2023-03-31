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Пограничник в Донецкой области из стрелкового оружия приземлил вражеский дрон. ФОТО

В Донецкой области пограничник сбил из стрелкового оружия российский дрон для сброса боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничник в Донецкой области из стрелкового оружия приземлил вражеский дрон 01

"Птичка" предназначалась для сброса боеприпасов и летала над опорным пунктом пограничников. Кроме "ранения" в лопасть из стрелкового оружия, повреждения не получила, поэтому совсем скоро будет успешно служить на стороне добра", - говорится в сообщении.

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пограничники (1571) Донецкая область (9629) дроны (3908)


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Більці в око. І хутро не зіпсував.
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31.03.2023 17:22 Ответить
Нагороду герою!
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31.03.2023 17:26 Ответить
Оказалось то что сбили наш же дрон, вот такие вот дела(
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31.03.2023 17:41 Ответить
Откуда информация?
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31.03.2023 17:49 Ответить
От знакомых с передовой, да и давно нужно понимать, что и наши иногда по случайности убивают своих же, потому что страх не отменяли, увидели, убили, оказалось что свои, правда о таком и не будут писать, но это к слову
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31.03.2023 17:55 Ответить
 
 