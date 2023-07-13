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Рашисты из минометов ударили по Сумщине, погиб 60-летний мужчина, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Оккупанты с территории РФ нанесли удар с минометов по территории Сумщины, вследствие чего погиб 60-летний мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В частности, 13 июля 2023 года около 12:30 оккупанты с территории РФ произвели минометный обстрел Великописаревской громады Ахтырского района. В результате обстрела на территории собственного домохозяйства погиб 60-летний житель с. Поповка.

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Рашисты из минометов ударили по Сумщине, погиб 60-летний мужчина, - Офис Генпрокурора 01
Рашисты из минометов ударили по Сумщине, погиб 60-летний мужчина, - Офис Генпрокурора 02
Рашисты из минометов ударили по Сумщине, погиб 60-летний мужчина, - Офис Генпрокурора 03

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обстрел (28218) Сумская область (3403) Офис Генпрокурора (2518)


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