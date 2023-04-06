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Глава МВД Клименко вручил государственные награды бойцам полка "Азов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в среду вручил государственные награды бойцам полка Нацгвардии "Азов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Сегодня министр внутренних дел отметил нацгвардейцев отдельного отряда специального назначения "Азов" орденами "За мужество" ІІІ степени, медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества"", - уточнили в пресс-службе.

В начале церемонии собравшиеся совместно исполнили государственный гимн Украины и почтили память погибших побратимов минутой молчания.

Клименко уточнил, что подразделение "Азов" ежедневно доказывает свое достоинство, защищая наше государство и отметил, что оно является одним из лучших в Национальной гвардии Украины.

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"Вы являетесь полностью боеспособным, крупным подразделением. Полноценным по технике и по вооружению. Максимально делаем все, что возможно на сегодня, чтобы ваше пребывание в пунктах постоянной дислокации было максимально эффективным", — сказал глава МВД.

На этой церемонии Клименко посмертно наградил орденом "За мужество" ІІІ степени павшего бойца отдельного отряда спецназначения "Азов", солдата Владислава Денисенко. Награду сына получили мать погибшего нацгвардейца – Инна Александровна и его отец, Эдуард Константинович.

Министр внутренних дел после этого вручил присутствующим нацгвардейцам ордена "За мужество" ІІІ степени, медали "За военную службу Украины" и "Защитнику Отечества".

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награда (1798) Азов (793) Клименко Игорь (397)


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Декілька місячна оборона міста в умовах повного оточення зі сторони багатократно переважаючих сил ворога, без жодної надії на деблокування, це подвиг.
Подвиг героїв Азова в Маріуполі назавжди буде записан золотими літерами в героїчну історію України.
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06.04.2023 02:54 Ответить
АЗОВУ шана!
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06.04.2023 07:40 Ответить
по Монастирському гробова тішіна.народ тримають за бидло.
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06.04.2023 08:00 Ответить
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06.04.2023 13:08 Ответить
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06.04.2023 13:09 Ответить
 
 