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В Херсонской области уничтожены 3 российские ударные БпЛА "Ланцет", - ВК "Південь". ФОТО

В Херсонской области силами ПВО уничтожены 3 российских беспилотника "Ланцет".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".

В Херсонской области уничтожены 3 российские ударные БпЛА Ланцет, - ВК Південь 01

"14 июля 2023 года, в Херсонской области, воинами Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожены 3 российских ударных БпЛА "Ланцет", - говорится в сообщении.

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беспилотник (3847) ПВО (2887) Херсонская область (4951)


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значить в кого сь є пінцет!!! в жопу путлеру ланцет!!
каламбурчик
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14.07.2023 19:41 Ответить
трохи умору
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14.07.2023 20:14 Ответить
правильно було -ржавий загнутий лом... повернути 3 рази.. але нащадкам Шевченка не годиться ламати вірш
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14.07.2023 20:20 Ответить
а скоко было ?
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14.07.2023 20:13 Ответить
чисто теоретично, а наскільки ефективна би була невелика напівавтоматична гармата, калібру і розміру як АГС, щоби стріляла шротом в їх сторону, метрів 30-50 для ураження я думаю достатньо, щоб воно не завдало шкоди техніці, головне вчасно виявити.
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14.07.2023 20:43 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0 - як кажуть "немає нічого нового під цим Місяцем".
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15.07.2023 00:00 Ответить
 
 