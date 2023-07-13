РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7240 посетителей онлайн
Новости Фото
3 014 1

Ночная атака на Киев: мужчина погиб не из-за вражеских обстрелов, а из-за бытового пожара, - МВД. ФОТО

Пожар в Подольском районе Киева, во время тушения которого минувшей ночью обнаружили тело мужчины, не был вызван обстрелами. Он носил бытовой характер.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

"13 июля в 02:19 в Подольском районе Киева возник пожар бытового характера по адресу просп. Правды, 78", – говорится в сообщении.

Возгорание произошло на девятом этаже девятиэтажного жилого дома.

Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Также смотрите: Разоблачены должностные лица и восемь пособников, незаконно завладевших укрытиями в Киеве, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

В настоящее время правоохранители устанавливают причину пожара.

Ранее сообщалось, что в Подольском районе столицы во время тушения пожара в жилом доме было обнаружено тело погибшего.

Всего во время ночной атаки на Киев силы ПВО сбили 10 вражеских дронов. Два человека получили ранения.

Также смотрите: Последствия ночной вражеской атаки шахедами на Киев. ФОТОрепортаж

Ночная атака на Киев: мужчина погиб не из-за вражеских обстрелов, а из-за бытового пожара, - МВД 01
Ночная атака на Киев: мужчина погиб не из-за вражеских обстрелов, а из-за бытового пожара, - МВД 02
Ночная атака на Киев: мужчина погиб не из-за вражеских обстрелов, а из-за бытового пожара, - МВД 03
Ночная атака на Киев: мужчина погиб не из-за вражеских обстрелов, а из-за бытового пожара, - МВД 04

Киев (25792) МВД (9331) обстрел (28218) пожар (5983)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так може це вбивство ?
показать весь комментарий
13.07.2023 12:06 Ответить
 
 