В Киев с необъявленным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. ФОТОрепортаж

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль совершил необъявленный визит в Украину.

Об этом со ссылкой на канцелярию президента сообщило южнокорейское информагентство Yonhap, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Старший секретарь президента по прессе рассказал, что Юн и его первая леди Ким Кен Хи прибыли в Украину из Польши.

Йоль посетил место массовых убийств в Буче под Киевом, а затем – Ирпень. Теперь он планирует возложить венок к военному памятнику, а затем встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Этот визит завершает двухдневную поездку, во время которой президент Южной Кореи посетил Литву на саммите НАТО, а затем Польшу с официальным визитом.

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