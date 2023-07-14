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Favbet приобрел 53 пикапа для "Армии дронов" за более чем 57 млн грн. ФОТО

Компания Favbet выделила 57,45 млн грн на закупку автомобилей для ударных рот БПЛА в рамках проекта "Армия дронов".

Об этом говорится в сообщении фандрейзинговой платформы UNITED24.

Favbet приобрел 53 пикапа для Армии дронов за более чем 57 млн грн 01

Проект по созданию рот ударных БПЛА воплощается с участием Генерального штаба, Госспецсвязи, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации и фандрейзинговой платформы UNITED24.

"Пикапы позволяют нам быть мобильными, чтобы ударные роты могли своевременно и эффективно реагировать на активные боевые действия противника. Это залог сохранения жизни бойца, которого могут эвакуировать и оказать медицинскую помощь. Кроме того, пикап – это вместительность. Очень часто необходимо перевозить габаритные ударные коптеры и оборудование к ним, которые не влезли бы в другие машины. Конечно, лучше, когда авто новые, это усиливает уверенность личного состава. Позволяет не ремонтировать автомобили часто, а сконцентрироватгься на выполнении боевых задач", — отметил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов 72 ОМБР им. Черных Запорожцев на позывной "Студент".

Favbet приобрел 53 пикапа для Армии дронов за более чем 57 млн грн 02
Favbet приобрел 53 пикапа для Армии дронов за более чем 57 млн грн 03

В течение двух месяцев было создано и укомплектовано 11 рот в составе бригад ВСУ.

"Все мы каждый день видим, какую роль на фронте играют дроны. Это не только глаза нашей армии, но эффективный инструмент уничтожения вражеской техники и живой силы. Дроны спасают жизнь нашим защитникам — а это безусловный приоритет. Мы ценим то, что делает Министерство цифровой трансформации, и для нас честь присоединиться к комплектации "Армии дронов", — сказал основатель компании FAVBET Андрей Матюха.

Favbet приобрел 53 пикапа для Армии дронов за более чем 57 млн грн 04

Эффективность ударных рот БПЛА трудно переоценить. В частности, только первая рота ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОМБр им. Ивана Сирко за два месяца уничтожила: 3 единицы систем ПВО, 7 единиц артиллерии, 4 единицы бронированной техники, 8 единиц автотехники, 3 склада с боекомплектами, 5 средств радиоэлектронной борьбы.

Полное оснащение ударных рот БПЛА состоит из беспилотников для разведывательных и ударных миссий, "Старлинков" для бесперебойной связи на поле боя и пикапов. За два месяца ударные роты БПЛА укомплектовали 216 дронами, 15 "Старлинками" и 64 пикапами.

авто (4222) благотворительность (622) помощь (7903) дроны (4201)


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Топ комментарии
+4
Яку користь для суспільства несуть ці БЕТИ? Вони обдурюють людей.
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14.07.2023 22:37 Ответить
+3
Головне щоб ОПА собі де кілька не віддерла по Буковелі кататись.
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14.07.2023 21:34 Ответить
+2
Я ще такого не бачив. Б/у пікапи за цінами новеньких. Скільки ж вкрали на цьому?
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14.07.2023 22:10 Ответить
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Головне щоб ОПА собі де кілька не віддерла по Буковелі кататись.
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14.07.2023 21:34 Ответить
Це ж не солідний та надійний Chevrolet Tahoe, а всього лише китайський Peugeot Landtrek у якому тільки назва французька, якось не "по-пацанськи" на бюджетному пікапі в Буковелі кататися бо засміють. Але от батькам в село чи на дачу згодиться, то чому б і не списати кілька штук на ОП.
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14.07.2023 21:54 Ответить
Я ще такого не бачив. Б/у пікапи за цінами новеньких. Скільки ж вкрали на цьому?
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14.07.2023 22:10 Ответить
та да пікап в говно по ляму....навіт резнівкофф здригнувся.... 12 лямів за будинок - для дочки в Іспаніі можно прикупити за такі гешефти....
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15.07.2023 00:49 Ответить
Никто ничего не украл! Реально заплатили меньше! Такой пикап стоит не меньше 30000 евро!
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15.07.2023 06:22 Ответить
Ви на український сайт представника Renault зайдіть і подивіться ціни. Новенький пікап коштує 35 000 usd. А потім спитайте у волонтерів, котрі тягають ці б/у пікапи на фронт, яка його вартість.
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16.07.2023 13:22 Ответить
Яку користь для суспільства несуть ці БЕТИ? Вони обдурюють людей.
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14.07.2023 22:37 Ответить
Як і ярмак і ко , які ******* мільярди доларів.
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14.07.2023 23:19 Ответить
вбити всіх "ставочніков на спорт"!!!!
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14.07.2023 23:49 Ответить
Это те что французы предложили за 13597920,00 евро. Сбросили цену прилично от предложенной! Хорошая сделка.
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15.07.2023 06:20 Ответить
 
 