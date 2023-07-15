В Киев с необъявленным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. ФОТОрепортаж
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль совершил необъявленный визит в Украину.
Об этом со ссылкой на канцелярию президента сообщило южнокорейское информагентство Yonhap, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Старший секретарь президента по прессе рассказал, что Юн и его первая леди Ким Кен Хи прибыли в Украину из Польши.
Йоль посетил место массовых убийств в Буче под Киевом, а затем – Ирпень. Теперь он планирует возложить венок к военному памятнику, а затем встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Этот визит завершает двухдневную поездку, во время которой президент Южной Кореи посетил Литву на саммите НАТО, а затем Польшу с официальным визитом.
Топ комментарии
+51 vitaliymkua
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+39 Семен Непийпиво
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+34 Ziu Zou
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У нас то ві ліс піду, то ноги за кордон з дозволу СБУ та Буданова ...
дуже гарна новина!
Мы в центре Европы,на очень выгодном логистическом маршруте с обширными плодородными чернозёмами и природными богатствами живём как бомжи.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Корейська мова домінує в країні, нею говорить переважна більшість населення. Більшість ******** лінгвістів класифікують корейську мову як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ізольовану мову .
Президент Южной Кореи приехал в Киев. Понятно, не для того, чтобы поздороваться с Зеленским, выразить сочувствие и возложить цветы. Южная Корея становится одним из крупнейших в мире производителей оружия, причем всех видов - танки, артиллерия, самолеты, вертолеты, боеприпасы. В 2020 корейцы продали оружия на 3 млрд. долларов, в 21-м на 7.2 млрд. К 27-му году Сеул хочет обеспечивать пять процентов ВСЕГО мирового рынка вооружений. Те же поляки сейчас закупаются практически только у Сеула. Так что поглядим, о чем они там договорились. Раньше Корея демонстрировала больше нейтральную позицию, но вектор ощутимо меняется.
треба нагадувати дермаку, що воно є і ким "його обрали" Українці
Лише журналістам треба відмовитися від совкового "Південна_Корея" й називати державу правильно: Республіка Корея.
Скільки в них перших ледь?