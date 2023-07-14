Ночью над Днепропетровщиной сбиты 6 "Шахедов", есть попадание в Кривом Роге, - ОВА. ФОТОрепортаж
Ночью 14 июля оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. Сбито 6 "Шахедов", есть попадания в Кривом Роге.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью область атаковали вражеские беспилотники. Защитники из ЧВК "Восток" сбили 6 "Шахедов".
Впрочем, ликвидировать все воздушные цели не удалось. Попадание – в Кривом Роге.
Повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – изуродованы. Побита спецтехника.
Зацепило транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.
Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ударил агрессор и по Синельниковщине. По Великомихайловской громаде бил из артиллерии. Повредил склад, частный дом и линию электропередач. Люди не пострадали.
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Дві відмінності між ними: С-300, ракети ППО, переобладнані на скору і точність у них ніяка.
Іскандери, то вже спеціалізована ракета і точність не аби яка і потужність *******.
До Кривого Рогу орки трохи не дійшли, наші призупинили і наваляли підсрачників, от їх і бісить зараз, що не вийшло. А стратегічні від того практично нульові; що на Запоріжжя, що на Миколаїв, що на Кривий Ріг. Все рівно пі_дюлин получать за усе, з часом.