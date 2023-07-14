Забужко и Сенцов награждены французским орденом Почетного легиона – посол Понсен торжественно вручил награды. ФОТОрепортаж
Посол Франции Этьен де Понсен вручил писательнице и публицистке Оксане Забужко и режиссеру и писателю, военнослужащему Вооруженных сил Украины Олегу Сенцову высшую награду Франции – Орден Почетного легиона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Торжественная церемония награждения прошла в Национальном заповеднике "София Киевская" в пятницу, 14 июля.
Обращаясь к Оксане Забужко, посол Франции отметил, что дата, выбранная для вручения этой награды, символична - сегодня Франция празднует Национальный праздник, а также День свободы.
"Сегодня мы хотим почтить, отметить и поздравить символический образ украинской свободы и, пожалуй, саму фигуру независимой Украины, которая борется, заявляет о себе за границей... В вашем лице мы отмечаем как выдающуюся личность культурной и литературной жизни страны, так и бдительного наблюдателя, который без устали напоминает о ценностях свободы, толерантности и гражданской активности. Сегодня, когда ваша страна борется в течение 505 дней, ваш голос весит больше, чем когда-либо... Вручая вам эту награду, хочу сказать, что Франция стоит рядом с борющейся Украиной с Украиной свободной и независимой - той, которую вы описываете в своих произведениях", – сказал де Понсен.
Относительно Олега Сенцова, дипломат отметил, что давно мечтал лично познакомиться с ним, а во время незаконного пятилетнего заключения Россией Франция всячески боролась за освобождение пленного.
"Сегодня я поздравляю не только кинохудожника, но и младшего лейтенанта Вооруженных сил Украины, потому что вы являетесь символом того, чем восхищается Франция и вся Европа, - весь народ выступает против агрессии, весь народ во всем своем разнообразии объединен, чтобы требовать справедливости, независимости и свободы. В вашем лице мы также хотим поблагодарить всех тех, кто пошел в армию добровольцем, и в целом всех тех, кто сражается на фронтах, ведь они борются за вашу свободу, а реально они также борются и за нашу свободу", - подчеркнул посол Франции.
Кавалеры Ордена Почетного легиона в свою очередь поблагодарили Французскую Республику за это отличие и поделились личными мыслями о текущем моменте и борьбе Украины за победу в войне с Россией.
На торжественной церемонии присутствовали президенты Украины Виктор Ющенко и Петр Порошенко, представители дипломатического корпуса, народные депутаты, нынешние и бывшие члены правительства, мэр Киева Виталий Кличко, друзья и родные Забужко и Сенцова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За останні 4 роки цинічні мерзотники, яких ви наобирали та яким на Україну начхати, які крадуть мільярдами на харчах у власної воюючої армії, вже майже збудували "рашку 2.0", де всі гілки влади всупереч Конституції зараз зосереджені в ОП, де вже фактично немає парламенту, бо він голосує за вказівками з ОП, вся влада в країні зараз де-факто в руках керівника ОП, якого ніхто не обирав, а рівень корупції такий, якого не було за жодного президента і все це ваша аморальна зе-влада робить на тлі сотень тисяч загиблих та зтертих з лиця землі українських міст, мільйонів біженців та фактично знищеної економіки, яка тримається лише завдяки дотаціям Заходу, який покриває 70% фінансових потреб України. Крадуть вже мільярдами, крадуть на всьому, до чого дотягуються і ЖОДНОГО вироку по ВІП корупціонерам, а тим, кого починають судити просто дають втекти за кордон. Приклади майже щодня. Причому зе-мародери крадуть фактично ті гроші, які нам дає Захід і Захід все це прекрасно бачить і у Заходу може увірватися терпець. Таке враження, що для того цей все й робиться офісним шапітолієм. А вам все Порох досі в щі сцить??
