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Забужко и Сенцов награждены французским орденом Почетного легиона – посол Понсен торжественно вручил награды. ФОТОрепортаж

Посол Франции Этьен де Понсен вручил писательнице и публицистке Оксане Забужко и режиссеру и писателю, военнослужащему Вооруженных сил Украины Олегу Сенцову высшую награду Франции – Орден Почетного легиона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Торжественная церемония награждения прошла в Национальном заповеднике "София Киевская" в пятницу, 14 июля.

Обращаясь к Оксане Забужко, посол Франции отметил, что дата, выбранная для вручения этой награды, символична - сегодня Франция празднует Национальный праздник, а также День свободы.

"Сегодня мы хотим почтить, отметить и поздравить символический образ украинской свободы и, пожалуй, саму фигуру независимой Украины, которая борется, заявляет о себе за границей... В вашем лице мы отмечаем как выдающуюся личность культурной и литературной жизни страны, так и бдительного наблюдателя, который без устали напоминает о ценностях свободы, толерантности и гражданской активности. Сегодня, когда ваша страна борется в течение 505 дней, ваш голос весит больше, чем когда-либо... Вручая вам эту награду, хочу сказать, что Франция стоит рядом с борющейся Украиной с Украиной свободной и независимой - той, которую вы описываете в своих произведениях", – сказал де Понсен.

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Относительно Олега Сенцова, дипломат отметил, что давно мечтал лично познакомиться с ним, а во время незаконного пятилетнего заключения Россией Франция всячески боролась за освобождение пленного.

"Сегодня я поздравляю не только кинохудожника, но и младшего лейтенанта Вооруженных сил Украины, потому что вы являетесь символом того, чем восхищается Франция и вся Европа, - весь народ выступает против агрессии, весь народ во всем своем разнообразии объединен, чтобы требовать справедливости, независимости и свободы. В вашем лице мы также хотим поблагодарить всех тех, кто пошел в армию добровольцем, и в целом всех тех, кто сражается на фронтах, ведь они борются за вашу свободу, а реально они также борются и за нашу свободу", - подчеркнул посол Франции.

Кавалеры Ордена Почетного легиона в свою очередь поблагодарили Французскую Республику за это отличие и поделились личными мыслями о текущем моменте и борьбе Украины за победу в войне с Россией.

На торжественной церемонии присутствовали президенты Украины Виктор Ющенко и Петр Порошенко, представители дипломатического корпуса, народные депутаты, нынешние и бывшие члены правительства, мэр Киева Виталий Кличко, друзья и родные Забужко и Сенцова.

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Забужко и Сенцов награждены французским орденом Почетного легиона – посол Понсен торжественно вручил награды 01
Забужко и Сенцов награждены французским орденом Почетного легиона – посол Понсен торжественно вручил награды 02
Забужко и Сенцов награждены французским орденом Почетного легиона – посол Понсен торжественно вручил награды 03

Забужко Оксана (47) орден (191) Сенцов Олег (1154) Понсен Этьен (55)


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Топ комментарии
+71
Слушать нужно было Забужко в 2019. Тогда бы не было таких проблем. И скажите что она была не права.

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14.07.2023 20:53 Ответить
+65
Вітаємо!!!
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14.07.2023 20:42 Ответить
+55
Нагорода, впроваджена ще Наполеоном. В даному випадку вручена дуже гідним людям. А у випадку Сенцова отримати найвищу нагороду (хай іншої держави) в день Свободи це ще дуже символічно.

Щирі вітання!
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14.07.2023 20:49 Ответить
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Тут я повністю підтримую Сенцова. Ні Зе ні Порошенко не повинні бути президентами України після війни. Зе зробив величезний внесок в захист України, звертаючись до народів західних країн та змінюючи суспільну думку і тим самим примушуючи уряди допомагати Україні. Фактично це був не політичний, а медіа проект. Але це не може бути індульгенцією для правління Єрмака та Татарова.
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15.07.2023 12:33 Ответить
Все це 3,14₴дьож, а ти під хвіст довбишся, докажи протилежне
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15.07.2023 12:27 Ответить
Те, що Україна встояла після «шашличків» 24.02.22., це заслуга ЗСУ, які з 2014 по 2019 реформувалися та модернізувалися за Порошенка. Бо ваш зе-лідор навпаки армію скорочував, оборонку вбивав та два предвоєнні роки 2020 та 2021 зірвав річні оборонні замовлення. Про агентів ФСБ, яких він призначав власними указами, я сподіваюсь ви теж знаєте. І все це робив не Порошенко, а обраний вами «слуга кремля».

