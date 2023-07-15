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В Киев с необъявленным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. ФОТОрепортаж

сок,йоль,юн

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль совершил необъявленный визит в Украину.

Об этом со ссылкой на канцелярию президента сообщило южнокорейское информагентство Yonhap, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Старший секретарь президента по прессе рассказал, что Юн и его первая леди Ким Кен Хи прибыли в Украину из Польши.

Йоль посетил место массовых убийств в Буче под Киевом, а затем – Ирпень. Теперь он планирует возложить венок к военному памятнику, а затем встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Этот визит завершает двухдневную поездку, во время которой президент Южной Кореи посетил Литву на саммите НАТО, а затем Польшу с официальным визитом.

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В Киев с необъявленным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 01
В Киев с необъявленным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 02
В Киев с необъявленным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 03
В Киев с необъявленным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 04
В Киев с необъявленным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 05
В Киев с необъявленным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 06

Автор: 

визит (3120) Южная Корея (340)


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Топ комментарии
+51
Корея виробляє практично все.
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15.07.2023 11:34 Ответить
+39
Корея робить майже усе, скоро і в авіатему зайдуть. От з кого потрібно брати приклад.
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15.07.2023 11:35 Ответить
+34
Нормальный руководитель, нормальной страны. Хорошо что друзья приезжают!!!
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15.07.2023 11:34 Ответить
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Корея делает танки, и не плохие. А также электроника .
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15.07.2023 11:32 Ответить
Корея виробляє практично все.
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15.07.2023 11:34 Ответить
Корея робить майже усе, скоро і в авіатему зайдуть. От з кого потрібно брати приклад.
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15.07.2023 11:35 Ответить
С Елдаками далеко не зайдем, увы...
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15.07.2023 11:43 Ответить
Корея по темпам развития и производству новых технологий сейчас даст фору любой европейской стране и даже Германии
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15.07.2023 11:44 Ответить
а ми на жаль застрагли у багні..
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15.07.2023 12:38 Ответить
30 років розкрадали все, що можна... такі справи
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15.07.2023 12:58 Ответить
зате в є бубочка,рінатік,єрмак,бєня,піня,фукс,шуфріч,гаррі корогодскій,а в відстійній Кореї такого добра й близько немає!
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15.07.2023 13:03 Ответить
саме образливо- і не буде.... куплю стемплера- завужу очі і поїду світ за очі
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15.07.2023 13:05 Ответить
неплохие
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15.07.2023 20:14 Ответить
Нормальный руководитель, нормальной страны. Хорошо что друзья приезжают!!!
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15.07.2023 11:34 Ответить
Юж.Корея вовсю торгует с рашкой. Товарооборот только увеличивается.
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15.07.2023 12:06 Ответить
уменьшается, но увы, даже компании США, Германии и многих других уважаемых стран торгуют с парашей
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15.07.2023 12:20 Ответить
Я читал, что продажа бытовой техники и авто из Юж. Кореи увеличилась в разы после санкций.
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15.07.2023 12:23 Ответить
некоторые их компании ушли, а некоторые увеличили продажи... увы
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15.07.2023 12:26 Ответить
Краіна -- яка практично не має сировинних ресурсів -- ні залзноі руди ні нафти ні газу -- а як піднялись .
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15.07.2023 11:39 Ответить
... так у них навіть президенти по в'язницях, якщо корупція (і немає значення чоловік це чи жінка).
У нас то ві ліс піду, то ноги за кордон з дозволу СБУ та Буданова ...
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15.07.2023 11:58 Ответить
Завдяки США,подивиться як піднялась друга корея,яка дружить з підорашей.
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15.07.2023 12:13 Ответить
О це так несподівано!!!! Браво Корея!!!
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15.07.2023 11:43 Ответить
Вони виробляють усе, а ми нічого. Зате маємо маленького Наполеончика Боневтіка.
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15.07.2023 11:51 Ответить
і Лошару, який виріс з ЯНеЛоха42годіка
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15.07.2023 12:00 Ответить
Во Франции был Бо напарт, а у нас Бо невтік
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15.07.2023 12:02 Ответить
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15.07.2023 23:36 Ответить
там де нема великого галасу зазвичай більше діла.
дуже гарна новина!
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15.07.2023 12:01 Ответить
Це дуже розвинута і потужна країна, якій знайомо, що таке мати придуркуватого сусіда з ядерною бомбою. Було б дуже круто мати з нею напряму співпрацю в любій галузі. Але шось я дуже сумніваюся в дипломатичних здатностях нашого хама-президента.
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15.07.2023 12:03 Ответить
росия дала КНДР атомную бомбу и Ирану дадут и он уничтожит Израиль
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15.07.2023 12:13 Ответить
лапоть, ти спецом зарееструвався, що цю куйню написати? не буде ніякої росії, забудь про це гівно.
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15.07.2023 12:16 Ответить
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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15.07.2023 12:30 Ответить
путін у мене колись відсмоктав, це травма на все життя
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15.07.2023 19:39 Ответить
в обмен на Шахеды
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15.07.2023 12:32 Ответить
ізраіль вже 2000 років знищують.. РІШЕННЯ ГОСПОДА НЕ МОЖНА ВІДМІНИТИ....
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15.07.2023 12:40 Ответить
God's Will is done in many Ways
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15.07.2023 12:44 Ответить
Візит вічливості. В цієї країни є, звичайно, "секрети" успіху, але ж наше суспільство серйозно до них поки що не ставиться. ( хоч би те, що вони не варвари)
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15.07.2023 12:15 Ответить
Всегда удивлялся финансовому чуду Юж.Кореи и Японии....живут на скалах и не плодородной земле,без природных ресурсов...на отшибе мира вдали от основных логистических дорог и самые развитые в мире....

