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Новости Фото Война
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Сообщено о подозрении воевавшему против Украины крымчанину, попавшему в плен. Ему грозит пожизненное заключение, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного предателя, воевавшего против Сил обороны на южном фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник попал в плен украинских защитников в конце июня этого года во время боестолкновения вблизи поселка Пятихатки на Запорожье.

По данным следствия, задержанным оказался житель временно оккупированного Крыма. Из-за своих прокремлевских взглядов он поддержал полномасштабную агрессию РФ против Украины.

Сообщено о подозрении воевавшему против Украины крымчанину, попавшему в плен. Ему грозит пожизненное заключение, - СБУ 01

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"В январе этого года он добровольно вступил в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты военно-морского флота ВС РФ, которая дислоцировалась на территории украинского полуострова. Находясь в должности старшего стрелка, предатель принимал непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ в Васильевском и Пологовском районах Запорожской области", - говорится в сообщении.

В начале этого лета его подразделение получило приказ на штурм населенных пунктов в регионе, которые недавно были освобождены Силами обороны.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

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Сейчас он под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Следственные действия проводились сотрудниками СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

боевик (16779) Крым (26435) СБУ (20120) подозрение (512)


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Топ комментарии
+17
Не зовсім так. Справжні кримчани не чекають. Є у мене друг - він втік з окупованого півострову ще у 2014 і зараз воює. Ось він і є справжній кримчанин. І такі, як він.
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14.07.2023 16:55 Ответить
+9
Справжні кримчане це ті хто довгі роки окупації чекає на визволення-а це просто крисчанин...
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14.07.2023 16:49 Ответить
+7
скільки таких кримчан побігло у ЄС як українські біженці. Сидять у Німеччині на соц.виплатах. Ще й питають у ФБ "можна маму і її чоловіка привезти з Криму? Мама має український паспорт, а її чоловік - паспорт РФ і прописку у Криму. А Крим це ж Україна". Який в нього офіціальний статус в Україні: він має громадянство, ВНЖ? - Ні, не має. Окупант хоче бути українським біженцем. Гниди.
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14.07.2023 17:20 Ответить
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то може Південна Корея вкласти в Україну 52 мільярди доларів чи не може?Бо коли заходжу на новину,мені видає 404
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14.07.2023 16:47 Ответить
..та, ніби, може
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14.07.2023 16:53 Ответить
там все воюют против Украины. призывают каждый год
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14.07.2023 16:48 Ответить
Справжні кримчане це ті хто довгі роки окупації чекає на визволення-а це просто крисчанин...
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14.07.2023 16:49 Ответить
Не зовсім так. Справжні кримчани не чекають. Є у мене друг - він втік з окупованого півострову ще у 2014 і зараз воює. Ось він і є справжній кримчанин. І такі, як він.
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14.07.2023 16:55 Ответить
саме так-але є такі які воювати не можуть але чекають...
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14.07.2023 16:59 Ответить
Так, і вони теж.
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14.07.2023 17:07 Ответить
что они там чекають? они уже дочекались на референдуме. присягнули на второе гражданство и живут пользуясь им. Не возмущаются, не устраивают митингов.
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14.07.2023 16:58 Ответить
ну то скажіть це наприклад кримським татарам яких переслідують рашисти вбивають катують або кидають до в'язниці...
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14.07.2023 17:01 Ответить
мабуть чєкають коли ти злізеш з дивану і очолиш повстанський рух
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14.07.2023 17:08 Ответить
На розмінування
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14.07.2023 16:49 Ответить
А ті зрадники, що завербовани ФСБ продовжують безкарно свою боротьбу !
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14.07.2023 16:59 Ответить
Рай для адвокатов и ЕСПЧ - примусили и заставили, ой, ну пропагандонули, ну и кстати - а где было то что он "предал"?
он тупо был захвачен, оккупирован как гражданин, другим гос.вом(недо), которое его ... да "добровольно"(а доказательства?) заставило, ой, взяло на службу и блаблабла., так шо то шо пишет в статье..... \\\\\\\\Повідомлено про підозру кримчанину, який воював проти України і потрапив у полон. Йому загрожує довічне ув'язнення, - СБУ. ФОТО Джерело: \\\\\

