Рашисты из минометов ударили по Сумщине, погиб 60-летний мужчина, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Оккупанты с территории РФ нанесли удар с минометов по территории Сумщины, вследствие чего погиб 60-летний мужчина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
В частности, 13 июля 2023 года около 12:30 оккупанты с территории РФ произвели минометный обстрел Великописаревской громады Ахтырского района. В результате обстрела на территории собственного домохозяйства погиб 60-летний житель с. Поповка.
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