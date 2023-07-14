В Курской области РФ раздался взрыв, сообщают о самодельном дроне. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ночью 14 июля в городе Курчатов Курской области РФ раздался взрыв. Сообщается о падении обломков неизвестного беспилотника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Жители Курчатова Курской области сообщили о взрыве, который слышал практически весь город.
Как отмечается, населенный пункт располагается в 4 километрах от Курской АЭС.
Позже появились фотографии обломков рядом с местом взрыва. Сообщается также, что остатки БПЛА попали в жилой дом. Там выбило окна, территорию оцепили.
Обломки упавшего БПЛА торчат из окна на втором этаже жилого дома на улице Энергетиков. На первом этаже частично выбиты окна.
Также сообщается, что дрон упал в 100 метрах от местного отделения УФСБ.
Кроме того, отмечается, что дрон был самодельный и на реактивной тяге. По словам местных, его остановила ель, которая росла рядом с домом.
На фото, как отмечается, стоящая на БПЛА тайваньская турбина Kingtech K-210G. Из-за ее звука местные могли воспринять беспилотник за ракету.
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