Так, за "попередників" теж була корупція, але нашу економіку тоді не датував Захід (який зараз датує більше 70% нашого бюджету!!!). Тоді Україна САМА вирішувала свої фінансові та оборонні проблеми, якось примудрялися тоді й армію реформувати й власну зброю розробляти та виготовляти і економіка зростала і влада не влаштовувала тоді "єдині марафони", закриваючи всі решта каналів, щоб було простіше піплу промивати мозги. І безвіз працював і бізнес ніхто не кошмарив, бо перевірки бізнесу 5 років були заборонені з 2014 по 2019. І керівника ГУР тоді ніхто в обличчя не знав, але натомість нищили Гіві-Моторол, викрадали Цемахів, розробляли та проводили унікальні спецоперації по затримці вагнерівців та по контрабанді дифіцитної військової техніки для ремонту власного "совкового" фонду. І Чонгар замінований був саме "попередниками" і Маріуполь тоді не дали москалям загарбати і весь наш південь не був окупований. І Бригаду НГУ для охорони Гостомеля в 2016 створили спеціально для охорони стратегічного аеродрому (а на початку лютого 2022 р. хтось дав команду і цю бригаду з Гостомелю вивели). І країною тоді керував обраний Президент, а не його секретар. І да, все це було, доречі, під час війни, яка, якщо хтось забув, у нас з 2014 року, а не з 2022 почалась.
Є чудовий старий американський вестерн, де один головний герой каже іншому: "Америку погубить засуха, а засуха це те, що в тебе між вухами". Так ось, якщо наш інфантильний нерозбіоливий піпл буде і надалі жерти все, що йому згодовують подоляки-арестовичі та "марафони офісного єдінства", то Украхну погубить "засуха між вухами"... Незважаючи на нашу безсумнівну перемогу над москалями.
Порошенко, як і Зеленський, не планували воювати. Порошенко був завжди готовий на черговий Мінськ, а Зе про це взагалі не думав.
Україна, дякую Богу, це не тільки політики, а і хоробрі воїни, які змогли відбитися від росйіської навали. Впевнений, після війни знайдеться розумна та порядна людина, яку підтримають українці. Ні Порох ні Зе не повинні бути у владі. Крапка.
Мінськ був потрібен щоб виграти час. Бо на 2014 у нас просто не було армії та працюючої оборонної промисловості, щоб воювати з москалотой. І це неодноразово підтверджували генерали Марченко та Кривонос. Тому ті, хто дорікають Мінськом просто не розуміють про що йдеться.
Так, Україна це не лише політики, а й хоробрі воїни, але щоб хоробрі воїни не розплачувалися десятками тисяч життів за те, що воюючою країною керує ватний бовдур, який взагалі не розуміє що таке держава та як нею керувати, треба було "мудолму наріду", стоячи в 2019 біля скрині для голосування думати головою до чого може призвести вибір па-пріколу і що результат буде не такий прикольний, як в серіалі про "прєзіка на вєлікє".
Саме тому я вам і казав декількома постами вище, що у 2 турі 2019 з двох зол Порошенко
був меншим злом. І факти (порівняння ситуації в державі 2014-2019 та 2019-2023) кажуть самі за себе.
Я теж впевнений, що у нас є гідні розумні професіонали, які мають прийти на заміну ватним шоуменам-мародерам після війни. Але питання чи обере наш мудрий нарід гідних досвідчених людей? Чи знов купиться на прикольну яскраву порожню обманку, яка креативно набреше?
Стосовно Мінських, Ви не звернули увагу, що Порошенко ДВІЧІ спробував їх імплементувати. Не виграти час, а капітулювати. Є різниця? Певен Ви і не чули про це, мозок сектанта автоматично видаляє усі негативні факти. Тому сектанти Порошенко сліпі та глухі, якщо це стосується їх куміра.
Так хто з нас сліпий та глухий сектант? Я, який вам все це розповідаю, чи ви, який всього цього просто не бачите? Бо дивитися й бачити це різні речі... Ви дивитесь, але не бачите. Бо вся ця інформація у відкритому доступі, просто треба розути очі...
Я не є фанатом Зеленського і ніколи не був. Так, Зеленський багато зробив для одержання зброї з Заходу, так, Порошенко не зміг би цього зробити, але це не звільняє Зе від відповідальності за Татарова та інші токсичні фігури у його оточенні.
