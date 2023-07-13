Ночная атака на Киев: мужчина погиб не из-за вражеских обстрелов, а из-за бытового пожара, - МВД. ФОТО
Пожар в Подольском районе Киева, во время тушения которого минувшей ночью обнаружили тело мужчины, не был вызван обстрелами. Он носил бытовой характер.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.
"13 июля в 02:19 в Подольском районе Киева возник пожар бытового характера по адресу просп. Правды, 78", – говорится в сообщении.
Возгорание произошло на девятом этаже девятиэтажного жилого дома.
Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
В настоящее время правоохранители устанавливают причину пожара.
Ранее сообщалось, что в Подольском районе столицы во время тушения пожара в жилом доме было обнаружено тело погибшего.
Всего во время ночной атаки на Киев силы ПВО сбили 10 вражеских дронов. Два человека получили ранения.
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