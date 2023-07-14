Сообщено о подозрении воевавшему против Украины крымчанину, попавшему в плен. Ему грозит пожизненное заключение, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного предателя, воевавшего против Сил обороны на южном фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник попал в плен украинских защитников в конце июня этого года во время боестолкновения вблизи поселка Пятихатки на Запорожье.

По данным следствия, задержанным оказался житель временно оккупированного Крыма. Из-за своих прокремлевских взглядов он поддержал полномасштабную агрессию РФ против Украины.

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"В январе этого года он добровольно вступил в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты военно-морского флота ВС РФ, которая дислоцировалась на территории украинского полуострова. Находясь в должности старшего стрелка, предатель принимал непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ в Васильевском и Пологовском районах Запорожской области", - говорится в сообщении.

В начале этого лета его подразделение получило приказ на штурм населенных пунктов в регионе, которые недавно были освобождены Силами обороны.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

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Сейчас он под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Следственные действия проводились сотрудниками СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.