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В России арестовали Денисенко, подозреваемого в убийстве экс-командира подводной лодки Ржицкого. ФОТО

Первомайский районный суд Краснодара в РФ арестовал Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого.

Об этом сообщила пресс-служба суда и российский ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Основанием для ареста, по версии суда, стало то, что Денисенко признался, что четырежды выстрелил в Ржицкого из пистолета.

Срок ареста - до 10 сентября 2023 года,

В суде также отметили, что подозреваемый – 64-летний уроженец города Сумы, имеет гражданство Украины и России.

В ходе судебного заседания Денисенко заявил, что не сотрудничал и никак не связан со спецслужбами Украины, а на убийство Ржицкого пошел по личным мотивам.

"Рассмотрев материалы, суд принял во внимание, что Денисенко склонен к бегству и, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, а также связаться с другими, до сих пор неустановленными лицами, с целью выработки единой версии совершенного преступления", - отметили в ведомстве.

Напомним, 10 июля в РФ в Краснодаре застрелили военкома Станислава Ржицкого. Мужчина совершал пробежку, когда получил четыре пули.

Ржицкий был командиром подлодки "Краснодар", из которой оккупанты запускали "Калибры" по территории Украины. В частности, по Виннице 14 июля 2022, когда погибли по меньшей мере 27 человек, в том числе трое детей.

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В России арестовали Денисенко, подозреваемого в убийстве экс-командира подводной лодки Ржицкого 01

В России арестовали Денисенко, подозреваемого в убийстве экс-командира подводной лодки Ржицкого 02

В России арестовали Денисенко, подозреваемого в убийстве экс-командира подводной лодки Ржицкого 03

Автор: 

арест (10465) армия РФ (19892) ликвидация (3764) россия (96442)


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Топ комментарии
+22
Та не факт, за зірку на Котельній теж якихось альпіністів спіймали, вони встигли зізнатись, а тут Мустанг своєю фоткою всю побєду зіпсував.
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14.07.2023 10:37 Ответить
+17
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14.07.2023 10:37 Ответить
+17
Та який там "убивця"? "Знайшли "крайнього"!Накачали психотропами підключили електроди Та піля цього він признається навіть у вбивстві Авеля та розіп"ятті Христа!
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14.07.2023 10:40 Ответить
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Така завжди доля малоросів ....Від карми не заховаєшся...
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14.07.2023 10:33 Ответить
Знайшли козла відбувайла?
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14.07.2023 10:34 Ответить
Э нет вы идиоты ДЕНИСЕНКО ДОРОГО СТОИТ В РАЗЫ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЕСЛИ бы это провели наши спецслужбы ликвидацию... потому как стихийный из народа мститель киллер куда опасней в тысячи раз если не десятки тысяч раз нежели-- если бы РФ согласилась с тем-- что достали командира подлодки не наши спецслужбы.. а народный парптизанен любитель мститель...ибо таких Денисенко десятки сотни тысячи и миллионы в РФ и рано или поздно это гахнет да так что Рашка просто в одну ночь перестанет быть как страна... марш Вагнера тому показателен --что все узрели --Хло нуль без палочки ...за него даже кусок гимна не дадут и терпилы бывают кончаются по времени и лимиту-- терпеть невозможное..
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14.07.2023 11:12 Ответить
Так он говорит по личным причинам, может, женщина, там, или ещё какая кровная обида, жизнь есть жизнь, и даже если ты командир подводной лодки, ты такой же человек с обычными проблемами.
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16.07.2023 17:10 Ответить
Зрозуміло....результати потрібно показувати рабам...
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14.07.2023 10:34 Ответить
Напів бандерівець, а таки замочив лаптя.
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14.07.2023 10:34 Ответить
Та не факт, за зірку на Котельній теж якихось альпіністів спіймали, вони встигли зізнатись, а тут Мустанг своєю фоткою всю побєду зіпсував.
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14.07.2023 10:37 Ответить
Та який там "убивця"? "Знайшли "крайнього"!Накачали психотропами підключили електроди Та піля цього він признається навіть у вбивстві Авеля та розіп"ятті Христа!
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14.07.2023 10:40 Ответить
І заодно і з'іданні того фрукта, через що нас із Раю вигнали.
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14.07.2023 11:01 Ответить
Недостатньо інформації.
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14.07.2023 10:37 Ответить
а гадати не дурна справа. Впевнено можна сказати тільки одне - мінус один рашист це добре.
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14.07.2023 12:42 Ответить
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14.07.2023 10:37 Ответить
Кацапоморда підороська фсбешна сволота нагуляних дітдомівських байстрюків, оприділила "цапа" відбувайла...!!!
Де ростов, а де депресивний джанкой...???!!!
Напевно з піднятим прапором вертався через цілий КРИМ з стволом на поясі....!!!
ІДІОТИ...!!!
Ось так і відбувається затримання і посадки по цілій підоросії...!!!
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14.07.2023 10:42 Ответить
Хтось очикував що це зробив Буданов ?
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14.07.2023 10:45 Ответить
Хто перший встав того і тапочки.

