Ночная атака на Киев: мужчина погиб не из-за вражеских обстрелов, а из-за бытового пожара, - МВД. ФОТО

Пожар в Подольском районе Киева, во время тушения которого минувшей ночью обнаружили тело мужчины, не был вызван обстрелами. Он носил бытовой характер.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

"13 июля в 02:19 в Подольском районе Киева возник пожар бытового характера по адресу просп. Правды, 78", – говорится в сообщении.

Возгорание произошло на девятом этаже девятиэтажного жилого дома.

Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Также смотрите: Разоблачены должностные лица и восемь пособников, незаконно завладевших укрытиями в Киеве, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

В настоящее время правоохранители устанавливают причину пожара.

Ранее сообщалось, что в Подольском районе столицы во время тушения пожара в жилом доме было обнаружено тело погибшего.

Всего во время ночной атаки на Киев силы ПВО сбили 10 вражеских дронов. Два человека получили ранения.

Также смотрите: Последствия ночной вражеской атаки шахедами на Киев. ФОТОрепортаж







