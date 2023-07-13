В Мариуполе коллапс медицинской системы, люди занимают очередь к врачу с 5 часов утра, - горсовет. ФОТО
В оккупированном Мариуполе коллапс с медициной. Люди занимают очередь к врачу с 5 часов утра. Некоторые уже предлагают купить место в очереди, чтобы попасть на прием
Об этом в телеграме сообщает горсовет Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в больницах города катастрофически не хватает врачей. Так что попасть на прием – настоящее испытание. Километровые очереди тянутся на улице. Люди приходят задолго до открытия больницы. В местных чатах даже появились предложения купить место в очереди.
"Кто стоит в очереди на заключение к терапевту? Куплю место поближе к началу. Цена 10 тысяч рублей", - пишет мариупольчанка.
"Такая ситуация в городе всюду. Так же люди не могут попасть в пенсионный фонд или другие социальные учреждения", - отметили в горсовете.
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понаєхавшиєнєуєхавшиє?
На що вони сподівались?
На те, що "рускіє прідут-жизнь наладіцца"?
Це українська влада все робила "не так", а кацапів вони будуть терпіти, скільки треба!
А "міськраді Маріуполя" тільки і залишається, що розповідати, як там тепер хєрово, після того, як Маріуполь залишили без укріплень, обеззброїли і загнали в оточення та здали в полон його захисників...
І що, треба поспівчувати тим, хто там стоїть в "кілометрових чергах"?
"Там же наші люді"(с)?
"Зато бєс біндєр" в черзі і "заключєніє на паруском єзикє", а не на ненависній "мовє".
Сталінаевтаназіі на ніх нєт!"