За останні 4 роки цинічні мерзотники, яких ви наобирали та яким на Україну начхати, які крадуть мільярдами на харчах у власної воюючої армії, вже майже збудували "рашку 2.0", де всі гілки влади всупереч Конституції зараз зосереджені в ОП, де вже фактично немає парламенту, бо він голосує за вказівками з ОП, вся влада в країні зараз де-факто в руках керівника ОП, якого ніхто не обирав, а рівень корупції такий, якого не було за жодного президента і все це ваша аморальна зе-влада робить на тлі сотень тисяч загиблих та зтертих з лиця землі українських міст, мільйонів біженців та фактично знищеної економіки, яка тримається лише завдяки дотаціям Заходу, який покриває 70% фінансових потреб України. Крадуть вже мільярдами, крадуть на всьому, до чого дотягуються і ЖОДНОГО вироку по ВІП корупціонерам, а тим, кого починають судити просто дають втекти за кордон. Приклади майже щодня. Причому зе-мародери крадуть фактично ті гроші, які нам дає Захід і Захід все це прекрасно бачить і у Заходу може увірватися терпець. Таке враження, що для того цей все й робиться офісним шапітолієм. А вам все Порох досі в щі сцить??

Так, за "попередників" теж була корупція, але нашу економіку тоді не датував Захід (який зараз датує більше 70% нашого бюджету!!!). Тоді Україна САМА вирішувала свої фінансові та оборонні проблеми, якось примудрялися тоді й армію реформувати й власну зброю розробляти та виготовляти і економіка зростала і влада не влаштовувала тоді "єдині марафони", закриваючи всі решта каналів, щоб було простіше піплу промивати мозги. І безвіз працював і бізнес ніхто не кошмарив, бо перевірки бізнесу 5 років були заборонені з 2014 по 2019. І керівника ГУР тоді ніхто в обличчя не знав, але натомість нищили Гіві-Моторол, викрадали Цемахів, розробляли та проводили унікальні спецоперації по затримці вагнерівців та по контрабанді дифіцитної військової техніки для ремонту власного "совкового" фонду. І Чонгар замінований був саме "попередниками" і Маріуполь тоді не дали москалям загарбати і весь наш південь не був окупований. І Бригаду НГУ для охорони Гостомеля в 2016 створили спеціально для охорони стратегічного аеродрому (а на початку лютого 2022 р. хтось дав команду і цю бригаду з Гостомелю вивели). І країною тоді керував обраний Президент, а не його секретар. І да, все це було, доречі, під час війни, яка, якщо хтось забув, у нас з 2014 року, а не з 2022 почалась.

Є чудовий старий американський вестерн, де один головний герой каже іншому: "Америку погубить засуха, а засуха це те, що в тебе між вухами". Так ось, якщо наш інфантильний нерозбіоливий піпл буде і надалі жерти все, що йому згодовують подоляки-арестовичі та "марафони офісного єдінства", то Украхну погубить "засуха між вухами"... Незважаючи на нашу безсумнівну перемогу над москалями.
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15.07.2023 12:27 Ответить
Важливою ознакою сектантства є емоційність. Як "модернізувалася" армія не треба мені розповідати казок. Як викинули-вкрали 623 млн грн (фактично майже 78 млн долл) на Дзвін, коли вже була безкоштовна Делта. І де цей Звін зараз? Як відмовили у фінансуванні Лучу, як не фінансували виробництво танків, як продали до Турції системи активного захисту танків та БМП і не обладнали жодного українського танку.

Порошенко, як і Зеленський, не планували воювати. Порошенко був завжди готовий на черговий Мінськ, а Зе про це взагалі не думав.
Україна, дякую Богу, це не тільки політики, а і хоробрі воїни, які змогли відбитися від росйіської навали. Впевнений, після війни знайдеться розумна та порядна людина, яку підтримають українці. Ні Порох ні Зе не повинні бути у владі. Крапка.
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15.07.2023 12:53 Ответить
Ознакою сектанства є не емоційність, а сліпа віра, незважаючи на факти. І ви явно до цього тяжієте.
Мінськ був потрібен щоб виграти час. Бо на 2014 у нас просто не було армії та працюючої оборонної промисловості, щоб воювати з москалотой. І це неодноразово підтверджували генерали Марченко та Кривонос. Тому ті, хто дорікають Мінськом просто не розуміють про що йдеться.
Так, Україна це не лише політики, а й хоробрі воїни, але щоб хоробрі воїни не розплачувалися десятками тисяч життів за те, що воюючою країною керує ватний бовдур, який взагалі не розуміє що таке держава та як нею керувати, треба було "мудолму наріду", стоячи в 2019 біля скрині для голосування думати головою до чого може призвести вибір па-пріколу і що результат буде не такий прикольний, як в серіалі про "прєзіка на вєлікє".

Саме тому я вам і казав декількома постами вище, що у 2 турі 2019 з двох зол Порошенко
був меншим злом. І факти (порівняння ситуації в державі 2014-2019 та 2019-2023) кажуть самі за себе.

