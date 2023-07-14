В Курской области РФ раздался взрыв, сообщают о самодельном дроне. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 14 июля в городе Курчатов Курской области РФ раздался взрыв. Сообщается о падении обломков неизвестного беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Жители Курчатова Курской области сообщили о взрыве, который слышал практически весь город.

Как отмечается, населенный пункт располагается в 4 километрах от Курской АЭС.

Позже появились фотографии обломков рядом с местом взрыва. Сообщается также, что остатки БПЛА попали в жилой дом. Там выбило окна, территорию оцепили.





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Обломки упавшего БПЛА торчат из окна на втором этаже жилого дома на улице Энергетиков. На первом этаже частично выбиты окна.

Также сообщается, что дрон упал в 100 метрах от местного отделения УФСБ.

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Кроме того, отмечается, что дрон был самодельный и на реактивной тяге. По словам местных, его остановила ель, которая росла рядом с домом.

На фото, как отмечается, стоящая на БПЛА тайваньская турбина Kingtech K-210G. Из-за ее звука местные могли воспринять беспилотник за ракету.