это полный бред.
любой адвокат сначала скажет: Чел был подневольным, он был на территории, которую гос-во шо его щас судит, обязано было защищать и т.д.
так что я вот не то шо там поддерживаю то что он служил\или заставили, но за справедливость.
какого хрена судить , вернее писать "мветит пожизненное" применительно к челу, который тупо был на оккупированной территории? где могли:
зомбировать(образно, но факт, видим по рашке)
запугать(АГА!)
и прочее(ыыыы, а шо, так бывает? - не, русня - сплошь джентльмены)
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14.07.2023 17:00 Ответить
Ще утримуй цього козла - колаборанта...............
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14.07.2023 17:06 Ответить
1. При подобных обстоятельствах сам признался что "добровольно"? Серьезно?
2. Пожизненное будет теперь всем бывшим украинцам в армии врага или только этому? Или только крымчанам? А то я что-то по "шахтерам" с Бомбаса не припоминаю "пожизненных".
3. Поменяют.

Очередной дебильный пиар СБУ не о чём.
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14.07.2023 17:11 Ответить
100%
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14.07.2023 17:25 Ответить
тожё так думаю, наши ясно скажут шо зачухан чмобик - "добровольно пошел против Нтано и Надто". я не понимаю реально этого - ""светит" "пожизненное". - это приглашение не сдаваться или как?
заставили "служить" = "если поймаем, то довечное"?
охрененная инициативка, - сдайся до ВСУ и сядь на сколько проживешь?
тем более если тебя заставили, то даже совки отпускали...., ну да, нет, то немцы отпускали. но все же, кацапы так сажают, и тут - то же самое... так, кто, когда и как принял это - что сдавшихся можно так зверски сажать, хотя они по факту солдаты и т.д.??
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14.07.2023 17:53 Ответить
скільки таких кримчан побігло у ЄС як українські біженці. Сидять у Німеччині на соц.виплатах. Ще й питають у ФБ "можна маму і її чоловіка привезти з Криму? Мама має український паспорт, а її чоловік - паспорт РФ і прописку у Криму. А Крим це ж Україна". Який в нього офіціальний статус в Україні: він має громадянство, ВНЖ? - Ні, не має. Окупант хоче бути українським біженцем. Гниди.
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14.07.2023 17:20 Ответить
ну да смішно читати шо наші тіпа всігда такі "паїнькі" і завжди цілий час дєлають(працюють), а не жеруть пособіє і не мутять нічого.
я так давно казав шо ми - "***ери Європи"
нє, ну а чо?
а тепер Європі вигідно, сам не знав, пише - Німеччина має потребу в БІЛЬШІЙ кількості сили робочої.
вже після того як напали на нас. крута економіка чо.(біжить пливти через УЖ)
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14.07.2023 21:15 Ответить
На пособіях в Європі в основному сидять негри і араби і інше сміття
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14.07.2023 21:30 Ответить
ну я би і теж сидів. я теж сміття. тупо башка не варить, реально(щитаю якщо логічно людина не мислить, то вона біомусор) тупо навіть боюсь якби солдатом бути - може бути біда, - тупо одне завдання, а наслідки збоку х.з..,
ну, якось так. але ж Єрмаку ок і всяким Агрохіміям... який ужас... реально наклали вна конституцію
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14.07.2023 21:53 Ответить
А тобто те що негри і араби займаються криміналом і не хочуть працювати сидять на дотаціях це нормально?
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14.07.2023 22:39 Ответить
Юмаю надію , що падаль повіситься 😠
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14.07.2023 17:39 Ответить
знаєш, Док, чому треба така штука..... "шоб здохли совки"?
бо ТИ!
вроді би 8 років читаєш Антиколорадоса, те ТОБІ ВДОВБЛЮЮТЬ щось проти совку, а ти..... ех, "ви"....
це просто жах, воно кричить про "якби франція напала, то не було би війни"(а за свій совочок .... "забуває")
так що реально.... ну 99% тих шо виродились в совку, то є. ....... ну от як і ти.
воно читає все нормальне, всі тексти, але завжди воно тупо за совок.
Антиколорадос .... шкодує якраз за те що стільки бидла на планеті.
так це реально, смішно, тобі за совок, а ти за своє.
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14.07.2023 17:59 Ответить
 
 