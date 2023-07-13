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Судья Арестова имеет российский паспорт и посещала оккупированный Крым, - СМИ. ФОТО

Судья Донецкого окружного административного суда Людмила Арестова, согласно выписке из автоматизированной системы "Роспаспорт", является гражданкой РФ.

Об этом идет речь в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Судья Арестова имеет российский паспорт и посещала оккупированный Крым, - СМИ 01

Согласно выписке из "Роспаспорта", Людмила Арестова стала гражданкой РФ 5 апреля 2014 года, а сам паспорт напрямую был выдан 10 апреля. Причина приобретения гражданства России, говорится в выписке, – статья 5 так называемого договора "между Российской Федерацией и Республикой Крым", ратифицированного 21 марта 2014 года. Тогда Россия объявила о "включении" Крыма в свой состав (это решение противоречит международному праву).

Судья Арестова имеет российский паспорт и посещала оккупированный Крым, - СМИ 02

С помощью сайта Налоговой службы РФ удалось установить индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России Людмилы Арестовой, привязанный к ее паспорту гражданки РФ.

Судья Арестова имеет российский паспорт и посещала оккупированный Крым, - СМИ 03

По состоянию на дату публикации Арестова не вышла из гражданства РФ. Действие документа журналисты проверили с помощью официального сервиса МВД России. По состоянию на 13 июля 2023 года российский паспорт Людмилы Арестовой среди недействительных не числится.

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От источников в правоохранительных органах "Схемы" получили данные о пересечении админграницы с Крымом судьей Людмилой Арестовой за последние пять лет.

Судья Арестова имеет российский паспорт и посещала оккупированный Крым, - СМИ 04

По меньшей мере, 6 раз судья Арестова посетила полуостров в 2018 году, 7 – в 2019-м, в 2020-м – 1 раз, в 2021-м – 5 раз. Последний раз из путешествия в Крым (продолжавшееся 31 день) Арестова вернулась за месяц до вторжения – в январе 2022 года.

Если подсчитать общую продолжительность пребывания украинской судьи Арестовой в Крыму, начиная с середины 2018 года, то получается по меньшей мере 255 дней – более полугода на оккупированном Россией полуострове.

На сайте Высшей квалификационной комиссии судей журналисты нашли анкету судьи Арестовой, которую она заполняла в 2018 году, когда проходила квалификационное оценивание. На вопрос, есть ли у нее гражданство другого государства, Арестова ответила: "Нет, нет". В 2019 году Арестова заполняла аналогичную анкету, когда подавалась на должность судьи Окружного административного суда Киева. Тогда она снова не сообщила о российском документе.

В комментарии "Схемам" судья Арестова также утверждает, что у нее нет российского гражданства.

"У меня нет российского гражданства. Я только знаю, что я жила в Крыму и была там зарегистрирована, и работала в суде, и поэтому у меня такой паспорт, возможно, действительно был выдан. Потому что, если я не ошибаюсь, там все граждане, кто жил в Крыму, и кто был там зарегистрирован на момент аннексии, они были все признаны гражданами России", – сообщила Арестова.

Судья Арестова имеет российский паспорт и посещала оккупированный Крым, - СМИ 05

На уточнение относительно схожести почерка и подписи в документах из судейского досье и в форме 1П, которая есть в выписке из автоматизированной системы "Роспаспорт", Арестова сообщила, что это "подделка", поскольку там содержится информация, "не соответствующая действительности".

Читайте также: Крымский судья Чернобук, поддержавший оккупантов и агитировавший принимать российское гражданство, теперь работает в ТЦК и СП Днепра, - активист Поламарчук

Информацию относительно 255 дней, проведенных совокупно в Крыму за последние 5 лет, Арестова прокомментировала так:

"Я к этому отношусь нормально, потому что запрета для судей, проживавших в Крыму и у кого живут там родственники, если есть имущество, нет. Когда я проходила квалификационную оценку, эти вопросы относились членами комиссии. Они сказали, что ко мне вопросов нет, потому что я не на отдых езжу, а потому что у меня там родители пожилые, имеющие очень серьезные заболевания".

Судья добавила: "У меня родители – граждане Российской Федерации, они жили на Камчатке, а затем переехали в 2007 году в Севастополь и получили вид на постоянное проживание".

Также Арестова утверждает, что вроде бы вопрос о наличии у нее российского гражданства уже исследовался Государственным бюро расследований.