Я теж впевнений, що у нас є гідні розумні професіонали, які мають прийти на заміну ватним шоуменам-мародерам після війни. Але питання чи обере наш мудрий нарід гідних досвідчених людей? Чи знов купиться на прикольну яскраву порожню обманку, яка креативно набреше?
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15.07.2023 18:08 Ответить
Емоційність це ознака сектанта, яку він не може приховати. Сліпу віру ми не бачимо, ми бачимо істерію.
Стосовно Мінських, Ви не звернули увагу, що Порошенко ДВІЧІ спробував їх імплементувати. Не виграти час, а капітулювати. Є різниця? Певен Ви і не чули про це, мозок сектанта автоматично видаляє усі негативні факти. Тому сектанти Порошенко сліпі та глухі, якщо це стосується їх куміра.
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15.07.2023 20:24 Ответить
Порошенко завдяки Мінським угодам водив ху@ло за нос роками та виграв дорогоцінний час для України для відбудови армії та оборонки, без чого 24.02.22. Україна б не встояла. А от формулу Штайнмаєра, яка передбачала проведення виборів на Донбасі за сценарієм ху@ла, яку Порошенка намагалися примусити підписати всю його каденцію, підписав ваш "слуга кремля" вже 1 жовтня 2019 р. через декілька місяців після обрання. І ці так звані "вибори" були б проведені навесні чи восени 2020, якби народ та ветерани АТО не вийшли на вулицю, під ОП і після цього ОП дав задню, від виборів відмовились, але включили Сценарій 2 - після січневих домовленностей 2020 р. в Омані за спиною українського народу, вже у лютому 2020 Єрмака зеленський призначає керівником ОП, а фактично виконуючим обов"язки президента, чого не було за свю історію України, бо це насправді антиконституційний переворот. Потім "слуги кремля" зкоротили армію, вбили оборонку (основні оборонні виробництва за 2020-2021 стали банкрутами), зірвали поспіль два річних оборонних замовлення, нафаршували згори до низу агентами ФСБ керівні посади держави і підготували Україну до "шашличків" 24.02.22.
Так хто з нас сліпий та глухий сектант? Я, який вам все це розповідаю, чи ви, який всього цього просто не бачите? Бо дивитися й бачити це різні речі... Ви дивитесь, але не бачите. Бо вся ця інформація у відкритому доступі, просто треба розути очі...
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15.07.2023 21:27 Ответить
Капець. Ви теж глухий і сліпий? Ви не побачили слово "імплементація"? Ви розумієте що воно означає? Порошенко зрадник і покидьок. Крапка.

Я не є фанатом Зеленського і ніколи не був. Так, Зеленський багато зробив для одержання зброї з Заходу, так, Порошенко не зміг би цього зробити, але це не звільняє Зе від відповідальності за Татарова та інші токсичні фігури у його оточенні.

Бог любить Україну, є надія що нарешті з'явиться хтось порядний та розумний. Але вже після війни. І це не Порошенко. Я вже писав чому.
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15.07.2023 23:29 Ответить
Сергій, я не знаю скільки вам років, але ход думок у вас, вибачте, підлітковий. Поясню чому. Я вам вже декілька постів кажу, що Порох мінські угоди використовував, як знаряддя для того, щоб максимально тягнути час, поки Україна відбудовує армію та оборонку. Ваше обурення, що, мовляв, "нєхароший" Порошенко хотів імплементувати мінські угоди да так їх і не імплементував, каже про те, що і ви і ваш "презік на вєлікє" досі не втямлюєте що велика гра в політиці саме так і робиться, коли ворогу (путіну) кажуть одне, а роблять інше. Ви б могли дорікнути Порошенку про те, що він зрадив Україну, якби він імплементував мінські угоди в тому варіанті, який прописаний у "формулі Штайнмаєра", а це суто російська трактовка мінських угод, на яку Порох не погоджувався. І саме цю російську трактовку мінських угод - "формулу Штайнмаєра" підписав ваш "прєзік на вєлікє" 01.10.2019., але ви чомусь цього факту зради зеленського не помічаєте, а дорікаєте Порощенку те, що він ніби то намагався імплементувати те, на що ваш "зе-лідор" погодився та підписав у жовтні 2019, через 5 місяців після того, як ви за нього кинули бюлетень в урну. Але тепер для вас зрадник чомусь не зеленський, який підписанням формули Штайнмаєра фактично розпочав процес імплементації мінських угод в їхньому москальському трактуванні, а Порошенко, який водив за нос кацапів 5 років але так і не імплементував мінські угоди.

Так хто з нас сліпий сектант? Ви, який не бачите кричущих очевидних речей, чи я, який вам ці очевидні речі втовкмачую вже майже цілий день??

П.С. підписання формули Штайнмаєра зеленським та планування так званих "виборів" в ОРДЛО на 2020 р. спричинило масові протести в тому числі під ОП і зе-влада дала задню та не наважилась виконувати те, що сама ж і підписала у жовтні 2019.
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16.07.2023 00:35 Ответить
Ні, мені вже багато років, Ви не вгадали. Просте питання до Вас, яким чином і коли Порошенко намагався імплементувати Мінські угоди?

У мене склалось враження, можливо хибне, що Ви чи не слідкували за подіями, наприклад працюючи у іншій державі, чи Ваш мозок "відсікає" негативні факти.

