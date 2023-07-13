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Разоблачены должностные лица и восемь пособников, незаконно завладевших укрытиями в Киеве, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении должностному лицу госпредприятия и восьми участникам преступной группы, которые мошенническим путем завладели зданиями и укрытиями государственного предприятия одного из Министерств Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, противоправную схему организовали два жителя Киева. Один из них, являясь должностным лицом госпредприятия, подыскал объекты недвижимости, которые не используются в хозяйственной деятельности этого предприятия.

Другие участники схемы подделали документы, позволявшие отчуждать госимущество, на их основании госрегистратор осуществил незаконное отчуждение государственных объектов на подставных лиц для последующей перепродажи.

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"Всего преступная группа реализовала 7 объектов государственного предприятия общей площадью 1500 квадратных метров на сумму 24 миллиона гривен. Из них – 5 подвальных помещений, которые использовались в качестве укрытия, и 2 здания", - добавляют правоохранители.

"Им инкриминировано мошенничество, подделка и использование поддельных документов, злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги, несанкционированные действия с обрабатываемой в автоматизированных системах информацией, а также легализацию имущества, полученного преступным путем", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мошенникам выбирают меры пресечения.

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Разоблачены должностные лица и восемь пособников, незаконно завладевших укрытиями в Киеве, - Офис генпрокурора 01

Разоблачены должностные лица и восемь пособников, незаконно завладевших укрытиями в Киеве, - Офис генпрокурора 02

Разоблачены должностные лица и восемь пособников, незаконно завладевших укрытиями в Киеве, - Офис генпрокурора 03

Разоблачены должностные лица и восемь пособников, незаконно завладевших укрытиями в Киеве, - Офис генпрокурора 04

Разоблачены должностные лица и восемь пособников, незаконно завладевших укрытиями в Киеве, - Офис генпрокурора 05

Киев (25792) мошенничество (1254) Офис Генпрокурора (2518) укрытие (141)


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Топ комментарии
+9
це 30 років робили на всіх рівнях і територіях
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13.07.2023 11:27 Ответить
+8
Чому ви їм харі закриваєте, люди повині знати своїх хероїв.
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13.07.2023 11:28 Ответить
+6
Яйця по 170 та сп#жжені сховища. І це під час війни. Я в ах#ї....
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13.07.2023 11:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Натягнути їхні дупи на барабани.
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13.07.2023 11:25 Ответить
Тільки тоді барабани в укриттях будуть мати хоч який зміст.
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13.07.2023 11:41 Ответить
Яйця по 170 та сп#жжені сховища. І це під час війни. Я в ах#ї....
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13.07.2023 11:26 Ответить
SUD.ua

@sud_gazeta

·

https://twitter.com/sud_gazeta/status/1679369894364676096 2 год

НАЗК пропонує викреслити радників та помічників Президента та прем'єр-міністра з переліку посад, які підпадають під спецперевірку та повну перевірку декларацій

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13.07.2023 11:27 Ответить
прохідний двір
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13.07.2023 12:36 Ответить
це 30 років робили на всіх рівнях і територіях
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13.07.2023 11:27 Ответить
кцпсько-клоунске "всі однакові" не припинялось)
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13.07.2023 11:54 Ответить
Чому ви їм харі закриваєте, люди повині знати своїх хероїв.
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13.07.2023 11:28 Ответить
Навіщо 'хорошій' людині псувати кар'єру.Йому ще далі працювати.
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13.07.2023 11:47 Ответить
Дивно, що жоден із них, до цього часу, не вчинив прикрого самогубства… А в Україні йде кривава війна …. Мілкоту рейдерську підловлюють, а масштабних, із значками нардепів від зелені, недобачають…. Чому ми і досі не в отій НАТІ??
Ну, тепер суддівські із сотоваришами по цеху, копієчку хоть зароблять на цьому!
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13.07.2023 11:42 Ответить
Не прошло и 10 лет войны как решили таки заняться бомбоубежищами.
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13.07.2023 12:03 Ответить
Суттєві втрати під час атак вказують на те, що люди не дуже туди бігають.
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13.07.2023 12:37 Ответить
І що???
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13.07.2023 12:32 Ответить
слідство іде
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13.07.2023 13:31 Ответить
Ніхто і не сумнівається, що приміщення прибрали до рук держслужбовці
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13.07.2023 12:50 Ответить
Вы меня удивляете,это было ясно сразу,покопайте глубже: на работе и знакомства найдете более интересные факты...
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13.07.2023 16:30 Ответить
 
 