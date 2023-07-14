10 лет тюрьмы получил российский диверсант, готовивший серию подрывов на транспортной инфраструктуре Ривненщины, - СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности, реальный срок заключения получил диверсант главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник занимался подготовкой подрыва двух ключевых объектов транспортной инфраструктуры в Ривненской области.

Таким образом, агрессор надеялся сорвать поставки иностранного вооружения и боеприпасов для Сил обороны на восточном и южном фронтах.

"Для выполнения вражеской задачи преступник провел разведку территории вокруг инфраструктурных объектов и готовился к установке взрывчаток в наиболее уязвимых местах обоих транспортных путей.





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Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленника в результате многоэтапной спецоперации в конце февраля текущего года", - говорится в сообщении.

По материалам украинских спецслужб, суд назначил ему 10 лет тюремного заключения.

Как установили следователи, злоумышленником является бывший боевик, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ воевал против сил АТО на востоке Украины.

Тогда он состоял в составе террористических группировок "Оплот" и "Хан", а также входил в состав агентурного аппарата российской военной разведки.

После 24 февраля 2022 года вражеский приспешник активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях.

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Впоследствии он получил задачи от российского ГРУ - скрыто прибыть в Ривненскую область для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

Кроме того, он собирал разведданные о местах дислокации военных объектов на территории региона.

На основании собранных улик суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений против государственной безопасности Украины.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Ривненской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.