Мы в центре Европы,на очень выгодном логистическом маршруте с обширными плодородными чернозёмами и природными богатствами живём как бомжи.
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15.07.2023 12:24 Ответить
патамушта ані ні спраштвают хто какой нацианальнасті і ім всьо равно на каком язикє разгаварівать!
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15.07.2023 12:57 Ответить
Південна Корея є однорідним суспільством із 98 % жителів, що ототожнюють себе з корейською національністюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F#cite_note-14 [14] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Корейська мова домінує в країні, нею говорить переважна більшість населення. Більшість ******** лінгвістів класифікують корейську мову як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ізольовану мову .
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15.07.2023 13:39 Ответить
Дивуватися немає чому. Просто там немає кучм,бєнь,пінь,рабіновічей,фуксов,а головне там немає кацапів....
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15.07.2023 12:58 Ответить
Это просто прелестно.... Не то что друг ***** Нетаньяху которого давно уже пригласили.
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15.07.2023 12:31 Ответить
Нетаньяху доиграется с росией , Иран их уничтожит атомной бомбой полученной с росии
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15.07.2023 12:33 Ответить
Так же удивляет лояльность израильского правительства ко всякой сволочи типа рабиновича, кедми и тд.
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15.07.2023 12:59 Ответить
кажуть, що у них є якіс ь спільні інтереси на ближньому Сході
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15.07.2023 13:41 Ответить
Може Бібі образився на Зельця,що того обрали найзнаменитішим євром планети,а не Бібі?
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15.07.2023 12:59 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Президент Южной Кореи приехал в Киев. Понятно, не для того, чтобы поздороваться с Зеленским, выразить сочувствие и возложить цветы. Южная Корея становится одним из крупнейших в мире производителей оружия, причем всех видов - танки, артиллерия, самолеты, вертолеты, боеприпасы. В 2020 корейцы продали оружия на 3 млрд. долларов, в 21-м на 7.2 млрд. К 27-му году Сеул хочет обеспечивать пять процентов ВСЕГО мирового рынка вооружений. Те же поляки сейчас закупаются практически только у Сеула. Так что поглядим, о чем они там договорились. Раньше Корея демонстрировала больше нейтральную позицию, но вектор ощутимо меняется.
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15.07.2023 12:33 Ответить
https://t.me/news_nn95/15243 "Хаймарc" накрыл колонну российской техники на Запорожском направлении. Відео
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15.07.2023 12:38 Ответить
Думал, что они уже перестали такими колоннами передвигаться после всех историй 2022 года. Но нет. Необучаемые.
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15.07.2023 12:40 Ответить
Не перебільшуйте. Це відбувається з обох боків. На жаль.
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15.07.2023 13:42 Ответить
..окрема подяка Цензору за "Про це з посиланням на каЛцелярію президента" Джерело:
треба нагадувати дермаку, що воно є і ким "його обрали" Українці
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15.07.2023 12:55 Ответить
Не треба вже так ідеалізувати Південну Корею...а як там із захистом російськомовного населення? захист російської мови у Конституцію внесено?
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15.07.2023 13:03 Ответить
Вітаємо!
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15.07.2023 13:29 Ответить
На фото нет ни Боневтика, ни Дерьмака. Ху#лу секреты от Ю.Кореи уже неинтересны?
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15.07.2023 13:29 Ответить
Видно, і для Зермаків наших цей візит несподіваний. Не готові, не в формі - треба відійти.
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15.07.2023 13:37 Ответить
Добра звістка.

Лише журналістам треба відмовитися від совкового "Південна_Корея" й називати державу правильно: Республіка Корея.
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15.07.2023 14:28 Ответить
Зєля йому вже нахамив, чи ще не всиг?
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15.07.2023 14:32 Ответить
... Юн і його перша леді Кім Кен Хі прибули ...

Скільки в них перших ледь?
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15.07.2023 16:42 Ответить
А що за ноунейм супроводжує президента однієї з найпотужніших держав світу? Невже всі "еліти" зайняті вигадуваням нових претензій до наших союзників.
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15.07.2023 18:51 Ответить
 
 