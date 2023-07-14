РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7488 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 958 9

10 лет тюрьмы получил российский диверсант, готовивший серию подрывов на транспортной инфраструктуре Ривненщины, - СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности, реальный срок заключения получил диверсант главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник занимался подготовкой подрыва двух ключевых объектов транспортной инфраструктуры в Ривненской области.

Таким образом, агрессор надеялся сорвать поставки иностранного вооружения и боеприпасов для Сил обороны на восточном и южном фронтах.

"Для выполнения вражеской задачи преступник провел разведку территории вокруг инфраструктурных объектов и готовился к установке взрывчаток в наиболее уязвимых местах обоих транспортных путей.

10 лет тюрьмы получил российский диверсант, готовивший серию подрывов на транспортной инфраструктуре Ривненщины, - СБУ 01
10 лет тюрьмы получил российский диверсант, готовивший серию подрывов на транспортной инфраструктуре Ривненщины, - СБУ 02

Смотрите также: В Сумской области обнаружена и ликвидирована российская диверсионная группа. ВИДЕО

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленника в результате многоэтапной спецоперации в конце февраля текущего года", - говорится в сообщении.

По материалам украинских спецслужб, суд назначил ему 10 лет тюремного заключения.

Как установили следователи, злоумышленником является бывший боевик, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ воевал против сил АТО на востоке Украины.

Тогда он состоял в составе террористических группировок "Оплот" и "Хан", а также входил в состав агентурного аппарата российской военной разведки.

После 24 февраля 2022 года вражеский приспешник активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях.

Также читайте: Российская ДРГ ночью 4 июня пыталась проникнуть в Харьковскую область, - Генштаб

Впоследствии он получил задачи от российского ГРУ - скрыто прибыть в Ривненскую область для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

Кроме того, он собирал разведданные о местах дислокации военных объектов на территории региона.

На основании собранных улик суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений против государственной безопасности Украины.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Ривненской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Автор: 

приговор (1247) СБУ (20120) диверсия (308) Ровенская область (1258)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такі ублюдки хочуть знищення України-а українці мають їх ще й годувати роками...
показать весь комментарий
14.07.2023 12:20 Ответить
А чого мордяку затуляєте після вироку суду?
показать весь комментарий
14.07.2023 12:21 Ответить
Сидять у бані ***** (Трус), шайгу (Балбес) й герасимов (Бувалий) 23 лютого 2022 р. ***** (Трус) питає:" А хто в Україні президент ?" герасимов (Бувалий): "Начебто еврей Зеленський". Трус (*****) радісно: " А давайте знищимо цього еврея, призначимо операцію СВО." Балбес (шайгу): "А чого так, нєа, операція "И" . Бувалий (герасимов): "Краще операцію Z, бо з операції И весь срср реготав". Трус(*****) знову радісно: "Тепер я попаду в історію. Сабіратєлєм слов'янських земель ? " Бувалий (герасимов) : "Ні, ти вже в історії. Як *****! Пишайся, і натри спинку мені." Трус (*****)6 " А чому знову я?" Бувалий (герасимов): "Бо кадирка десь хворіє, а пригожка подався у перукарі - брадобрії. Знову за ніж хапається."
показать весь комментарий
14.07.2023 12:22 Ответить
10 років?
показать весь комментарий
14.07.2023 12:24 Ответить
А чого браве ФСБвУ не розкаже,як він через лінію фронту чи закриті кордони потрапив у Рівне,як йому вдалося там легалізуватися???
показать весь комментарий
14.07.2023 12:39 Ответить
черговий - пірісілєніц!! 😡😡
показать весь комментарий
14.07.2023 12:40 Ответить
Умовно?
показать весь комментарий
14.07.2023 13:10 Ответить
10 років під час війни ? Це що ?!!
показать весь комментарий
14.07.2023 13:12 Ответить
Інші члени групи , схоже , залягли на дно і повикидали сім карти, щоб не попастись як цей покидьок та вижити. Розпалена московитами на початку масакри істерія з мітками на кожному кроці , очевидно, зіграла проти них же.
показать весь комментарий
14.07.2023 13:35 Ответить
 
 