Бог любить Україну, є надія що нарешті з'явиться хтось порядний та розумний. Але вже після війни. І це не Порошенко. Я вже писав чому.
Так хто з нас сліпий сектант? Ви, який не бачите кричущих очевидних речей, чи я, який вам ці очевидні речі втовкмачую вже майже цілий день??
П.С. підписання формули Штайнмаєра зеленським та планування так званих "виборів" в ОРДЛО на 2020 р. спричинило масові протести в тому числі під ОП і зе-влада дала задню та не наважилась виконувати те, що сама ж і підписала у жовтні 2019.
У мене склалось враження, можливо хибне, що Ви чи не слідкували за подіями, наприклад працюючи у іншій державі, чи Ваш мозок "відсікає" негативні факти.
Чекаю відповіді...
Якщо Ви не знаєте, то скажіть чесно... А я Вам розповім.
В перший раз це закінчилося мітингом від Радою та вибухом гранати. Про що йшла мова? Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади),де пунктом 18 було, що "Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом". Таким чином Порошенко намагався внести Мінські до Конституції України, більш того Порошенко продавив голосування у першому читанні, але набрати 300 голосів для другого читання після мітингу та загибелі нацгвардійців було вже неможливо. Законопроект був відкликаний Зеленським у 2019р.
Друга спроба була здійснена зрадником Порошенко вже у 2018р. Законопроект №7163 "Проект Закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях".
Стаття 7. Під час здійснення органами державної влади України, їх посадовими особами політико-дипломатичних заходів із відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного кордону України забезпечується пріоритетність виконання безпекових положень Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року та "Комплексу заходів" від 12 лютого 2015 року з метою створення необхідних умов для політичного врегулювання відповідно до норм і принципів міжнародного права та законодавства України.
Це була б повна капітуляція України, повна. Включаючи "народну міліцію" Лугандона та фінансування Лугандона з державного бюджету України. Так, Порошенко розумна людина, він зрозумів, що імплементувати Мінські через Конституцію зараз неможливо. Але прийняття такого закону по-перше фактично давало все теж саме, а ще відкривало двері в Раду для лугандонських депутатів, що з часом дозволило би набрати 300 голосів та внести зміни до Конституції.
Порошенко зрадник! Крайня жадібність ( а саме 700млн активів Липецької фабрики, успішний бізнес з Медведчуком по солярі та скрапленому газу) зробили його зрадником України. Але на жаль сектанти Порошенко цього "не бачать". Мабуть і для Вас це стало відкриттям...
Зовсім інша справа з формулою Штайнмаєра, яку "слуга кремля" зеленський, якого ви привели до влади, підписав вже 01.10.19. Тим самим Україна вже документально погодилася з алгоритмом дій щодо так званих "виборів" в ОРДЛО, тобто спочатку політична складова (вибори), а потім безпекова (вівід військ москалів та взяття кордону під контроль України). Це саме те, чого від Порошенка безуспішно вимагав кремль 5 років. Вже 2 жовтня 2019 радник ху@ла пєсков похвалив зеленського за "позитивний факт" та за зрушення з мертвої точки мінського процесу. У Раді представник 5 колони кремля Нестор Шуфрич заявив 02.10.19.: "Учора відбулося те, чого Україна чекала з 2016 року. Врешті слова, які говорив президент Український зеленський - "не мы начали эту войну, но мы ее закончим", - ми почали в це вірити, ми призивали до цих дій декілька місяців і вітаємо вчорашнє рішення".
Тож зрадником насправді є той, хто з самого початку свого президентства у 2019 почав втілювати мрію кремля та його 5 колони в життя. До чого все це зрештою призвело всі ми побачили 24.02.22.
Стосовно формули Штанмайера, то вона описувала останній пункт Мінських. Які НЕ були імплементовані Радою і не мали жодного значення. Це був демонстраційний акт, що не мав ні юридичної сили ні наслідків.
Ось ваше твердження:
"В 2018 вже ніхто не вимагав щось робити с Мінськими крім Кремля."
