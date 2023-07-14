В Херсонской области уничтожены 3 российские ударные БпЛА "Ланцет", - ВК "Південь". ФОТО
В Херсонской области силами ПВО уничтожены 3 российских беспилотника "Ланцет".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".
"14 июля 2023 года, в Херсонской области, воинами Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожены 3 российских ударных БпЛА "Ланцет", - говорится в сообщении.
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