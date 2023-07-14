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В Курской области РФ раздался взрыв, сообщают о самодельном дроне. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 14 июля в городе Курчатов Курской области РФ раздался взрыв. Сообщается о падении обломков неизвестного беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Жители Курчатова Курской области сообщили о взрыве, который слышал практически весь город.

Как отмечается, населенный пункт располагается в 4 километрах от Курской АЭС.

Позже появились фотографии обломков рядом с местом взрыва. Сообщается также, что остатки БПЛА попали в жилой дом. Там выбило окна, территорию оцепили.

В Курской области РФ раздался взрыв, сообщают о самодельном дроне 01
В Курской области РФ раздался взрыв, сообщают о самодельном дроне 02

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В Курской области РФ раздался взрыв, сообщают о самодельном дроне 03

Обломки упавшего БПЛА торчат из окна на втором этаже жилого дома на улице Энергетиков. На первом этаже частично выбиты окна.

Также сообщается, что дрон упал в 100 метрах от местного отделения УФСБ.

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Кроме того, отмечается, что дрон был самодельный и на реактивной тяге. По словам местных, его остановила ель, которая росла рядом с домом.

В Курской области РФ раздался взрыв, сообщают о самодельном дроне 04

На фото, как отмечается, стоящая на БПЛА тайваньская турбина Kingtech K-210G. Из-за ее звука местные могли воспринять беспилотник за ракету.

Автор: 

взрыв (6820) россия (96442) дроны (4201)


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Топ комментарии
+16
Якщо саморобний - значить місцеві "кулібіни"! Хоча не виключено що то й ФСБшників робота Треба ж показать що у них є "бандеравскае падполье" з яким боротьби "непачатий край"!
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14.07.2023 07:46 Ответить
+6
....його зупинила ялина... Ну й нахера ви дерева саджаєте там де дрони літають?
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14.07.2023 09:38 Ответить
+6
Скоріше, щоб обвинуватити Україну у "ядєрном тєррорізмє". Це їх почерк - звинувачувати інших у власних злочинах, причому заздалегідь.
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14.07.2023 09:43 Ответить
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Якщо саморобний - значить місцеві "кулібіни"! Хоча не виключено що то й ФСБшників робота Треба ж показать що у них є "бандеравскае падполье" з яким боротьби "непачатий край"!
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14.07.2023 07:46 Ответить
Скоріше, щоб обвинуватити Україну у "ядєрном тєррорізмє". Це їх почерк - звинувачувати інших у власних злочинах, причому заздалегідь.
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14.07.2023 09:43 Ответить
Літаючий лапоть.
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14.07.2023 08:21 Ответить
У ФСБ немає спеціалістів, щоб зробити дешевий дрон, який схожий на український ?
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14.07.2023 09:02 Ответить
....його зупинила ялина... Ну й нахера ви дерева саджаєте там де дрони літають?
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14.07.2023 09:38 Ответить
Не надо П!ЗД€ТЬ - это высокотехнологичный ДРОН, разработанный фирмой АраСрамия, стоимостью всего 5000 евро.
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14.07.2023 10:21 Ответить
"за 4 кілометри від Курської АЕС", - повідомили кацапи.
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14.07.2023 10:25 Ответить
если турбина тайванская, то теперь тайваню трындец - соловьёв вонючий запустит по тайваню атомный помёт
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14.07.2023 10:55 Ответить
Невдачна спроба фсб запустити дрон по Зеленському у Вільнюсі.
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14.07.2023 11:57 Ответить
Это был пьяный Карлсон
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14.07.2023 13:00 Ответить
Крыло из фанеры, а взрыв очень звонкий и яркий. МОжет поправите, но такой дрон не может так взорваться, или от него бы ничего не осталось. Тем более долететь до Курска на реактивном двигателе. Обычная постанова возле станции
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14.07.2023 13:24 Ответить
Сильно похожие на Московские дроны. Короче мрази из фсб мутят.
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14.07.2023 13:27 Ответить
Ну да, ще й ялинок пiд це понасаджували...
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15.07.2023 07:47 Ответить
 
 