Чекаю відповіді...
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16.07.2023 01:20 Ответить
Я вам все докладно виклав, дрібниці тут вже не мають значення, бо ви не бачите навіть принципових головних речей. А принциповим в темі мінських домовленостей є підписання формули Штайнмаєра та згода зеленського на проведення так званих "виборів" саме за сценарієм путіна. Все. Крапка. Про що ви чекаєте відповідей??? Вам відповідь вже декілька разів дали, але ви її не бачите - зеленський пішов на згоду з москалями та був готовий провести вибори за москальським сценарієм, чого від Порошенка безуспішно домогались москалі 5 років. Що вам ще незрозуміло???
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16.07.2023 01:49 Ответить
Мені цікаво як доросла людина може формувати свою політичну позицію без знання найважливіших фактів. Тому я спитав Вас коли і яким чином Порошенко намагався імплементувати Мінські. А потім ми порівняємо це з формулою Штанмайера.

Якщо Ви не знаєте, то скажіть чесно... А я Вам розповім.
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16.07.2023 10:03 Ответить
Ви розповісте? Навряд у вас це вийде, бо, як з"ясувалося ви не знаєте елементарних речей. Що ви і кому можете розповісти?? Залишайтеся у вашій комфортній омані, це ваше право.
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16.07.2023 10:12 Ответить
Бачите, я відчував, що Ви цього не знали. Так , Порошенко намагався імлементувати Мінські двічі - у 2015 та 2018 роках.

В перший раз це закінчилося мітингом від Радою та вибухом гранати. Про що йшла мова? Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади),де пунктом 18 було, що "Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом". Таким чином Порошенко намагався внести Мінські до Конституції України, більш того Порошенко продавив голосування у першому читанні, але набрати 300 голосів для другого читання після мітингу та загибелі нацгвардійців було вже неможливо. Законопроект був відкликаний Зеленським у 2019р.

Друга спроба була здійснена зрадником Порошенко вже у 2018р. Законопроект №7163 "Проект Закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях".
Стаття 7. Під час здійснення органами державної влади України, їх посадовими особами політико-дипломатичних заходів із відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного кордону України забезпечується пріоритетність виконання безпекових положень Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року та "Комплексу заходів" від 12 лютого 2015 року з метою створення необхідних умов для політичного врегулювання відповідно до норм і принципів міжнародного права та законодавства України.

Це була б повна капітуляція України, повна. Включаючи "народну міліцію" Лугандона та фінансування Лугандона з державного бюджету України. Так, Порошенко розумна людина, він зрозумів, що імплементувати Мінські через Конституцію зараз неможливо. Але прийняття такого закону по-перше фактично давало все теж саме, а ще відкривало двері в Раду для лугандонських депутатів, що з часом дозволило би набрати 300 голосів та внести зміни до Конституції.

Порошенко зрадник! Крайня жадібність ( а саме 700млн активів Липецької фабрики, успішний бізнес з Медведчуком по солярі та скрапленому газу) зробили його зрадником України. Але на жаль сектанти Порошенко цього "не бачать". Мабуть і для Вас це стало відкриттям...
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16.07.2023 10:56 Ответить
Браво! Це саме те, про що я казав раніше - ви дивитесь та не бачите (не розумієте) і на основі свого нерозуміння робите хибні висновки. Велика гра в політиці саме так і робиться, коли ворогу (путіну) кажуть одне, а роблять інше. Ті законопроекти, які ставилися на голосування ніколи б не набрали у ВР необхідної кількості голосів, саме тому їх і ставили на голосування, бо було потрібно імітувати мінський процес і його успішно імітували, виграючи для країни найцінніший ресурс - час. Час на відновлення армії та оборонки. Не ставити ці законопроекти на голосування не могли, бо тоді б всі, включно Німеччину та Францію, звинувачували б Україну у блокуванні мінських угод і це б давало кремляді важіль для політичного тиску та ескалації. Велика політика це не шапіто та не расмєши гоміка, це шахи, а не гра в "чапаєва" і Порох разом з тодішньою коаліцією обіграли чекіську наволоч. І саме цього йому досі не пробачив ані кремль, ані "слуги кремля".

Зовсім інша справа з формулою Штайнмаєра, яку "слуга кремля" зеленський, якого ви привели до влади, підписав вже 01.10.19. Тим самим Україна вже документально погодилася з алгоритмом дій щодо так званих "виборів" в ОРДЛО, тобто спочатку політична складова (вибори), а потім безпекова (вівід військ москалів та взяття кордону під контроль України). Це саме те, чого від Порошенка безуспішно вимагав кремль 5 років. Вже 2 жовтня 2019 радник ху@ла пєсков похвалив зеленського за "позитивний факт" та за зрушення з мертвої точки мінського процесу. У Раді представник 5 колони кремля Нестор Шуфрич заявив 02.10.19.: "Учора відбулося те, чого Україна чекала з 2016 року. Врешті слова, які говорив президент Український зеленський - "не мы начали эту войну, но мы ее закончим", - ми почали в це вірити, ми призивали до цих дій декілька місяців і вітаємо вчорашнє рішення".
Тож зрадником насправді є той, хто з самого початку свого президентства у 2019 почав втілювати мрію кремля та його 5 колони в життя. До чого все це зрештою призвело всі ми побачили 24.02.22.
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16.07.2023 12:22 Ответить
Капець! На дати зверніть увагу. В 2018 вже ніхто не вимагав щось робити с Мінськими крім Кремля. У БПП и НФ була більшість у Раді, як вони продавили зміни у 2015 ( у першому читанні) так вони продавили б закон №7163, але опозиція підняла галас. Ці покидьки сховали капітуляцію в тексті закону, з надією що ніхто не побачить...

