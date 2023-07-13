В Мариуполе коллапс медицинской системы, люди занимают очередь к врачу с 5 часов утра, - горсовет. ФОТО

В оккупированном Мариуполе коллапс с медициной. Люди занимают очередь к врачу с 5 часов утра. Некоторые уже предлагают купить место в очереди, чтобы попасть на прием

Об этом в телеграме сообщает горсовет Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в больницах города катастрофически не хватает врачей. Так что попасть на прием – настоящее испытание. Километровые очереди тянутся на улице. Люди приходят задолго до открытия больницы. В местных чатах даже появились предложения купить место в очереди.

"Кто стоит в очереди на заключение к терапевту? Куплю место поближе к началу. Цена 10 тысяч рублей", - пишет мариупольчанка.

"Такая ситуация в городе всюду. Так же люди не могут попасть в пенсионный фонд или другие социальные учреждения", - отметили в горсовете.

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