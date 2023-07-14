Ночью над Днепропетровщиной сбиты 6 "Шахедов", есть попадание в Кривом Роге, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ночью 14 июля оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. Сбито 6 "Шахедов", есть попадания в Кривом Роге.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью область атаковали вражеские беспилотники. Защитники из ЧВК "Восток" сбили 6 "Шахедов".

Впрочем, ликвидировать все воздушные цели не удалось. Попадание – в Кривом Роге.

Повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – изуродованы. Побита спецтехника.

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Зацепило транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.

Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ударил агрессор и по Синельниковщине. По Великомихайловской громаде бил из артиллерии. Повредил склад, частный дом и линию электропередач. Люди не пострадали.



