Пограничник в Донецкой области из стрелкового оружия приземлил вражеский дрон. ФОТО
В Донецкой области пограничник сбил из стрелкового оружия российский дрон для сброса боеприпасов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Птичка" предназначалась для сброса боеприпасов и летала над опорным пунктом пограничников. Кроме "ранения" в лопасть из стрелкового оружия, повреждения не получила, поэтому совсем скоро будет успешно служить на стороне добра", - говорится в сообщении.
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Димитрий CrimeaBandera
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