"С 2021 года ГБР занимается этим вопросом. И мною подано уже несколько жалоб по этому поводу, потому что это не новая информация. Меня допрашивали в ГБР по поводу этой информации и мне показывали форму (форма 1П – Ред.), которая есть там, и я скажу, что там содержится заведомо ложная информация. У меня были обыски на дому, у меня искали этот паспорт, в суде искали".

Судья Людмила Арестова с 2001 года работала в Севастополе – прошла путь от помощника прокурора до заместителя руководителя аппарата местного окружного админсуда. На должность судьи Донецкого окружного административного суда в 2013 году своим указом ее назначил экс-президент-беглец Виктор Янукович сроком на пять лет. В 2019 году на эту же должность снова назначил на тот момент президент Петр Порошенко. Донецкий окружной административный суд после начала вооруженной агрессии России в 2014 году переехал в город Славянск, а с началом полномасштабного вторжения совершает правосудие в Днепре.

Смотрите также: Судье Звенигородского райсуда в Черкасской области сообщено о подозрении: оправдывала российскую агрессию в Украине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Крым (26435) судья (2653) юстиция (758) двойное гражданство (163) Арестова Людмила (3)


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Топ комментарии
+58
ну от як люди мають ставитись до суддів і цієї клоунської влади вцілому?
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13.07.2023 21:13 Ответить
+54
кривосуддя... зрадники хабарники... щоб ви згоріли ясним вогнем всі до одного
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13.07.2023 21:12 Ответить
+36
з такими ******* яке НАТО,?....
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13.07.2023 21:25 Ответить
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Харошеє фаміліє, прарочєскоє...
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13.07.2023 21:10 Ответить
да,арєстову-под арєст...
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13.07.2023 21:15 Ответить
еще есть арестович , брехун похлеще во- зелина...
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14.07.2023 09:29 Ответить
кривосуддя... зрадники хабарники... щоб ви згоріли ясним вогнем всі до одного
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13.07.2023 21:12 Ответить
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14.07.2023 12:21 Ответить
ну от як люди мають ставитись до суддів і цієї клоунської влади вцілому?
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13.07.2023 21:13 Ответить
У 2019 році на цю ж посаду її знову призначив на той момент президент Петро Порошенко. Джерело:
*********
Після клоунської влади приходить блазенська влада. І так по колу. І нема на те ради...
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13.07.2023 22:04 Ответить
придурок, срав ні:
у 2018 році, коли проходила кваліфікаційне оцінювання. На запитання, чи має вона громадянство іншої держави, Арестова відповіла: "Ні, не маю". У 2019 році Арестова заповнювала аналогічну анкету, коли подавалася на посаду судді Окружного адміністративного суду Києва. Тоді вона знову не повідомила про російський документ.
Джерело:
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14.07.2023 11:08 Ответить
Про що й мова. При всіх владах в Україні було і є роздолля для кацапського гімна.
Саме на цьому наголошується у статті.
Але декому божа роса очі застить.
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14.07.2023 17:37 Ответить
очі застить... так срав чи ні?
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15.07.2023 03:43 Ответить
теж мені новина - буба в криму мае і має....
за газ твараям не доплатив - доплатить
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13.07.2023 21:15 Ответить
разве есть данные, что он там был после 2014 года? Наоборот, было бы интересно, если бы он избавился там от недвиги, т.к. это значит, что он вступил в какое-то взаимодействие с оккупантскими властями
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13.07.2023 21:25 Ответить
дайте я вас поцілую - без переборів, за наівність....
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13.07.2023 21:29 Ответить
У Ленки точно росссийский паспорт. А у Зели очень вероятно тоже есть. Кто из них оформлял недвижимость в Ялте по российским законам? Это делали в 2015-16 гг. Без паспорта России это не возможнео сделать. Другое дело что в этом или следующем году их могут все равно этой недижимоси лишить.
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13.07.2023 21:46 Ответить
шльондра
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13.07.2023 21:16 Ответить
нарешті і 9 років не минуло...
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13.07.2023 21:22 Ответить
скоро її переведуть у Печерський суд....
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13.07.2023 21:23 Ответить
з такими ******* яке НАТО,?....
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13.07.2023 21:25 Ответить
шалава
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13.07.2023 21:25 Ответить
З А *Б А Л И
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13.07.2023 21:27 Ответить
ЗЕ*БАЛИ!
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14.07.2023 01:12 Ответить
Перевірте чи суддя Логвіна не є агентом Білорусії, бо її привладні родичі за інтеграцію з Білорусією та вона замічена у справах проти людяності
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13.07.2023 21:31 Ответить
Вот ***** нам эта *******, ещё и судья. Нахер на мОскву пинком под зад.
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13.07.2023 21:32 Ответить
Хороший отпуск 85 дней. Одобряю.
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13.07.2023 21:32 Ответить
скільки ще такого лайна на державній службі, скільки в судах? звільняти нечисть заднім числом-числом отримання паспорта від окупантів, з\п рахувати, як шахрайськи вкрадені кошти в народу України. конфісковувати все майно і кошти.
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13.07.2023 21:38 Ответить
Щоб в УКРАЇНІ покінчити з корупцією, корупціонерами, шахраями та злодіями у владі і криміналом на 85%, треба НЕГАЙНО змінити СИСТЕМУ ПРАВОСУДДЯ з РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ на АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКУ та запросити суддів США в УКРАЇНУ і на протязі 2-3 років усе в УКРАЇНІ буде ОКЕЙ...!!!
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13.07.2023 21:42 Ответить
Що за брєд ти несеш! Хто приїде із США в Україну на зарплату $1500 в місць. Коли в США зарплата як мінімум втричі вища.
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13.07.2023 21:49 Ответить
Достатньо призначити на керівні посади в Вищу раду правосуддя та КСУ. А там такі зарплати що американскі судді відпочивають.
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14.07.2023 07:46 Ответить
Ти хоч знаєш чим займається КСУ? Якби знав не писав хєрню.
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14.07.2023 14:33 Ответить
В Україні? Знаю. В угоду президентам, політичним силам і власним вподобанням трактує Конституцію як заманеться.
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14.07.2023 15:06 Ответить
ПЕНСІЇ СУДДІВ ПІДВИЩИЛИ ДО 95 ТИС. ГРН, ЗВИЧАЙНІ УКРАЇНЦІ ОТРИМУЮТЬ У 20 РАЗІВ МЕНШЕ

