Разоблачены должностные лица и восемь пособников, незаконно завладевших укрытиями в Киеве, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж
Сообщено о подозрении должностному лицу госпредприятия и восьми участникам преступной группы, которые мошенническим путем завладели зданиями и укрытиями государственного предприятия одного из Министерств Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, противоправную схему организовали два жителя Киева. Один из них, являясь должностным лицом госпредприятия, подыскал объекты недвижимости, которые не используются в хозяйственной деятельности этого предприятия.
Другие участники схемы подделали документы, позволявшие отчуждать госимущество, на их основании госрегистратор осуществил незаконное отчуждение государственных объектов на подставных лиц для последующей перепродажи.
"Всего преступная группа реализовала 7 объектов государственного предприятия общей площадью 1500 квадратных метров на сумму 24 миллиона гривен. Из них – 5 подвальных помещений, которые использовались в качестве укрытия, и 2 здания", - добавляют правоохранители.
"Им инкриминировано мошенничество, подделка и использование поддельных документов, злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги, несанкционированные действия с обрабатываемой в автоматизированных системах информацией, а также легализацию имущества, полученного преступным путем", - говорится в сообщении пресс-службы.
Мошенникам выбирают меры пресечения.
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