Стосовно формули Штанмайера, то вона описувала останній пункт Мінських. Які НЕ були імплементовані Радою і не мали жодного значення. Це був демонстраційний акт, що не мав ні юридичної сили ні наслідків.
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16.07.2023 13:36 Ответить
Ви точно в Україні живете? Бо здається, що ви геть нічого не знаєте про те, як справді тут розвивалися події за останні 10 років.

Ось ваше твердження:
"В 2018 вже ніхто не вимагав щось робити с Мінськими крім Кремля."

А ось що було насправді:


Канцлер Німеччини Ангели Меркель і президент Франції Еммануель Макрон доповідатимуть лідерам ЄС на саміті у Брюсселі щодо ситуації із виконанням Мінських угод. Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск у http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/27/invitation-letter-by-president-donald-tusk-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-meetings-on-28-and-29-june-2018/ листі-запрошенні главам держав і урядів ЄС на саміт 28-29 червня 2018 р. "Перш ніж ми завершимо (перший день саміту. - ред.), канцлер Меркель і президент Макрон звітуватимуть про імплементацію Мінських угод", - йдеться в листі. Меркель і Макрон як учасники "нормандського формату" доповідають лідерам ЄС кожні півроку про перебіг виконання Мінських угод". https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/27/7083733/

Тобто західні партнери постійно контролювали хід виконання Мінських угод, в тому числі у 2018 р. А ви цей факт заперечуєте у своєму пості лише тому, щоб натягнути сову на глобус та хоч десь знайти "зраду Порошенка". Але я не здивований

Ваше твердження, що підписання вашим ватним клоуном "формули штайнмаєра" Це був демонстраційний акт, що не мав ні юридичної сили ні наслідків це взагалі треш Бо саме після підписання цієї "формули" 01.10.2019. влада "слуг кремля" запланувала так звані "вибори" в ОРДЛО на жовтень 2020 р. Далі слова Єрмака від 02.02.2020.:

"Вже через три місяці буде наступна зустріч лідерів в Нормандському форматі. Я сподіваюся, що вона відбудеться, і я дуже сподіваюся, що Україна прийде на цю зустріч з новим пакетом домовленостей. Сподіваюся, що ми зробимо наступні кроки для того, щоб місцеві вибори, за українським законом, пройшли по всій території України (включаючи ОРДЛО - ред) в кінці жовтня", - сказав він в інтерв'ю, передає Інтерфакс-Україна.

І ваші "слуги кремля" провели б ці "вибори" саме так, як вони узгодили з рашкою та з днр-лнр у підписаній 01.10.19. "формулі штайнмаєра", але обурення та спротив суспільства не дали цьому відбутися.

Ви б хоч щось почитали по темі в якій геть не розбираєтесь та від того робите хибні висновки


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16.07.2023 14:17 Ответить
Не фантазуйте, цітую: "Мінські угоди 2014 року були спробою дати час Україні. Вона також використала цей час, щоб стати сильнішою, як ви можете бачити сьогодні. Україна 2014/15 - це не Україна сьогодні", - заявила Меркель.

Інша справа, що розумний зрадник Порошенко використовував формальні вимоги Заходу для капітуляції України. А дурень Зеленський вважав що вони справжні .
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16.07.2023 14:25 Ответить
Я не фантазую, я вам показую на фактах, що ви або помиляєтесь, або маніпулюєте.

Казати на чорне біле й навпаки це, схоже характерна риса адептів зе-лідора бо в їхній голові чомусь не постає питання, чому за Порошенка Україна за 5 років стала сильнішою у військовому та економічному плані, у плані демократичних перетворень держави, при цьому зупинили агресію рашки та недопустили до широкомасштабної війни та шалених людських втрат і все це БЕЗ ЗАХІДНОЇ фінансової та військової допомоги, завдяки власним ресурсам та вмінню керувати державою навіть під час війни яку тоді ніхто не очікував. Проте за зеленського тепер більше 70% бюджету країни це гроші заходу, бо власна економіка вбита, вже сотні тисяч людей загинули та 8 мільйонів стали біженцями, окуповані 20% нашої території а деякі міста знищені з лиця землі, бо ваш "слуга кремля" готував країну з 2019 до сдачі його оманським партнерам. І після цього для адептів зе-лідора Порошенко "зрадник", а зеленський просто "нівчьомнівінават"... Те що трапилося 24.02.22. це результат вибору па пріколу інфантильним недалеким піплом, який й досі геть не розуміє що відбувається.