(с)
це ПЕНСІЇ, а з/п явно не $1500
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14.07.2023 10:55 Ответить
Ніщєсброд, в США спеціаліст заробляє від $5000 в місяць. Топові юристи і адвокати заробляють десятки тисяч в місяць. Нахєра їм зв'язуватися з країною бомжом?
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14.07.2023 14:35 Ответить
повний піз.............д..........ц........................................................................................................................................................
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13.07.2023 21:43 Ответить
всех автоматически проверить, думаю максимум за неделю можно. почему до сих пор не сделали? У Лены зе как там?
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13.07.2023 21:48 Ответить
У СБУ нема часу на такі дрібниці-треба ухилянтів ловити.
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13.07.2023 21:55 Ответить
щорічний вишкіл в фсб... а ми дивуємося вирокам
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13.07.2023 21:48 Ответить
а що у владі є люди які не замурзамі в орське гавно???
мені здається що оп лиш таких набирає
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13.07.2023 21:51 Ответить
Ви думаєте, вона одна така? Та їх завозили в Україну мільйонами!
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13.07.2023 21:51 Ответить
Это закладка на будущее. Лохи схавают
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13.07.2023 21:55 Ответить
ну так на нары дуру фемиды которая нарушила закон............................................ГБР-ау ***......................................
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13.07.2023 21:57 Ответить
Навіть не новична, що донецько-кримська Арестова має російський паспорт і їздила в Крим. А пан татаров чи єлдак не були слугами у яника чи тадєєва? А ті кому служили? А сьогодні кому вони служать? Скажи хто твій друг, я скажу хто ти. Це я вже про Президента. В його оточені немає Вятровича чи Забужко, там є тільки заядлі антимайданівці і вся влада побудована з цих цеглинок.
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13.07.2023 22:00 Ответить
Какая разніца?
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13.07.2023 22:05 Ответить
так вы говорите ГУР, СБУ ...
🤣🤣🤣👎👎👎
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13.07.2023 22:06 Ответить
хтось загине на фронті а ця прошва буде 100 тисяч пенсії отримувати
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13.07.2023 22:15 Ответить
І як ви хочете у ЄС ?? А в НАТО ???*****...
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13.07.2023 22:33 Ответить
За Законом якщо повнолітня особа набула громадянства іншої держави то вона автоматично позбавляється українського громадянства. Застосовуйте і депортуйте курву геть з України. Брехло не може бути суддею. Як суддя вона розуміла можливі наслідки своїх дій. Займана неправомірно посада не дає права на пенсію (стаж не зараховується). Геть кацапських "понаєхів" з України!
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13.07.2023 22:36 Ответить
А ви не могли б поділитися посиланням на такий закон? Кацапських понаєхів то так, але якби такий закон був, треба було б половину Закарпаття висилати.
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14.07.2023 06:41 Ответить
ти там був, чи як катлета, області плутаєш?
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14.07.2023 11:12 Ответить
Був, Ужгород, Свалява, і ще села навколо. Дивне запитання, нічого я не плутаю.
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14.07.2023 18:24 Ответить
І що, їхав до кордону, а усі паспортами тобі махали?
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15.07.2023 03:49 Ответить
Та по морді ліца видно, що кацапка
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13.07.2023 22:37 Ответить
Так дайте вже доручення спецслужбам перевірити усіх судей, помічників, прокурорів на наявність російського паспорта .
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13.07.2023 22:39 Ответить
РАДУЙТЕСЬ! Это Родина Ваша)
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13.07.2023 22:49 Ответить
А где СБУ. Почему у неё к этой шмаре нет вопросов.
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13.07.2023 22:51 Ответить
Під Єрмаком, от де
