В России арестовали Денисенко, подозреваемого в убийстве экс-командира подводной лодки Ржицкого. ФОТО
Первомайский районный суд Краснодара в РФ арестовал Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого.
Об этом сообщила пресс-служба суда и российский ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
Основанием для ареста, по версии суда, стало то, что Денисенко признался, что четырежды выстрелил в Ржицкого из пистолета.
Срок ареста - до 10 сентября 2023 года,
В суде также отметили, что подозреваемый – 64-летний уроженец города Сумы, имеет гражданство Украины и России.
В ходе судебного заседания Денисенко заявил, что не сотрудничал и никак не связан со спецслужбами Украины, а на убийство Ржицкого пошел по личным мотивам.
"Рассмотрев материалы, суд принял во внимание, что Денисенко склонен к бегству и, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, а также связаться с другими, до сих пор неустановленными лицами, с целью выработки единой версии совершенного преступления", - отметили в ведомстве.
Напомним, 10 июля в РФ в Краснодаре застрелили военкома Станислава Ржицкого. Мужчина совершал пробежку, когда получил четыре пули.
Ржицкий был командиром подлодки "Краснодар", из которой оккупанты запускали "Калибры" по территории Украины. В частности, по Виннице 14 июля 2022, когда погибли по меньшей мере 27 человек, в том числе трое детей.
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Де ростов, а де депресивний джанкой...???!!!
Напевно з піднятим прапором вертався через цілий КРИМ з стволом на поясі....!!!
ІДІОТИ...!!!
Ось так і відбувається затримання і посадки по цілій підоросії...!!!
П.С. Відомий в народі начальник вже медальку собі наміряв
Тоді, вибачте, за такою логікою і не Краснодар, зовсім, а Червонодар
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позорит его город.
Личный мотив.
Что-то не особо верится.. Настоящий заказной убийца отстреливался бы до последнего и было бы ещё несколько трупов. а в ФСБ признаешься во всем что скажут, хоть в утоплении "Курска"..