Далі не бачу сенсу щось пояснювати тому, хто дивиться та не бачить, читає та не розуміє.
Дорослішайте, нарешті, бо наступне ваше голосованіє па пріколу доб"є державу остаточно.
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16.07.2023 14:46 Ответить
Я не є адептом Зеленського. Но я не голосував за покидька і зрадника Порошенко. Ні Зе ні Порох не повинні бути президентами України після війни. Порошенко не тільки саботував реформи та робив все можливе щоб не запустити НАБУ. Він зрадник і Майдану і України. А його сектанти дебіли, малоосвічені та екзальтовані...
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16.07.2023 15:41 Ответить
А що не так з гуманітаріями?
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14.07.2023 21:52 Ответить
новоявлений професор Моріарті
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15.07.2023 01:58 Ответить
дЄрмака йому в дупу, але після препізедента, бо лідор.
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15.07.2023 04:27 Ответить
Ну так само одна півкуля розвинута і у технарів - багато ви знаєте ІТ-шників, які вірші пишуть, розкопками займаються чи там картини малюють?
І так, от усі видатні особистості у світі за останні століття - саме ГУМАНІТАРІЇ! Черчіль, Рузвельт, Кеннеді, Рейган, Гавел, Коль, Ганді...
Із математиків - лише один Ататюрк...
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15.07.2023 10:07 Ответить
IT це не освіта, це ремесло. Гармонійність особистості - це дещо інше ніж розкопки чи малювання. Ваш список треба доповнити і Сталіним і Гітлером і Леніним. Негармонійна людина завжди прагне влади, щоб компенсувати свою внутрішню неповноцінність. Наприклад зрощені пальці на нозі у Сталіна чи відчуття статусу ізгоя у Леніна, як родича царевбивці.
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15.07.2023 11:52 Ответить
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15.07.2023 12:21 Ответить
І що, гуманітарії Забужко чи Сенцов прагнуть влади? Їх неодноразового кликали у виборчі списки, а вони відмовилися. Так само відмовилися Ліна Костенко, Жадан, Андрухович і багато інших гуманітаріїв.

Тому досить корчити із себе філософа і писати маячню тут, тим більше, що ти навіть писати грамотно не можеш - купа помилок в текстах! Неграмотність не прикрашає ані гуманітаріїв, ані технарів!
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15.07.2023 22:02 Ответить
Це тільки означає, що вони порядні люди та не бажають бруднитися у політиці. Не більше. Але те, що більшість можновладців є гуманітаріями, як Ви і писали, неможливо ігнорувати. Жадоба влади, як компенсації свою меншовартості то страшна сила.
Пробачте, але "ані" не пишеться разом...
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15.07.2023 23:43 Ответить
Разом:
http://sum.in.ua/s/ani
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15.07.2023 23:46 Ответить
вона ніби написала не тільки польові дослідження. А одна її праця настільки цікава, що я мрію її прочитати (чув витримки). І взагалі хай хоч чорнорота як вам здається, але має гостре слівце і в неї є чому повчитися. Гострий розум у жінки - щось особливе, щось захоплююче. Жінка думає трохи ( може й нне трохи) інакше ніж чоловік. Я знав одну поетесу- медика із Севастополя. Теж цікаво було почути її думки з різних приводів. Я радий що в нас є не тільки мар'яни буздумні.
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14.07.2023 22:00 Ответить
"...Нам пощастило «бунтувати» у 1990-ті, коли росія ще не контролювала наш медіапростір. Ось чому тоді існували жіночі україномовні глянцеві журнали, як-от «Єва», де постійно проводили конкурси оповідань. Там, у «Єві», виросла Світлана Пиркало. Був у нас і свій україномовний еротичний журнал - «Лель», де друкувалися ми всі. І мали, до речі, непогані гонорари.

Жахливо, скільки цікавих журналів і видань загубилося, і про це тепер можна дізнатися лише з опублікованих листувань, наприклад, мого з Юрієм Шевельовим. «Арка», «Art Line», «Авжеж!», «Фунікулер», «Слово», «Література плюс» - ці назви сьогодні забуті, але вони були нашою сценою. Євген Пашковський, Олесь Ульяненко, Ніла Зборовська, Сергій Квіт - все це учасники динамічного, пістрявого, шаленого літературного процесу.

Крім того, 1990-ті нам запам'яталися блискавичним соціальним хаосом: розвалювалися, наче під час війни, всі структури й інституції, серед яких я виросла. Цим вибухом мене викинуло у вільний простір, як у море. Саме там, у вільному просторі, з'явилися мої «Польові дослідження». Я досі пам'ятаю, як їх схарактеризував один продавець на книжковому базарі: «Це - дуже цікава книжка. Про секс, любов і політику», - досі ніхто не сказав краще.

