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Ночью над Днепропетровщиной сбиты 6 "Шахедов", есть попадание в Кривом Роге, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ночью 14 июля оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. Сбито 6 "Шахедов", есть попадания в Кривом Роге.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью область атаковали вражеские беспилотники. Защитники из ЧВК "Восток" сбили 6 "Шахедов".

Впрочем, ликвидировать все воздушные цели не удалось. Попадание – в Кривом Роге.

Повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – изуродованы. Побита спецтехника.

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Зацепило транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.

Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ударил агрессор и по Синельниковщине. По Великомихайловской громаде бил из артиллерии. Повредил склад, частный дом и линию электропередач. Люди не пострадали.

Ночью над Днепропетровщиной сбиты 6 Шахедов, есть попадание в Кривом Роге, - ОВА 01

Ночью над Днепропетровщиной сбиты 6 Шахедов, есть попадание в Кривом Роге, - ОВА 02
Ночью над Днепропетровщиной сбиты 6 Шахедов, есть попадание в Кривом Роге, - ОВА 03

Автор: 

беспилотник (3847) Днепропетровская область (4150)


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Топ комментарии
+3
Нащупали слабке місто, тепер будуть дубасити... Головне, Київ закрили! Інші нехай фейерверки мають...
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14.07.2023 08:08 Ответить
+2
Іскандер і С-300 не встигнуть збити, практично ніяка ППО, навіть і ППР. Підступні гадини, бо короткоходові. Ось вони і насипають ними, куди дістають. Миколаєву до листопада діставалось крепко. Зараз іноді іскандери прилітають. І падли попадають же, куди направляють колаборанти.
Дві відмінності між ними: С-300, ракети ППО, переобладнані на скору і точність у них ніяка.
Іскандери, то вже спеціалізована ракета і точність не аби яка і потужність *******.
До Кривого Рогу орки трохи не дійшли, наші призупинили і наваляли підсрачників, от їх і бісить зараз, що не вийшло. А стратегічні від того практично нульові; що на Запоріжжя, що на Миколаїв, що на Кривий Ріг. Все рівно пі_дюлин получать за усе, з часом.
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14.07.2023 08:22 Ответить
+2
Тому що треба вносити зміни до Конституції,а в період дії військового стану це заборонено, навіщо ви ці "дитячі" питання у цій гілці задаєте?
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14.07.2023 08:30 Ответить
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В Кривому Розі окрім Шахедів були і ракети. Шахеди збивали чимись потужним Буком а може і С-300. Все небо над містом сіяло як новорічна ялинка
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14.07.2023 08:01 Ответить
Нащупали слабке місто, тепер будуть дубасити... Головне, Київ закрили! Інші нехай фейерверки мають...
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14.07.2023 08:08 Ответить
Іскандер і С-300 не встигнуть збити, практично ніяка ППО, навіть і ППР. Підступні гадини, бо короткоходові. Ось вони і насипають ними, куди дістають. Миколаєву до листопада діставалось крепко. Зараз іноді іскандери прилітають. І падли попадають же, куди направляють колаборанти.
Дві відмінності між ними: С-300, ракети ППО, переобладнані на скору і точність у них ніяка.
Іскандери, то вже спеціалізована ракета і точність не аби яка і потужність *******.
До Кривого Рогу орки трохи не дійшли, наші призупинили і наваляли підсрачників, от їх і бісить зараз, що не вийшло. А стратегічні від того практично нульові; що на Запоріжжя, що на Миколаїв, що на Кривий Ріг. Все рівно пі_дюлин получать за усе, з часом.
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14.07.2023 08:22 Ответить
Тобі, провокатор кацапський, все Київ муляє?
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14.07.2023 09:28 Ответить
Ні, патріёт диванний, мене шахіди муляють.
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14.07.2023 10:37 Ответить
Чому в Україні й досі є Дніпропетровщина і Кіровоградщина? Невже тяжко вживати українські терміни - Січеславщина (по назві міста Січеслав, який поки що має люмпенську назву Дніпро) та Уличівщина (від назви словʼянського племені яке в давнину жило в цій місцевості)?
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14.07.2023 08:22 Ответить
Рускайзычный Днепрапетровск з великими потугами дав згоду на Днепр. Який нах Січеслав
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14.07.2023 08:27 Ответить
Думаю, після усієї любові від мордоруцькомовмячих, скоро самі забажають знищити усе совкове.
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14.07.2023 08:50 Ответить
Зате переважно поки що "русскоязічній Днепропетровск" завжди давав найбільше воїнів, які довали тризди кацапам... Хоча і втрати завжди були найбільші. І ніяких "потуг" не було...
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14.07.2023 08:54 Ответить
Тому що треба вносити зміни до Конституції,а в період дії військового стану це заборонено, навіщо ви ці "дитячі" питання у цій гілці задаєте?
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14.07.2023 08:30 Ответить
До змін у Конституції у нас, як правило, лізуть ***********, що б під себе заточити Закон.
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14.07.2023 08:51 Ответить
в часи УНР українці називали Єлісаветград просто Єлисавет
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14.07.2023 08:46 Ответить
Тому, що досі засилля кацапні (та їм співчуваючих) у владних структурах як на місцях, так і у Києві. Якось років 5 тому ходила одна "активістка", списки мешканців дому/вулиці збирала проти перейменування її на нормальну назву. Довелося провести виховну роботу... Але ж більшість людей не замислюється, до чого призводить (та й вже привела) така тотальна змосковщина, котра була в Україні до 90-х років.
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14.07.2023 09:12 Ответить
Агов, редактори, хіба правильно не "... по Кривому Рогу"?
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14.07.2023 08:34 Ответить
Нас ще тоді в школі вчили (школа українська) - скажиті вашим радітілям чьтоби ані гаварілі ілі на чістам українскам ілі па русскі.
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14.07.2023 08:46 Ответить
Я уже все чула в кривому рогу.Был очень сильный взрыв и работа пво
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15.07.2023 13:51 Ответить
 
 