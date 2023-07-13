Задержан местный экс-депутат на Одесщине, присвоивший 15 земельных участков на побережье Черного моря, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила еще одну схему присвоения государственной земли на побережье Черного моря. Задержан бывший депутат Затоковского поселкового совета, который организовал похищение 15 земельных участков на общую сумму 15 млн грн.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сделка могла сорвать фортификационное укрепление береговой линии в Одесской области.

По материалам дела, механизм незаконного отчуждения земли заключался в подделке документов. Установлено, что экс-депутат подготовил фальшивые документы о якобы решении двух сельсоветов о передаче в частную собственность 15 земельных участков возле морской акватории. Для подделки документов фигурант привлек местного инженера-землеустроителя. Затем дельцы передавали фальшивые документы подконтрольным госрегистраторам, которые оформляли землю на подставных лиц для последующей продажи.

В ходе обысков обнаружена поддельная документация, печати и компьютерная техника, которую использовали для реализации преступной схемы.

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Четырем участникам "схемы" сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

▪️ чч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

▪️ ч. 4 ст. 190 (мошенничество);

▪️ ч. 3 ст. 209 (легализация, отмывание доходов, полученных преступным путём).

Организатор схемы – экс-депутат – находится под стражей. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, принимаются меры по возвращению земельных участков в собственность территориальной громады. По материалам Службы безопасности, на украденную землю наложен арест и установлен запрет на ее отчуждение.

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