У 90-ті все було наживо, все було можливим, все читалося й обговорювалося, гуртувало аудиторію і запалювало, наче вогонь солому". https://archive.chytomo.com/news/zabuzhko-u-90-ti-vse-bulo-nazhivo-chitalosya-i-zapalyuvalo-yak-vogon-solomu
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14.07.2023 22:36 Ответить
якщо Ви добре знаєте творчість пані Забужко, підскажіть будь-ласка назву її праці про вплив на свідомість пересічного люду.
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14.07.2023 23:00 Ответить
"І знов я влізаю в танк", "Планета Полин", "Український палімпсест" https://komorabooks.com/product/komplekt-iz-troh-knyg-****************/ https://komorabooks.com/product/komplekt-iz-troh-knyg-****************/

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14.07.2023 23:52 Ответить
дякую
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15.07.2023 07:24 Ответить
Пересічного люду, який 95 квартал дивиться і з книжок максимум Донцову прочитав?
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15.07.2023 00:49 Ответить
Значить для тебе це надто складний текст, негуманітарій! Іди почитай щось простіше - книгу Фрейсут, наприклад
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15.07.2023 00:53 Ответить
ліга сміхунців, розсміши гноміка та вечірній дід гундоз від ОПобалдибілдера- все на що в нього стоїть...
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15.07.2023 04:32 Ответить
Квартальці абідєлісь ? Була фотка де офіціоз з Банкової здійснював офвізит. Головний прикидом косив під Фіделя Кастро, другий в кросовках, третій в армійських черевиках.Китайських кедів не вистачало. Ну просто зграя волоцюг а не офделегація.
Зустрічають по одежі а проводжають по уму. І там і там херовато.
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14.07.2023 22:11 Ответить
Вітаємо !
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14.07.2023 22:24 Ответить
Молодці обидва. Сенцов - уособлення українського волелюбця, який боровся словом/фільмом в мирний час і бореться зброєю в час війни. Забужко - гостра, полемічна, допитлива, аналітична, дуже поважаю її, прочитав "Музей покинутих секретів", там дуже цікава тема про усиновленого кгбістом сина повстанця, який попри комуністичне перевиховання залишився українцем, і "Notre Dame d'Ukraine" - це про загадкову філософію Лесі Українки, яка в своїх творах залишила символи лицарського чину, тобто того що поєднувало запорожців і наприклад тамплієрів.
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14.07.2023 22:31 Ответить
Путин тоже им награждён. Давно уже эта награда себя дискредитировала
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14.07.2023 22:49 Ответить
У нас перший кавалер Почесного Легіону - С.Тігіпко...

24 апреля 2001 года было зарегистрировано ЗАО "Страховая компания "ТАС", наблюдательный совет которой возглавил Сергей Тигипко.

Проходит несколько месяцев, и в конце июля "Страховая группа "ТАС" (руководитель - Наталья Тигипко) покупает 100% акций дочернего банка "Societe Generale". И хотя созданный в сентябре 1996 года дочерний банк был еще в феврале 2001 года "приговорен" французскими родителями к ликвидации (вместо него были открыты два представительства), покупка, безусловно, тянет на сенсацию. Во-первых, банк прибыльный, с хорошей репутацией. Во-вторых, он сам участвует как учредитель в таких интересных предприятиях, как "Донцемент" и "Киевоблгаз".

Наконец, есть нечто символичное в том, что именно Сергей Тигипко - кавалер французского ордена Почетного легиона (с 1997 года), большой друг французского народа вообще и в некотором смысле цементной компании "Lafarge" в частности ( в ее борьбе с "Градобанком" за контроль над Николаевским цементным заводом), стал владельцем АКБ "Сосьете Женераль Украина". Причем, за весьма символическую сумму: 23,312 млн. грн. Хотя - тоже денежки… https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=444839.90;wap2
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15.07.2023 00:16 Ответить
Франція нам і ракети, і ордени. Будемо вдячні.
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15.07.2023 08:09 Ответить
Хіба Сенцов і Забужко не відають,що тим орденом нагороджений московський виродок путін?! Можливо варто було б відмовитися від такої 'честі",принаймні до того моменту,поки путіна не позбавлять тієї нагороди?!
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15.07.2023 08:45 Ответить
За цією "логікою" треба також відмовитися від спілкування з Байденом, Макроном, Шльцем та багатьма іншими, бо вони ж розмовляють з ху@лом, іноді навіть приязно з ним розмовляють.
Не треба все доводити до абсурда та шукати зраду там, де її немає.
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15.07.2023 11:22 Ответить
Сенцов- зрозуміло, але за що нагородили грантоїдку Забужко? За порноромани?
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15.07.2023 12:51 Ответить
при чем тут Забужко?
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15.07.2023 11:21 Ответить
у французів тре спитати ? На Ютюбі є дискусія її з французами
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15.07.2023 12:27 Ответить
Вот тебе и Франция ! А вот не надо было одному ублюдку из ведомства Кулебы обзывать Канцлера ливерной колбасой, глядишь и Германия бы побольше танков подбросила.
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15.07.2023 11:23 Ответить
Как раз Мельник очень много сделал для того чтобы Германия начала поставки танков, а за ней потянулись и другие страны. Более того, "обзывание ливерной колбасой" это российский пропагандистский нарратив, это фраза на немецком означает "зря дуться на кого-либо". Устойчивое идиоматическое выражение в немецком языке. Про это знают все украинцы, таким образом вы руснявое ИПСО , пишущее из под VPN. Иди отсюда Ваня, водки тут точно не нальют...
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15.07.2023 12:19 Ответить
Зесрань - устойчивое идиоматическоеивыражение. Ты не в обиде, правда?)
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15.07.2023 12:28 Ответить
Обиделся? Конечно нет, за клоуна Зе можно голосовать только если альтернативой являлся бы Порошенко. Сектанты Порошенко и Зе мало чем отличаются, смело можно образовывать новое идиоматическое выражение "зепородебилы".
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15.07.2023 12:57 Ответить
тому і голосували за зе .. в надії, що він буде відмінним від АПи... помились.. і тут нас кинули...