А ось що було насправді:
Канцлер Німеччини Ангели Меркель і президент Франції Еммануель Макрон доповідатимуть лідерам ЄС на саміті у Брюсселі щодо ситуації із виконанням Мінських угод. Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск у http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/27/invitation-letter-by-president-donald-tusk-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-meetings-on-28-and-29-june-2018/ листі-запрошенні главам держав і урядів ЄС на саміт 28-29 червня 2018 р. "Перш ніж ми завершимо (перший день саміту. - ред.), канцлер Меркель і президент Макрон звітуватимуть про імплементацію Мінських угод", - йдеться в листі. Меркель і Макрон як учасники "нормандського формату" доповідають лідерам ЄС кожні півроку про перебіг виконання Мінських угод". https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/27/7083733/
Тобто західні партнери постійно контролювали хід виконання Мінських угод, в тому числі у 2018 р. А ви цей факт заперечуєте у своєму пості лише тому, щоб натягнути сову на глобус та хоч десь знайти "зраду Порошенка". Але я не здивований
Ваше твердження, що підписання вашим ватним клоуном "формули штайнмаєра" Це був демонстраційний акт, що не мав ні юридичної сили ні наслідків це взагалі треш Бо саме після підписання цієї "формули" 01.10.2019. влада "слуг кремля" запланувала так звані "вибори" в ОРДЛО на жовтень 2020 р. Далі слова Єрмака від 02.02.2020.:
"Вже через три місяці буде наступна зустріч лідерів в Нормандському форматі. Я сподіваюся, що вона відбудеться, і я дуже сподіваюся, що Україна прийде на цю зустріч з новим пакетом домовленостей. Сподіваюся, що ми зробимо наступні кроки для того, щоб місцеві вибори, за українським законом, пройшли по всій території України (включаючи ОРДЛО - ред) в кінці жовтня", - сказав він в інтерв'ю, передає Інтерфакс-Україна.
І ваші "слуги кремля" провели б ці "вибори" саме так, як вони узгодили з рашкою та з днр-лнр у підписаній 01.10.19. "формулі штайнмаєра", але обурення та спротив суспільства не дали цьому відбутися.
Ви б хоч щось почитали по темі в якій геть не розбираєтесь та від того робите хибні висновки
Інша справа, що розумний зрадник Порошенко використовував формальні вимоги Заходу для капітуляції України. А дурень Зеленський вважав що вони справжні .
Казати на чорне біле й навпаки це, схоже характерна риса адептів зе-лідора бо в їхній голові чомусь не постає питання, чому за Порошенка Україна за 5 років стала сильнішою у військовому та економічному плані, у плані демократичних перетворень держави, при цьому зупинили агресію рашки та недопустили до широкомасштабної війни та шалених людських втрат і все це БЕЗ ЗАХІДНОЇ фінансової та військової допомоги, завдяки власним ресурсам та вмінню керувати державою навіть під час війни яку тоді ніхто не очікував. Проте за зеленського тепер більше 70% бюджету країни це гроші заходу, бо власна економіка вбита, вже сотні тисяч людей загинули та 8 мільйонів стали біженцями, окуповані 20% нашої території а деякі міста знищені з лиця землі, бо ваш "слуга кремля" готував країну з 2019 до сдачі його оманським партнерам. І після цього для адептів зе-лідора Порошенко "зрадник", а зеленський просто "нівчьомнівінават"... Те що трапилося 24.02.22. це результат вибору па пріколу інфантильним недалеким піплом, який й досі геть не розуміє що відбувається.
Далі не бачу сенсу щось пояснювати тому, хто дивиться та не бачить, читає та не розуміє.
Дорослішайте, нарешті, бо наступне ваше голосованіє па пріколу доб"є державу остаточно.
І так, от усі видатні особистості у світі за останні століття - саме ГУМАНІТАРІЇ! Черчіль, Рузвельт, Кеннеді, Рейган, Гавел, Коль, Ганді...
Із математиків - лише один Ататюрк...
Тому досить корчити із себе філософа і писати маячню тут, тим більше, що ти навіть писати грамотно не можеш - купа помилок в текстах! Неграмотність не прикрашає ані гуманітаріїв, ані технарів!
