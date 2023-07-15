Пьяная пара напала в Польше на украинку с тремя детьми. Выкрикивали "Слава Путину!". ФОТО

Пьяные мужчина и женщина напали на автобусной остановке на 45-летнюю украинку с тремя детьми. Нападающих разыскивает полиция, их могут посадить на три года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на польское издание Nowa Trybuna Opolska.

45-летняя Надежда из Тернополя постоянно проживает в Польше и работает уборщицей. Сейчас к ней приехали на каникулы трое детей 8, 10 и 13 лет.

На украинку с тремя детьми напали в Польше

Агрессивную пару 25-27 лет женщина заметила вечером 6 июля, когда ехала с детьми в автобусе. Пьяные мужчина и женщина обратили внимание, что Надежда и дети говорят по-украински. Когда украинцы вышли на остановке, нападавшие выскочили вслед за ними и перекрыли дорогу.

"Разве вы украинцы", "Путин вас раз***", "Вы приехали сюда по программе Семья 500+", – кричала женщина. "Кур*** украинская", - вторил ей мужчина.

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Пара перегородила семье дорогу, а затем толкнула украинку и пошла в магазин за алкоголем.

Надежда вызвала полицию. Пока семья ждала патруль, нападавшие вернулись. Мужчина размахивал перед лицом украинки бутылкой и кричал "Слава Путину! Украину – к черту!". Затем он показал ей средний палец и вместе со своей подругой сел в следующий автобус.

Теперь нападающих разыскивают правоохранители. Им грозит до 3 лет за решеткой за оскорбление по национальному признаку. Шансы найти пару достаточно высокие – и в автобусе, и в магазине, где они покупали водку, есть камеры наблюдения.