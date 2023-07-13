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В Мариуполе коллапс медицинской системы, люди занимают очередь к врачу с 5 часов утра, - горсовет. ФОТО

В оккупированном Мариуполе коллапс с медициной. Люди занимают очередь к врачу с 5 часов утра. Некоторые уже предлагают купить место в очереди, чтобы попасть на прием

Об этом в телеграме сообщает горсовет Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в больницах города катастрофически не хватает врачей. Так что попасть на прием – настоящее испытание. Километровые очереди тянутся на улице. Люди приходят задолго до открытия больницы. В местных чатах даже появились предложения купить место в очереди.

"Кто стоит в очереди на заключение к терапевту? Куплю место поближе к началу. Цена 10 тысяч рублей", - пишет мариупольчанка.

"Такая ситуация в городе всюду. Так же люди не могут попасть в пенсионный фонд или другие социальные учреждения", - отметили в горсовете.

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В Мариуполе коллапс медицинской системы, люди занимают очередь к врачу с 5 часов утра, - горсовет 01
В Мариуполе коллапс медицинской системы, люди занимают очередь к врачу с 5 часов утра, - горсовет 02

Мариуполь (5735) медицина (2529)


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Топ комментарии
+13
Руцький мірок.
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13.07.2023 14:11 Ответить
+11
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13.07.2023 14:14 Ответить
+9
дочекалися ждуни
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13.07.2023 14:16 Ответить
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Руцький мірок.
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13.07.2023 14:11 Ответить
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13.07.2023 14:14 Ответить
Заради рузьге вейізміру можна й потерпіти - ге ж, понаєхавшиє нєуєхавшиє?
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13.07.2023 14:16 Ответить
Маріуполь захопили за кілька діб в оточення. "Нєуєхавшими" опинился в пастці тисячі людей, тисячі людей загинули при бомбардуванні. Тільки остання мерзота може звинувачувати маріупольчан. Звинувачуй тих, хто дозволив кацапам його захопити!
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13.07.2023 14:25 Ответить
а кого саме ви вважаете винуватими?
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13.07.2023 14:36 Ответить
дочекалися ждуни
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13.07.2023 14:16 Ответить
Хтось взяв і зробив це разом ще у 2019
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13.07.2023 14:20 Ответить
10 тыщ труплей за место в очереди к дохтуру в поликлинику??? А не проще тогда к частнику пойти? Или там норм частных дохтуров уже нет?
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13.07.2023 14:23 Ответить
фейк. Ето очередь за бессплатной красной икрой и коньяком на день расеи
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13.07.2023 14:26 Ответить
😃👍
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13.07.2023 14:29 Ответить
О, гниль наповзла, та почала висерати у стилі "самі вінаватиє".
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13.07.2023 14:26 Ответить
слухай сюди, пліснява крупаста! маріупольці в своїй переважній більшості - кінчені тварини, котрі ще в 2014 хотіли руського миру
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13.07.2023 14:32 Ответить
Stupid 🤦
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13.07.2023 15:21 Ответить
Це всі ждуни рюзького міра, ***** на них
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13.07.2023 14:26 Ответить
👍
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13.07.2023 14:32 Ответить
100%! Влада надавала всім можливість заздалегідь виїхати з міста. Давали житло та соц. допомогу. А ці самі не схотіли. Все вірно? Я ніде не схибив?
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13.07.2023 15:28 Ответить
Я так розумію, на фото люди, які не виїхали з Маріуполя за жодних обставин. І не видно старих і немічних.
На що вони сподівались?
На те, що "рускіє прідут-жизнь наладіцца"?
Це українська влада все робила "не так", а кацапів вони будуть терпіти, скільки треба!
А "міськраді Маріуполя" тільки і залишається, що розповідати, як там тепер хєрово, після того, як Маріуполь залишили без укріплень, обеззброїли і загнали в оточення та здали в полон його захисників...
І що, треба поспівчувати тим, хто там стоїть в "кілометрових чергах"?
"Там же наші люді"(с)?
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13.07.2023 14:27 Ответить
о, вже й рубліки в обігу ждуни, нарешті, отримують довгоочікуване
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13.07.2023 14:31 Ответить
А за яким це "заключєнієм" стоять? За ув'язненям?
"Зато бєс біндєр" в черзі і "заключєніє на паруском єзикє", а не на ненависній "мовє".
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13.07.2023 14:58 Ответить
Да в Киеве попробуйте на УЗИ записаться бесплатно,или в Днепре...Очередь не меньше чем в Мариуполе,одних пенсионеров миллион будет.Пока номерок к врачу нужному возьмешь,окочуриться можно..То врач в отпуске,то один специалист на больницу и запись на три недели вперед..А они блд.. радуются,очередь в Мариуполе..Так там и города то нет..А у нас что??Асфальт лишь ложат с утроенной силой,на медицину пох... зато сказки рассказать и позлораствовать...как же,для умственно отсталых.
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13.07.2023 15:12 Ответить
І нє гаварі! Ат етіх пєнсюкоф фсьо зло! "Сталіна евтаназіі на ніх нєт!"
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13.07.2023 15:19 Ответить
Не тарахти.
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13.07.2023 15:20 Ответить
Мрії ватномордих здійснилися.
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13.07.2023 15:17 Ответить
Уявляю як там жирують лікарі ох і отіли ж вони в днр, а тепер аж ціла росія
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13.07.2023 15:59 Ответить
А де ж хазяй ахметов,а де "мер".,а де їх обіцянки? Уних се добре.Покидьки гірші за кацапню.
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13.07.2023 16:02 Ответить
Гной человеческий тут же стал винить самих людей в их проблемах.
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13.07.2023 16:23 Ответить
Вата жирует.
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13.07.2023 17:10 Ответить
 
 