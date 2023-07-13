Разоблачены должностные лица и восемь пособников, незаконно завладевших укрытиями в Киеве, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении должностному лицу госпредприятия и восьми участникам преступной группы, которые мошенническим путем завладели зданиями и укрытиями государственного предприятия одного из Министерств Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, противоправную схему организовали два жителя Киева. Один из них, являясь должностным лицом госпредприятия, подыскал объекты недвижимости, которые не используются в хозяйственной деятельности этого предприятия.

Другие участники схемы подделали документы, позволявшие отчуждать госимущество, на их основании госрегистратор осуществил незаконное отчуждение государственных объектов на подставных лиц для последующей перепродажи.

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"Всего преступная группа реализовала 7 объектов государственного предприятия общей площадью 1500 квадратных метров на сумму 24 миллиона гривен. Из них – 5 подвальных помещений, которые использовались в качестве укрытия, и 2 здания", - добавляют правоохранители.

"Им инкриминировано мошенничество, подделка и использование поддельных документов, злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги, несанкционированные действия с обрабатываемой в автоматизированных системах информацией, а также легализацию имущества, полученного преступным путем", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мошенникам выбирают меры пресечения.

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