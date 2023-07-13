Судья Арестова имеет российский паспорт и посещала оккупированный Крым, - СМИ. ФОТО

Судья Донецкого окружного административного суда Людмила Арестова, согласно выписке из автоматизированной системы "Роспаспорт", является гражданкой РФ.

Об этом идет речь в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно выписке из "Роспаспорта", Людмила Арестова стала гражданкой РФ 5 апреля 2014 года, а сам паспорт напрямую был выдан 10 апреля. Причина приобретения гражданства России, говорится в выписке, – статья 5 так называемого договора "между Российской Федерацией и Республикой Крым", ратифицированного 21 марта 2014 года. Тогда Россия объявила о "включении" Крыма в свой состав (это решение противоречит международному праву).

С помощью сайта Налоговой службы РФ удалось установить индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России Людмилы Арестовой, привязанный к ее паспорту гражданки РФ.

По состоянию на дату публикации Арестова не вышла из гражданства РФ. Действие документа журналисты проверили с помощью официального сервиса МВД России. По состоянию на 13 июля 2023 года российский паспорт Людмилы Арестовой среди недействительных не числится.

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От источников в правоохранительных органах "Схемы" получили данные о пересечении админграницы с Крымом судьей Людмилой Арестовой за последние пять лет.

По меньшей мере, 6 раз судья Арестова посетила полуостров в 2018 году, 7 – в 2019-м, в 2020-м – 1 раз, в 2021-м – 5 раз. Последний раз из путешествия в Крым (продолжавшееся 31 день) Арестова вернулась за месяц до вторжения – в январе 2022 года.

Если подсчитать общую продолжительность пребывания украинской судьи Арестовой в Крыму, начиная с середины 2018 года, то получается по меньшей мере 255 дней – более полугода на оккупированном Россией полуострове.

На сайте Высшей квалификационной комиссии судей журналисты нашли анкету судьи Арестовой, которую она заполняла в 2018 году, когда проходила квалификационное оценивание. На вопрос, есть ли у нее гражданство другого государства, Арестова ответила: "Нет, нет". В 2019 году Арестова заполняла аналогичную анкету, когда подавалась на должность судьи Окружного административного суда Киева. Тогда она снова не сообщила о российском документе.

В комментарии "Схемам" судья Арестова также утверждает, что у нее нет российского гражданства.

"У меня нет российского гражданства. Я только знаю, что я жила в Крыму и была там зарегистрирована, и работала в суде, и поэтому у меня такой паспорт, возможно, действительно был выдан. Потому что, если я не ошибаюсь, там все граждане, кто жил в Крыму, и кто был там зарегистрирован на момент аннексии, они были все признаны гражданами России", – сообщила Арестова.

На уточнение относительно схожести почерка и подписи в документах из судейского досье и в форме 1П, которая есть в выписке из автоматизированной системы "Роспаспорт", Арестова сообщила, что это "подделка", поскольку там содержится информация, "не соответствующая действительности".

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Информацию относительно 255 дней, проведенных совокупно в Крыму за последние 5 лет, Арестова прокомментировала так:

"Я к этому отношусь нормально, потому что запрета для судей, проживавших в Крыму и у кого живут там родственники, если есть имущество, нет. Когда я проходила квалификационную оценку, эти вопросы относились членами комиссии. Они сказали, что ко мне вопросов нет, потому что я не на отдых езжу, а потому что у меня там родители пожилые, имеющие очень серьезные заболевания".

Судья добавила: "У меня родители – граждане Российской Федерации, они жили на Камчатке, а затем переехали в 2007 году в Севастополь и получили вид на постоянное проживание".

Также Арестова утверждает, что вроде бы вопрос о наличии у нее российского гражданства уже исследовался Государственным бюро расследований.

"С 2021 года ГБР занимается этим вопросом. И мною подано уже несколько жалоб по этому поводу, потому что это не новая информация. Меня допрашивали в ГБР по поводу этой информации и мне показывали форму (форма 1П – Ред.), которая есть там, и я скажу, что там содержится заведомо ложная информация. У меня были обыски на дому, у меня искали этот паспорт, в суде искали".

Судья Людмила Арестова с 2001 года работала в Севастополе – прошла путь от помощника прокурора до заместителя руководителя аппарата местного окружного админсуда. На должность судьи Донецкого окружного административного суда в 2013 году своим указом ее назначил экс-президент-беглец Виктор Янукович сроком на пять лет. В 2019 году на эту же должность снова назначил на тот момент президент Петр Порошенко. Донецкий окружной административный суд после начала вооруженной агрессии России в 2014 году переехал в город Славянск, а с началом полномасштабного вторжения совершает правосудие в Днепре.

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