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13.07.2023 23:27 Ответить
Повестки раздают им некогда...
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14.07.2023 09:54 Ответить
Українці мають різні паспорти ,бо можна купити за сало.ось дніпропетровський беня сало не їсть і має аж 3 громадянства
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13.07.2023 23:01 Ответить
Влада Зеленого антимайдану
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13.07.2023 23:22 Ответить
Українсько-інтернаціональний Ахметов- сталевар-допомагальник,(допомагає вмерти) у Лондоні звертаються на sir.
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13.07.2023 23:37 Ответить
Це Люся Арестович після підтяжки зайвого!
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13.07.2023 23:55 Ответить
ну, тут вопросы к "квалификационным комиссиям" (всем) и кто их туда поставил. при совке во время войны скорее всего прилетел бы расстрел всем радостным участникам, а родню - отправили бы всей компанией в заслание. и что-то образовательное в этом таки есть и должно бы использоваться.
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14.07.2023 00:53 Ответить
ця підараска і вся судійська шайка лєйка має сидіти не в суді а втюрмі.яке судочинство їбувашу маать ***** ви заїбали. чому в Ізраїлі прописано що керувати в державнихструктурах має тільки і виключно ізраїлітянин а у нас якась одна шайка лєйка москальська. Де ***** дотримання конституції де в нас прописано подвійне громадянство. ви їйдайте запитання на українській мові 100%вона не володіє.***** зеленіви заїбали.
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14.07.2023 01:42 Ответить
От же курва брехлива! Взагалі незрозуміло як вона при тому що її батьки кацапи, може бути суддею в Україні? Як? Це в голові не вкладається
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14.07.2023 01:52 Ответить
Вона ж москальска потвора, москальска до мозку кісток!
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14.07.2023 01:53 Ответить
Хто про що, а зедолбойоб знову про Порошенко. А чому зелений клоун її не звільнив?
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14.07.2023 09:02 Ответить
ой как не хорошо вышло
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14.07.2023 08:27 Ответить
судейскую систему в Украине РЕФОРМИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ. гнилое болото НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ СЕБЯ ОЧИСТИТЬ. Это будет продолжаться до бесконечности, народ будет все беднее и злее, но ни один инвестор в такое гнилое болото СВОИ ГРОШИ НЕ ВЛОЖИТ.
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14.07.2023 09:03 Ответить
та ні,реформувати її можна і дуже швидко але ТАКА суддівська система вигідна тільки корумпованій владі,а в нас з 91 всі влади були корумпованими
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14.07.2023 09:06 Ответить
Все сумніше, насправді, і майже безнадійно. "Вони" можуть будь-яку владу відмінить при потребі. Шлях подолання проблеми( гм, підібралось слово) існує, та суспільство поки серйозно його не сприймає.
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14.07.2023 10:33 Ответить
А судьи кто?Как писал расейский классик...
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14.07.2023 09:53 Ответить
А шо ви хтіли? Яка влада - такі і судьї. Це ******** коли ни будь закінчиться?
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14.07.2023 10:12 Ответить
..кацапська хвойда і досі чекає на своїх асвабадітєлєй і напевне з готовністю судила би "нациков" для окупаційної влади Московії, якби все сталося як вона зі своїми батьками-окупантами того хотіли
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14.07.2023 10:14 Ответить
як воно все заЇ**бало...
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14.07.2023 10:20 Ответить
Хіба це може здивувати після ватного скомороха на посаді голови державиа, Єрмака на посаді голови ОП, Вані Баканова на посаді голови СБУ, після всіх цих Татарових, Портнових, Подоляків та купи відкритих зрадників зі "слуг" у ВР, після призначень агентів ФСБ на керівні посади згори до низу... І все це у воюючій з москалями Україні. Вся система керування офісних покидьків складається з москальських агентів та промоскальського антидержавного лайна...
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14.07.2023 10:23 Ответить
