Последствия обстрелов Запорожской области: Погиб мужчина, 4 человека получили ранения. ФОТОрепортаж
Российские захватчики продолжают обстреливать Запорожскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.
"Российские войска атаковали прифронтовой Орехов. В результате удара ранен 87-летний мужчина, а 40-летний житель погиб от полученных травм. Также ранение получил 66-летний житель Верхней Терсы во время обстрелов из РСЗО. Он доставлен в медицинское учреждение", - говорится. в сообщении.
Из ОТРК "Искандер-К" россияне также попали по территории предприятия в Малокатериновке. Взрывной волной и обломками частично разрушено складское помещение. Ранения получили два человека, им предоставляется необходимая медицинская помощь.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль