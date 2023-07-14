В России арестовали Денисенко, подозреваемого в убийстве экс-командира подводной лодки Ржицкого. ФОТО

Первомайский районный суд Краснодара в РФ арестовал Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого.

Об этом сообщила пресс-служба суда и российский ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Основанием для ареста, по версии суда, стало то, что Денисенко признался, что четырежды выстрелил в Ржицкого из пистолета.

Срок ареста - до 10 сентября 2023 года,

В суде также отметили, что подозреваемый – 64-летний уроженец города Сумы, имеет гражданство Украины и России.

В ходе судебного заседания Денисенко заявил, что не сотрудничал и никак не связан со спецслужбами Украины, а на убийство Ржицкого пошел по личным мотивам.

"Рассмотрев материалы, суд принял во внимание, что Денисенко склонен к бегству и, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, а также связаться с другими, до сих пор неустановленными лицами, с целью выработки единой версии совершенного преступления", - отметили в ведомстве.

Напомним, 10 июля в РФ в Краснодаре застрелили военкома Станислава Ржицкого. Мужчина совершал пробежку, когда получил четыре пули.

Ржицкий был командиром подлодки "Краснодар", из которой оккупанты запускали "Калибры" по территории Украины. В частности, по Виннице 14 июля 2022, когда погибли по меньшей мере 27 человек, в том числе трое детей.

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