Вища кваліфікаційна комісія вона така... Як не прикро, а Харківська юридична академія поганих фахівців не випускає. Вона ж імені Ярослава Мудрого . Гніву Ісуса Христа не бояться, одним словом...не кажучи про розслідування " якихось Схем".
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14.07.2023 10:25 Ответить
100% крыса фээсбешная
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14.07.2023 10:49 Ответить
тіпічна ніпрікасаємая бльдь в мантіі.
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14.07.2023 11:02 Ответить
Всі наші шестеро президентів - ставленики номенклатури. Вони могли трішки більше займатися державою, трішки менше...
АЛЕ НІ ОДИН НЕ БРАВСЯ ЗА РЕФОРМУВАННЯ ОСНОВ ДЕРЖАВИ. І СУДІВ В ТОМУ ЧИСЛІ.
Українці мають вибирати грамотних патріотів. Слуги мафії лише руйнують державу.
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14.07.2023 11:04 Ответить
Вона б і не їхала в Україну, але тут все налагоджено, вона в схемі, кругова суддівська порука працює. Пенсія, допомоги на оздоровлення...
А в параші не втовпишся, все знову починай.
Це бізнес, нічого особистого.
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14.07.2023 12:05 Ответить
Як суддя арестова набула громадянство Украіни? Суддя додала: "У мене батьки - громадяни Російської Федерації, вони мешкали на Камчатці, а потім переїхали в 2007 році в Севастополь і отримали посвідку на постійне проживання".????
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14.07.2023 12:14 Ответить
Нинішній керівний склад ВРУ захищає агентів убивці-***** у залі ВРУ, так, як ***** захищав ригоАналів !!!
Співпадіння чи одна команда, яка готувалася до параду на Хрещатику «за трі дня росгвардії»….
Мабуть, тому, ми і не в НАТО !!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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14.07.2023 12:36 Ответить
на гілляку кацапку !
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14.07.2023 12:40 Ответить
Тепер ця суддя, як і в історії із іншим суддею львовим, буде все заперечувати і навіть поширить результати тесту на поліграфі себе самої.
В зв'язку з цим чомусь пригадалась сценка з комедійної телепередачки на совіцькому ТБ 70-х років минулого століття під назвою "Кабачок "13 стульев", в якій сценарій був налаштований під псевдопольську атмосферу.
Так ось, у цій сцені пан Гімалайський попросив пана Директора про одну послугу: "Вьідайте мне справку о том, что я не женат.".
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14.07.2023 14:21 Ответить
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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14.07.2023 14:36 Ответить
Ну і що? Яку владу обирали завжди, така влада і вами керувала і керує. То теперішні претензії до кого? Та до вас самих. Так що все, як кажуть кацапи, ПУЧКОМ.
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14.07.2023 14:37 Ответить
Один мій приятель (сокурсник по кієвполітеху) три-чотири роки тому намагався стати держслужбовцем в одному з міністерств України, так за підсумками спецперевірки йому відмовили. Підстава - сестра приятеля у 1996 році вийшла заміж за кацапа та з 1997 року живе у Ярославлі. В мене запитання -Як ця так звана суддя може бути на державної службі і хто проводив в неї цю так звану спецперевірку? Шо за бардак у нас відбувається??? Цікаво а в раді скільки депутатів мають паспорти інших держав???
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14.07.2023 15:32 Ответить
Коли Центр Разумкова ще раніше провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які постійно брали участь у виборах, однак навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські - патріотичні або антиукраїнські ворожі сили вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% продажних совкових хохлів (українців?) готові продати свій голос за гречку або за гроші а бо за будь що». Ось і відповідь як у нас пробираються до влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї, перефарбовані з бандитів екс-ригоАналів співучасників втікача в ворожу паРашу продажного кривавого ЗЕКА янука....всякі кремлівські яничари виродки: жопозіція, "життя - сепаратистів". А тепер при владі ще і якісь "слуги народу" тільки чомусь схоже що не українського а скоріше кацапського "...
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26.07.2023 20:01 Ответить
 
 