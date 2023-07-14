За прошедшие сутки оккупанты совершили 63 обстрела по 21 населенному пункту Запорожья, - ОВА. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 21 населенный пункт в Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"54 артиллерийских удара пришлись по Орехову, Железнодорожному, Гуляйполю, Новоданиловке, Белогорью, Левадному, Степногорскому, Каменскому и еще десяти прифронтовым селам. Также зафиксировано 6 ударов с РСЗО по Орехову, Верхней Терсе, Новодаровке и Красному, 2 ракетных удара по Малокатериновке и авиационный удар по Орехову.

В результате вражеских обстрелов ранения получили 4 человека. Также известно о погибшем 40-летнем мужчине", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что поступило 52 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, складских помещений и учреждении социальной инфраструктуры.

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