П.С. Відомий в народі начальник вже медальку собі наміряв
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16.07.2023 06:23 Ответить
З українським прізвищем. Вже викликає підозру. Знайшли візитки Бандери?
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14.07.2023 10:45 Ответить
Он даже пистолет сдал которым убивал. Мог и визитку Бандеры если бы это помогло. Намеренно шел в тюрьму. Чтобы прикрыть Буданова? Но в рашке тысячи целей получше этого Ржицкого. Месть за смерть натовцев как пишут в рашке? Тоже тупая версия.
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14.07.2023 11:04 Ответить
Шановний мьольде,ви спеціаліст по цілях?Віниця йому ,а ще краще тому ,хто вбив того виродка,каже велике "Дякую" і схиляє голову.Звичайно вибрали по прізвищу і по погодженню сторін.А спецслужби інших країн хвалити-собі дорожче.
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15.07.2023 15:07 Ответить
Торпеда. Когда человек убивает и сознается во всем, чтобы никого больше не искали. Конечно были условия на которых он согласился загубить свою жизнь.
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14.07.2023 10:49 Ответить
Мінус один військовий злочинець, і один колаборант сидітиме у в'язниці. Не так і погано.
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14.07.2023 10:50 Ответить
А шо, суд у російському Краснодарі так і називається - "Першотравневий"?
Тоді, вибачте, за такою логікою і не Краснодар, зовсім, а Червонодар
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14.07.2023 10:52 Ответить
задрочили вже тих бідних редакторів-кацапчиків)) вони ж необучаємьіє....
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14.07.2023 11:09 Ответить
Ане мардва, бо у них бабця инезя. ПС. Ане и разийский хрыново знают.
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14.07.2023 13:21 Ответить
не накидайте на нього...ви ж не знаєте чому він там в рососій був....може агент. Зізнався- то його справа. Вбив з особистих? Та *****! Головне результат! А може ті "особисті" слід в Вінниці шукати 14 липня минулого року
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14.07.2023 10:57 Ответить
Зазвичай хвалькуватий і ****.....й Буданов,чомусь відмовився від причетності ГУР...До речі,у нас вже давно було анонсовано створення якогось таємничого і безжального УкрМоссад,може це його робота? Але маштаби якісь дрібні: відставний підводник,пропогандон з Данецка,дєваха-пропогандонша....Військові містечка льтчиків,ракетників,морячків ніхто не чіпає,буряти та якути теж насолоджуються життям...І тільки Буданов пиз....про те,що в найближчому оточенні Путіна є його агентура....
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14.07.2023 11:14 Ответить
Пане Малько-приїжджай у Вінницю і розкажи людям на зупинці "Ювілейний" що масштаби дрібні.Може встигнеш речення договорити,ідіот.Не "докладають"йому про створення спецгруп,про біль масштабні цілі і не питають куди ж і за ким послати.Тебе ,Малко,треба,такого бойового,за кацапським кораблем....
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15.07.2023 15:13 Ответить
а чого ж ти мене,вінницький аналітик,до себе у Францію не запросиш? тобі на Лазурному Березі видно краще відомо про УкроМоссад Буданова,Трубіцина і Ко??
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15.07.2023 19:01 Ответить
Пане Юра, як тільки приб*ють кацапа,який випустить ракету по Ніцці,а ви будете вважати,що треба іншого,обов*язково запрошу.Правда прийдеться повторити французьку мову.
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15.07.2023 23:07 Ответить
Ага, ще і футболка з флагом США 😁
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14.07.2023 11:33 Ответить
Признание- царица доказательств.
© Исторія московії
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14.07.2023 11:45 Ответить
Убили в Краснодаре, лодка "Краснодар" - житель Краснодара был против того, что лодка
позорит его город.
Личный мотив.
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14.07.2023 12:05 Ответить
😆👍🤝
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16.07.2023 06:26 Ответить
взяли первого же попавшегося на -ко
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14.07.2023 12:48 Ответить
Такая версия для свинособак сойдёт.
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14.07.2023 12:56 Ответить
"..подозреваемый - 64-летний уроженец города Сумы, имеет гражданство Украины и России."
Что-то не особо верится.. Настоящий заказной убийца отстреливался бы до последнего и было бы ещё несколько трупов. а в ФСБ признаешься во всем что скажут, хоть в утоплении "Курска"..
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14.07.2023 14:11 Ответить
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате (с)
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15.07.2023 09:08 Ответить
Если он убийца,какого оружие домой припер?
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15.07.2023 20:23 Ответить
он киллер-стажер , поэтому пистолет не выбросил , этому его еще не научили
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16.07.2023 06:35 Ответить
Якщо це Правда..тоді в будь-якому разі Велика Подяка Герою. Дуже гідний вчинок. Навіть у нас таких не вельми знайдеш.. Майже Атентат Миколи Лемика.
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16.07.2023 11:33 Ответить
 
 