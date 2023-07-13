Судья Арестова имеет российский паспорт и посещала оккупированный Крым, - СМИ. ФОТО
Судья Донецкого окружного административного суда Людмила Арестова, согласно выписке из автоматизированной системы "Роспаспорт", является гражданкой РФ.
Об этом идет речь в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Согласно выписке из "Роспаспорта", Людмила Арестова стала гражданкой РФ 5 апреля 2014 года, а сам паспорт напрямую был выдан 10 апреля. Причина приобретения гражданства России, говорится в выписке, – статья 5 так называемого договора "между Российской Федерацией и Республикой Крым", ратифицированного 21 марта 2014 года. Тогда Россия объявила о "включении" Крыма в свой состав (это решение противоречит международному праву).
С помощью сайта Налоговой службы РФ удалось установить индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России Людмилы Арестовой, привязанный к ее паспорту гражданки РФ.
По состоянию на дату публикации Арестова не вышла из гражданства РФ. Действие документа журналисты проверили с помощью официального сервиса МВД России. По состоянию на 13 июля 2023 года российский паспорт Людмилы Арестовой среди недействительных не числится.
От источников в правоохранительных органах "Схемы" получили данные о пересечении админграницы с Крымом судьей Людмилой Арестовой за последние пять лет.
По меньшей мере, 6 раз судья Арестова посетила полуостров в 2018 году, 7 – в 2019-м, в 2020-м – 1 раз, в 2021-м – 5 раз. Последний раз из путешествия в Крым (продолжавшееся 31 день) Арестова вернулась за месяц до вторжения – в январе 2022 года.
Если подсчитать общую продолжительность пребывания украинской судьи Арестовой в Крыму, начиная с середины 2018 года, то получается по меньшей мере 255 дней – более полугода на оккупированном Россией полуострове.
На сайте Высшей квалификационной комиссии судей журналисты нашли анкету судьи Арестовой, которую она заполняла в 2018 году, когда проходила квалификационное оценивание. На вопрос, есть ли у нее гражданство другого государства, Арестова ответила: "Нет, нет". В 2019 году Арестова заполняла аналогичную анкету, когда подавалась на должность судьи Окружного административного суда Киева. Тогда она снова не сообщила о российском документе.
В комментарии "Схемам" судья Арестова также утверждает, что у нее нет российского гражданства.
"У меня нет российского гражданства. Я только знаю, что я жила в Крыму и была там зарегистрирована, и работала в суде, и поэтому у меня такой паспорт, возможно, действительно был выдан. Потому что, если я не ошибаюсь, там все граждане, кто жил в Крыму, и кто был там зарегистрирован на момент аннексии, они были все признаны гражданами России", – сообщила Арестова.
На уточнение относительно схожести почерка и подписи в документах из судейского досье и в форме 1П, которая есть в выписке из автоматизированной системы "Роспаспорт", Арестова сообщила, что это "подделка", поскольку там содержится информация, "не соответствующая действительности".
Информацию относительно 255 дней, проведенных совокупно в Крыму за последние 5 лет, Арестова прокомментировала так:
"Я к этому отношусь нормально, потому что запрета для судей, проживавших в Крыму и у кого живут там родственники, если есть имущество, нет. Когда я проходила квалификационную оценку, эти вопросы относились членами комиссии. Они сказали, что ко мне вопросов нет, потому что я не на отдых езжу, а потому что у меня там родители пожилые, имеющие очень серьезные заболевания".
Судья добавила: "У меня родители – граждане Российской Федерации, они жили на Камчатке, а затем переехали в 2007 году в Севастополь и получили вид на постоянное проживание".
Также Арестова утверждает, что вроде бы вопрос о наличии у нее российского гражданства уже исследовался Государственным бюро расследований.
"С 2021 года ГБР занимается этим вопросом. И мною подано уже несколько жалоб по этому поводу, потому что это не новая информация. Меня допрашивали в ГБР по поводу этой информации и мне показывали форму (форма 1П – Ред.), которая есть там, и я скажу, что там содержится заведомо ложная информация. У меня были обыски на дому, у меня искали этот паспорт, в суде искали".
Судья Людмила Арестова с 2001 года работала в Севастополе – прошла путь от помощника прокурора до заместителя руководителя аппарата местного окружного админсуда. На должность судьи Донецкого окружного административного суда в 2013 году своим указом ее назначил экс-президент-беглец Виктор Янукович сроком на пять лет. В 2019 году на эту же должность снова назначил на тот момент президент Петр Порошенко. Донецкий окружной административный суд после начала вооруженной агрессии России в 2014 году переехал в город Славянск, а с началом полномасштабного вторжения совершает правосудие в Днепре.
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Після клоунської влади приходить блазенська влада. І так по колу. І нема на те ради...
у 2018 році, коли проходила кваліфікаційне оцінювання. На запитання, чи має вона громадянство іншої держави, Арестова відповіла: "Ні, не маю". У 2019 році Арестова заповнювала аналогічну анкету, коли подавалася на посаду судді Окружного адміністративного суду Києва. Тоді вона знову не повідомила про російський документ.
Джерело:
Саме на цьому наголошується у статті.
Але декому божа роса очі застить.
за газ твараям не доплатив - доплатить
(с)
це ПЕНСІЇ, а з/п явно не $1500
мені здається що оп лиш таких набирає
🤣🤣🤣👎👎👎
АЛЕ НІ ОДИН НЕ БРАВСЯ ЗА РЕФОРМУВАННЯ ОСНОВ ДЕРЖАВИ. І СУДІВ В ТОМУ ЧИСЛІ.
Українці мають вибирати грамотних патріотів. Слуги мафії лише руйнують державу.
А в параші не втовпишся, все знову починай.
Це бізнес, нічого особистого.
Співпадіння чи одна команда, яка готувалася до параду на Хрещатику «за трі дня росгвардії»….
Мабуть, тому, ми і не в НАТО !!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
В зв'язку з цим чомусь пригадалась сценка з комедійної телепередачки на совіцькому ТБ 70-х років минулого століття під назвою "Кабачок "13 стульев", в якій сценарій був налаштований під псевдопольську атмосферу.
Так ось, у цій сцені пан Гімалайський попросив пана Директора про одну послугу: "Вьідайте мне справку о том, что я не женат.".