РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7313 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 764 0

Последствия обстрелов Запорожской области: Погиб мужчина, 4 человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики продолжают обстреливать Запорожскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"Российские войска атаковали прифронтовой Орехов. В результате удара ранен 87-летний мужчина, а 40-летний житель погиб от полученных травм. Также ранение получил 66-летний житель Верхней Терсы во время обстрелов из РСЗО. Он доставлен в медицинское учреждение", - говорится. в сообщении.

Из ОТРК "Искандер-К" россияне также попали по территории предприятия в Малокатериновке. Взрывной волной и обломками частично разрушено складское помещение. Ранения получили два человека, им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Луганской области оккупанты вооружаются антикварным стрелковым оружием 20-го и 19-го века. ВИДЕО

Последствия обстрелов Запорожской области: Погиб мужчина, 4 человека получили ранения 01
Последствия обстрелов Запорожской области: Погиб мужчина, 4 человека получили ранения 02
Последствия обстрелов Запорожской области: Погиб мужчина, 4 человека получили ранения 03
Последствия обстрелов Запорожской области: Погиб мужчина, 4 человека получили ранения 04

обстрел (28218) Запорожская область (3249)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 