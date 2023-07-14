Украинский пограничник с позывным Музыкант сбил два вражеских FPV-дрона на юге Украины. ФОТО
На юге Украины пограничник с позывным Музыкант уничтожил два FPV-дрона россиян, третий – взорвался сам.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.
"Сразу три FPV-дрона атаковали одну из позиций пограничников на юге Украины. Стаю вражеских птиц услышал на подлете наш побратим на псевдо Музыкант, исполнивший великолепную антидроновую симфонию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с третьего выстрела пограничник попал в два дрона-камикадзе, уничтожив его в воздухе. А третий дрон взорвался сам на подлете и не успел нанести вред воинам.
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