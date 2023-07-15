Враг обстрелял из артиллерии Угледар, под огнем Авдеевка и Торецк, - ОВА. ФОТО

Войска РФ продолжают бить по территории Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Волновахском направлении россияне 17 раз обстреляли из артиллерии Угледар – без жертв.

"На Донецком направлении в течение ночи происходили единичные обстрелы Авдеевки.

На Горловском направлении враг сбросил авиабомбу ФАБ-250 на Торецк - повреждены 2 дома и спорткомплекс. В Часовоярской громаде повреждены 4 дома, в Константиновке - еще 1", - информирует Кириленко.

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На Лисичанском направлении в Звановке 1 дом разрушен и 1 поврежден. Еще один дом поврежден в Северске. Зафиксировано 18 обстрелов Лиманской громады.

Кириленко также отметил, что за прошедшие сутки россияне убили одного гражданского в Донецкой области.