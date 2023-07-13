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Задержан местный экс-депутат на Одесщине, присвоивший 15 земельных участков на побережье Черного моря, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила еще одну схему присвоения государственной земли на побережье Черного моря. Задержан бывший депутат Затоковского поселкового совета, который организовал похищение 15 земельных участков на общую сумму 15 млн грн.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сделка могла сорвать фортификационное укрепление береговой линии в Одесской области.

По материалам дела, механизм незаконного отчуждения земли заключался в подделке документов. Установлено, что экс-депутат подготовил фальшивые документы о якобы решении двух сельсоветов о передаче в частную собственность 15 земельных участков возле морской акватории. Для подделки документов фигурант привлек местного инженера-землеустроителя. Затем дельцы передавали фальшивые документы подконтрольным госрегистраторам, которые оформляли землю на подставных лиц для последующей продажи.

В ходе обысков обнаружена поддельная документация, печати и компьютерная техника, которую использовали для реализации преступной схемы.

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Четырем участникам "схемы" сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
▪️ чч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
▪️ ч. 4 ст. 190 (мошенничество);
▪️ ч. 3 ст. 209 (легализация, отмывание доходов, полученных преступным путём).

Организатор схемы – экс-депутат – находится под стражей. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, принимаются меры по возвращению земельных участков в собственность территориальной громады. По материалам Службы безопасности, на украденную землю наложен арест и установлен запрет на ее отчуждение.

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Задержан местный экс-депутат на Одесщине, присвоивший 15 земельных участков на побережье Черного моря, - СБУ 01
Задержан местный экс-депутат на Одесщине, присвоивший 15 земельных участков на побережье Черного моря, - СБУ 02
Задержан местный экс-депутат на Одесщине, присвоивший 15 земельных участков на побережье Черного моря, - СБУ 03
Задержан местный экс-депутат на Одесщине, присвоивший 15 земельных участков на побережье Черного моря, - СБУ 04
Задержан местный экс-депутат на Одесщине, присвоивший 15 земельных участков на побережье Черного моря, - СБУ 05
Задержан местный экс-депутат на Одесщине, присвоивший 15 земельных участков на побережье Черного моря, - СБУ 06

земля (1952) Одесская область (3690) СБУ (20120)


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і що? следак - печерский суд - невиноватая я -он сам пришел
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13.07.2023 14:35 Ответить
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13.07.2023 14:36 Ответить
А двох узкаязичних рабів він не прибрав до рук? Слабак.
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13.07.2023 14:37 Ответить
так у нього мабуть 15 патріотичних тату набито? тоді прийдеться вибачитись й закрити діло.
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13.07.2023 14:41 Ответить
А наисати, від якої політсили депутат, чи самовисуванець, слабо?
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13.07.2023 14:51 Ответить
Як зазначається, оборудка могла зірвати фортифікаційне укріплення берегової лінії в Одеській області. - оце тільки й завадило залишити все як є..., а так, ніхто б й не помітив, не він перший не він останній, всі ділянки вздовж моря в Одесі давно привласнені й цей факт нікого не цікавить..., а тут звісно фортифікаційні укріплення, це серйозно..., вибрали крайнього...
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13.07.2023 15:15 Ответить
Державні СПЕЦСЛУЖБИ мають НЕГАЙНО підняти та дослідити усю документацію по відчуженню та прихватизації усіх земель України, та усіх підприємств без винятку, УКРАЇНСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ починаючи з 1994 року коли у владу держави зайшло організоване злочинне угрупування червонодупого пахана "кічми" разом з його посіпаками, котрі під надуманим фейком "ПРИХВАТИЗАЦІЯ" за 8 років розікрали та знищили НАДПРИБУТКОВІ державні підприємства та розікрали обладннання, активи та землі державних сільськогосподарських підприємств МІЛЬЙОННИКІВ котрі ГРОМАДА УКРАЇНИ створювала, будувала понад 50 років...!!!
Зловживаючи та використовуючи свої посадові повноваження ці злодії у державних інституціях, поза ЗАКОНАМИ ДЕРЖАВИ та своїми посадами у державній владі, використали ШАХРАЙСЬКІ схеми привласнення НАДРЕНТАБЕЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ПРОМИСЛОВИХ ЕКОНОМІЧНО розвинутих ПІДПРИЄМСТВ та родючих сільськогосподарських земель та зібраного з них урожаю сільгосппродукції у своїх цілях та інтересах для власного збагачення та ухиляння від сплати податків у КАЗНУ ДЕРЖАВИ прикриваючи свої дії, злодіїв, високими державними посадами...!!!
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13.07.2023 15:41 Ответить
 
 