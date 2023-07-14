Favbet приобрел 53 пикапа для "Армии дронов" за более чем 57 млн грн. ФОТО

Компания Favbet выделила 57,45 млн грн на закупку автомобилей для ударных рот БПЛА в рамках проекта "Армия дронов".

Об этом говорится в сообщении фандрейзинговой платформы UNITED24.

Проект по созданию рот ударных БПЛА воплощается с участием Генерального штаба, Госспецсвязи, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации и фандрейзинговой платформы UNITED24.

"Пикапы позволяют нам быть мобильными, чтобы ударные роты могли своевременно и эффективно реагировать на активные боевые действия противника. Это залог сохранения жизни бойца, которого могут эвакуировать и оказать медицинскую помощь. Кроме того, пикап – это вместительность. Очень часто необходимо перевозить габаритные ударные коптеры и оборудование к ним, которые не влезли бы в другие машины. Конечно, лучше, когда авто новые, это усиливает уверенность личного состава. Позволяет не ремонтировать автомобили часто, а сконцентрироватгься на выполнении боевых задач", — отметил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов 72 ОМБР им. Черных Запорожцев на позывной "Студент".





В течение двух месяцев было создано и укомплектовано 11 рот в составе бригад ВСУ.

"Все мы каждый день видим, какую роль на фронте играют дроны. Это не только глаза нашей армии, но эффективный инструмент уничтожения вражеской техники и живой силы. Дроны спасают жизнь нашим защитникам — а это безусловный приоритет. Мы ценим то, что делает Министерство цифровой трансформации, и для нас честь присоединиться к комплектации "Армии дронов", — сказал основатель компании FAVBET Андрей Матюха.

Эффективность ударных рот БПЛА трудно переоценить. В частности, только первая рота ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОМБр им. Ивана Сирко за два месяца уничтожила: 3 единицы систем ПВО, 7 единиц артиллерии, 4 единицы бронированной техники, 8 единиц автотехники, 3 склада с боекомплектами, 5 средств радиоэлектронной борьбы.

Полное оснащение ударных рот БПЛА состоит из беспилотников для разведывательных и ударных миссий, "Старлинков" для бесперебойной связи на поле боя и пикапов. За два месяца ударные роты БПЛА укомплектовали 216 дронами, 15 "Старлинками" и 64 пикапами.