Пробачте, але "ані" не пишеться разом...
http://sum.in.ua/s/ani
Жахливо, скільки цікавих журналів і видань загубилося, і про це тепер можна дізнатися лише з опублікованих листувань, наприклад, мого з Юрієм Шевельовим. «Арка», «Art Line», «Авжеж!», «Фунікулер», «Слово», «Література плюс» - ці назви сьогодні забуті, але вони були нашою сценою. Євген Пашковський, Олесь Ульяненко, Ніла Зборовська, Сергій Квіт - все це учасники динамічного, пістрявого, шаленого літературного процесу.
Крім того, 1990-ті нам запам'яталися блискавичним соціальним хаосом: розвалювалися, наче під час війни, всі структури й інституції, серед яких я виросла. Цим вибухом мене викинуло у вільний простір, як у море. Саме там, у вільному просторі, з'явилися мої «Польові дослідження». Я досі пам'ятаю, як їх схарактеризував один продавець на книжковому базарі: «Це - дуже цікава книжка. Про секс, любов і політику», - досі ніхто не сказав краще.
У 90-ті все було наживо, все було можливим, все читалося й обговорювалося, гуртувало аудиторію і запалювало, наче вогонь солому". https://archive.chytomo.com/news/zabuzhko-u-90-ti-vse-bulo-nazhivo-chitalosya-i-zapalyuvalo-yak-vogon-solomu
Зустрічають по одежі а проводжають по уму. І там і там херовато.
24 апреля 2001 года было зарегистрировано ЗАО "Страховая компания "ТАС", наблюдательный совет которой возглавил Сергей Тигипко.
Проходит несколько месяцев, и в конце июля "Страховая группа "ТАС" (руководитель - Наталья Тигипко) покупает 100% акций дочернего банка "Societe Generale". И хотя созданный в сентябре 1996 года дочерний банк был еще в феврале 2001 года "приговорен" французскими родителями к ликвидации (вместо него были открыты два представительства), покупка, безусловно, тянет на сенсацию. Во-первых, банк прибыльный, с хорошей репутацией. Во-вторых, он сам участвует как учредитель в таких интересных предприятиях, как "Донцемент" и "Киевоблгаз".
Наконец, есть нечто символичное в том, что именно Сергей Тигипко - кавалер французского ордена Почетного легиона (с 1997 года), большой друг французского народа вообще и в некотором смысле цементной компании "Lafarge" в частности ( в ее борьбе с "Градобанком" за контроль над Николаевским цементным заводом), стал владельцем АКБ "Сосьете Женераль Украина". Причем, за весьма символическую сумму: 23,312 млн. грн. Хотя - тоже денежки… https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=444839.90;wap2
Не треба все доводити до абсурда та шукати зраду там, де її немає.
То що - пройдисвіти кожен.. хто прийде ?
То ж навіщо тоді ВИБОРИ ?
А таких " кмітливих, вангуючих " правільно"... як 23 відсотки не було чутно за часів Порошенка.. коли чудились діла чудні !
Вони плескали в долоні бачачи неподобства в СБУ, Армії, Кабміні, з шпигунами і зрадниками...
А от зараз- проснулись !?
Брехуни і лицедії !
хгероїв, які спаплюжені роздаваннями їх зрадникам і комунякам.
Дорогі друзі/ Dear friends/ Chers Amis!
Дуже дякую всім за привітання з нагоди вручення мені найвищої нагороди Французької Республіки - Ордену Почесного Леґіону;
Many thanks for your congratulations on awarding me with the highest merit of the French Republic - the Order of the Legion of Honor;
Merci bien pour vos félicitations pour m'avoir décerné le plus grand mérite de la République française - l'Ordre de la Légion d'honneur.
Служу народу України!
Забужко досі не читав, треба почати.
Респект.
@ProrokAntihrest
·
https://twitter.com/ProrokAntihrest/status/1680378522970275841 6 год
Коли дійде до фанатів Зє, що Зєля робить все як Янукович і Путін.