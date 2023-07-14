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Украинский пограничник с позывным Музыкант сбил два вражеских FPV-дрона на юге Украины. ФОТО

На юге Украины пограничник с позывным Музыкант уничтожил два FPV-дрона россиян, третий – взорвался сам.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Сразу три FPV-дрона атаковали одну из позиций пограничников на юге Украины. Стаю вражеских птиц услышал на подлете наш побратим на псевдо Музыкант, исполнивший великолепную антидроновую симфонию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с третьего выстрела пограничник попал в два дрона-камикадзе, уничтожив его в воздухе. А третий дрон взорвался сам на подлете и не успел нанести вред воинам.

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Украинский пограничник с позывным Музыкант сбил два вражеских FPV-дрона на юге Украины 01

Украинский пограничник с позывным Музыкант сбил два вражеских FPV-дрона на юге Украины 02

Украинский пограничник с позывным Музыкант сбил два вражеских FPV-дрона на юге Украины 03

пограничники (1589) ВСУ (6735) дроны (4201)


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Топ комментарии
+14
Це черговий український супергерой-респект...
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14.07.2023 16:42 Ответить
+6
красень
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14.07.2023 17:02 Ответить
+6
Орден и денег нужно.
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14.07.2023 17:08 Ответить
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Це черговий український супергерой-респект...
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14.07.2023 16:42 Ответить
хлопці все побачили і передали пісню зі Львова
https://www.youtube.com/watch?v=bRF9D0EGhIQ
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14.07.2023 16:46 Ответить
класно грає музика
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14.07.2023 16:50 Ответить
красень
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14.07.2023 17:02 Ответить
Орден и денег нужно.
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14.07.2023 17:08 Ответить
третій вибухнув сам...мабуть від переляку
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14.07.2023 17:11 Ответить
от осколков двух сбитых
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14.07.2023 17:17 Ответить
Дякуємо нашим Героям за захист!!! Нехай щастить!!!🍀🍀🍀💛💙✌️💪👏👏👏👏
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14.07.2023 17:16 Ответить
Статистика відеоматеріалів, оброблених нашою командою, по використанню FPV дронів за липень: 57 разів уражаємо ми, а 48 разів уражають нас.

💬У випадку неточностей можете повідомити нам про це через бот @newsdeepstatebot.

Кацапи бистрої вчаться.
Нажаль , це може бути проблемою.
Точніше , це вже проблема , яку потрібно негайно вирішувати.
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14.07.2023 17:22 Ответить
Одним пострілом (третім) збив два дрони???
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14.07.2023 17:35 Ответить
Стрільця нагородили "дружнім поплескуванням по плечу" чи оголосили "потрійне заїбісь"?
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15.07.2023 16:09 Ответить
Мадяр и прочие бойцы научил бурятов пользоваться дронами.
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16.07.2023 14:27 Ответить
 
 