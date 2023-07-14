Сообщено о подозрении воевавшему против Украины крымчанину, попавшему в плен. Ему грозит пожизненное заключение, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного предателя, воевавшего против Сил обороны на южном фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, злоумышленник попал в плен украинских защитников в конце июня этого года во время боестолкновения вблизи поселка Пятихатки на Запорожье.
По данным следствия, задержанным оказался житель временно оккупированного Крыма. Из-за своих прокремлевских взглядов он поддержал полномасштабную агрессию РФ против Украины.
"В январе этого года он добровольно вступил в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты военно-морского флота ВС РФ, которая дислоцировалась на территории украинского полуострова. Находясь в должности старшего стрелка, предатель принимал непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ в Васильевском и Пологовском районах Запорожской области", - говорится в сообщении.
В начале этого лета его подразделение получило приказ на штурм населенных пунктов в регионе, которые недавно были освобождены Силами обороны.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Сейчас он под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Следственные действия проводились сотрудниками СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
он тупо был захвачен, оккупирован как гражданин, другим гос.вом(недо), которое его ... да "добровольно"(а доказательства?) заставило, ой, взяло на службу и блаблабла., так шо то шо пишет в статье..... \\\\\\\\Повідомлено про підозру кримчанину, який воював проти України і потрапив у полон. Йому загрожує довічне ув'язнення, - СБУ. ФОТО Джерело: \\\\\
это полный бред.
любой адвокат сначала скажет: Чел был подневольным, он был на территории, которую гос-во шо его щас судит, обязано было защищать и т.д.
так что я вот не то шо там поддерживаю то что он служил\или заставили, но за справедливость.
какого хрена судить , вернее писать "мветит пожизненное" применительно к челу, который тупо был на оккупированной территории? где могли:
зомбировать(образно, но факт, видим по рашке)
запугать(АГА!)
и прочее(ыыыы, а шо, так бывает? - не, русня - сплошь джентльмены)
2. Пожизненное будет теперь всем бывшим украинцам в армии врага или только этому? Или только крымчанам? А то я что-то по "шахтерам" с Бомбаса не припоминаю "пожизненных".
3. Поменяют.
Очередной дебильный пиар СБУ не о чём.
заставили "служить" = "если поймаем, то довечное"?
охрененная инициативка, - сдайся до ВСУ и сядь на сколько проживешь?
тем более если тебя заставили, то даже совки отпускали...., ну да, нет, то немцы отпускали. но все же, кацапы так сажают, и тут - то же самое... так, кто, когда и как принял это - что сдавшихся можно так зверски сажать, хотя они по факту солдаты и т.д.??
я так давно казав шо ми - "***ери Європи"
нє, ну а чо?
а тепер Європі вигідно, сам не знав, пише - Німеччина має потребу в БІЛЬШІЙ кількості сили робочої.
вже після того як напали на нас. крута економіка чо.(біжить пливти через УЖ)
ну, якось так. але ж Єрмаку ок і всяким Агрохіміям... який ужас... реально наклали вна конституцію
бо ТИ!
вроді би 8 років читаєш Антиколорадоса, те ТОБІ ВДОВБЛЮЮТЬ щось проти совку, а ти..... ех, "ви"....
це просто жах, воно кричить про "якби франція напала, то не було би війни"(а за свій совочок .... "забуває")
так що реально.... ну 99% тих шо виродились в совку, то є. ....... ну от як і ти.
воно читає все нормальне, всі тексти, але завжди воно тупо за совок.
Антиколорадос .... шкодує якраз за те що стільки бидла на планеті.
так це реально, смішно, тобі за совок, а ти за своє.