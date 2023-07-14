Забужко и Сенцов награждены французским орденом Почетного легиона – посол Понсен торжественно вручил награды. ФОТОрепортаж

Посол Франции Этьен де Понсен вручил писательнице и публицистке Оксане Забужко и режиссеру и писателю, военнослужащему Вооруженных сил Украины Олегу Сенцову высшую награду Франции – Орден Почетного легиона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Торжественная церемония награждения прошла в Национальном заповеднике "София Киевская" в пятницу, 14 июля.

Обращаясь к Оксане Забужко, посол Франции отметил, что дата, выбранная для вручения этой награды, символична - сегодня Франция празднует Национальный праздник, а также День свободы.

"Сегодня мы хотим почтить, отметить и поздравить символический образ украинской свободы и, пожалуй, саму фигуру независимой Украины, которая борется, заявляет о себе за границей... В вашем лице мы отмечаем как выдающуюся личность культурной и литературной жизни страны, так и бдительного наблюдателя, который без устали напоминает о ценностях свободы, толерантности и гражданской активности. Сегодня, когда ваша страна борется в течение 505 дней, ваш голос весит больше, чем когда-либо... Вручая вам эту награду, хочу сказать, что Франция стоит рядом с борющейся Украиной с Украиной свободной и независимой - той, которую вы описываете в своих произведениях", – сказал де Понсен.

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Относительно Олега Сенцова, дипломат отметил, что давно мечтал лично познакомиться с ним, а во время незаконного пятилетнего заключения Россией Франция всячески боролась за освобождение пленного.

"Сегодня я поздравляю не только кинохудожника, но и младшего лейтенанта Вооруженных сил Украины, потому что вы являетесь символом того, чем восхищается Франция и вся Европа, - весь народ выступает против агрессии, весь народ во всем своем разнообразии объединен, чтобы требовать справедливости, независимости и свободы. В вашем лице мы также хотим поблагодарить всех тех, кто пошел в армию добровольцем, и в целом всех тех, кто сражается на фронтах, ведь они борются за вашу свободу, а реально они также борются и за нашу свободу", - подчеркнул посол Франции.

Кавалеры Ордена Почетного легиона в свою очередь поблагодарили Французскую Республику за это отличие и поделились личными мыслями о текущем моменте и борьбе Украины за победу в войне с Россией.

На торжественной церемонии присутствовали президенты Украины Виктор Ющенко и Петр Порошенко, представители дипломатического корпуса, народные депутаты, нынешние и бывшие члены правительства, мэр Киева Виталий Кличко, друзья и родные Забужко и Сенцова.

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