То що - пройдисвіти кожен.. хто прийде ?

То ж навіщо тоді ВИБОРИ ?

А таких " кмітливих, вангуючих " правільно"... як 23 відсотки не було чутно за часів Порошенка.. коли чудились діла чудні !

Вони плескали в долоні бачачи неподобства в СБУ, Армії, Кабміні, з шпигунами і зрадниками...

А от зараз- проснулись !?

Брехуни і лицедії !
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15.07.2023 13:42 Ответить
Чья бы корова мычала, инкогнита - "дядя ваня" это ты , так что давай иди вслед за свиносабачьим кораблём, сразу видно крысиный хвост торчит из под кегебешного веника. И ублюдка Мельника с собой забери, который столько НАСРАЛ Украине, что пришлись месяц Зеленскому извеняться и ещё год уговаривать на оружие.
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15.07.2023 14:23 Ответить
Каменську з Потапом пропустили. А Могилевську, Могилевську!!
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15.07.2023 12:48 Ответить
ЧАС ДУМАТИ над УКРАЇНСЬКИМ варіантом Ордену Почесного Легіону - КАВАЛЕРІВ УКРАЇНИ. На заміну совковським #зіркам хгероїв, які спаплюжені роздаваннями їх зрадникам і комунякам.
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15.07.2023 14:50 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?hc_ref=ARQb2BS-2Big4SEkFKu1X6-ABm7qgogVdmYOGBHCbVd-AYNrfsF_pyUc4wH8woDfzjU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAZt9X3p9jvx-_BxPExLVOMcH-6MGdhO40a9D99Ls6LcexG3HqPsIrikaRQqvhmo0Wv3_HKSoEqpjJU5v3PSQ08ujlW-xtnogu2uA0kkKEvjWoguBjA8ncRFIdn40CzXg5LrtMqOJI7vMfBVDZjwTvbQqtz1qKEhOyKMlKu9yGLTyYBUyOZGML5ta4KgUOFZYM5SZl4GNh5QKzU2cJEgUTFnoWHuFgsPYilcbx-8KeragrwS4UE5lvcWbf7INcyFYp_DN-U4Y6VV1MwZnHcpPdS1peo80Np8TeoTWmGnqsm68DS2UE&__tn__=C-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Дорогі друзі/ Dear friends/ Chers Amis!
Дуже дякую всім за привітання з нагоди вручення мені найвищої нагороди Французької Республіки - Ордену Почесного Леґіону;
Many thanks for your congratulations on awarding me with the highest merit of the French Republic - the Order of the Legion of Honor;
Merci bien pour vos félicitations pour m'avoir décerné le plus grand mérite de la République française - l'Ordre de la Légion d'honneur.
Служу народу України!
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15.07.2023 21:22 Ответить
Сєнцов молодчага.
Забужко досі не читав, треба почати.
Респект.
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15.07.2023 21:24 Ответить
Пророк Антихриста-2

@ProrokAntihrest

·

https://twitter.com/ProrokAntihrest/status/1680378522970275841 6 год

Коли дійде до фанатів Зє, що Зєля робить все як Янукович і Путін.

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16.07.2023 10:01 Ответить
Нагорода дешева, як і нагороджені.Дно.
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16.07.2023 10:59 Ответить
Не буду про Порошенка, щоб не звинувачували у сектантстві, але я порохобот. Чому? Тому що Пастор, який займався новою зброєю.Тому що Європейська солідарність. Тому що Гліб Бабич, тому що Юрій Каракай, тому що Сергій Іконніков, тому що Олег Барна, тому що Раф і багато інших членів ЄС, які загинули у війні. Тому що Геращенко, Сюмар, Забродський, Джемілєв, Зінкевич, В'ятрович.....Люди які не заплямували себе нічим, розумні, освічені, патріотичні і ПРИТОМНІ!!! Але якщо бажання є називати їх порохоботами, сектантами-тоді go on!
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22.11.2023 09:25 Ответить
Ще додам трохи чому Порошенко. За ним тисячі і тисячі НОРМАЛЬНИХ. Не думаю, що вони за "шалену бджілку" працюють. Рух "Чесно" оприлюднив інформацію про те, що у лавах Сил оборони України 328 депутатів від ЄС, тобто, найбільше з усіх існуючих партій. Зелно-пліснява сЛУГА нарота інформацію не надала. Мабуть не змогла їх всіх порахувати, так їх до хіба. Ой, нє, просто встидалася))))))
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22.11.2023 09:43 Ответить
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