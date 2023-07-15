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Пьяная пара напала в Польше на украинку с тремя детьми. Выкрикивали "Слава Путину!". ФОТО

Пьяные мужчина и женщина напали на автобусной остановке на 45-летнюю украинку с тремя детьми. Нападающих разыскивает полиция, их могут посадить на три года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на польское издание Nowa Trybuna Opolska.

45-летняя Надежда из Тернополя постоянно проживает в Польше и работает уборщицей. Сейчас к ней приехали на каникулы трое детей 8, 10 и 13 лет.

Пьяная пара напала в Польше на украинку с тремя детьми. Выкрикивали Слава Путину! 01

На украинку с тремя детьми напали в Польше

Агрессивную пару 25-27 лет женщина заметила вечером 6 июля, когда ехала с детьми в автобусе. Пьяные мужчина и женщина обратили внимание, что Надежда и дети говорят по-украински. Когда украинцы вышли на остановке, нападавшие выскочили вслед за ними и перекрыли дорогу.

"Разве вы украинцы", "Путин вас раз***", "Вы приехали сюда по программе Семья 500+", – кричала женщина. "Кур*** украинская", - вторил ей мужчина.

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Пара перегородила семье дорогу, а затем толкнула украинку и пошла в магазин за алкоголем.

Пьяная пара напала в Польше на украинку с тремя детьми. Выкрикивали Слава Путину! 02

Надежда вызвала полицию. Пока семья ждала патруль, нападавшие вернулись. Мужчина размахивал перед лицом украинки бутылкой и кричал "Слава Путину! Украину – к черту!". Затем он показал ей средний палец и вместе со своей подругой сел в следующий автобус.

Пьяная пара напала в Польше на украинку с тремя детьми. Выкрикивали Слава Путину! 03

Теперь нападающих разыскивают правоохранители. Им грозит до 3 лет за решеткой за оскорбление по национальному признаку. Шансы найти пару достаточно высокие – и в автобусе, и в магазине, где они покупали водку, есть камеры наблюдения.

Пьяная пара напала в Польше на украинку с тремя детьми. Выкрикивали Слава Путину! 04

Автор: 

нападение (2235) Польша (8540) украинцы (3880)


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Топ комментарии
+34
Ось на таке бидло і розраховують правопопулістські партії в своїй діяльності.
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15.07.2023 12:50 Ответить
+31
Нажаль Земля хвора і просочена "русським духом" і поки що єдиний дієвий антибіотик це ЗСУ.
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15.07.2023 12:52 Ответить
+27
Оперативно *****, поліція приїхала.
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15.07.2023 12:50 Ответить
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Для чого Європа дозволяє кацапам заїжджати до них ? Щоб бабло на горілку вициганити ?
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15.07.2023 12:49 Ответить
Где указано, что это кацапы? Это полыки притрушенные.
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15.07.2023 12:54 Ответить
Скорей всего кацапка под поляком.
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15.07.2023 13:11 Ответить
Якщо довго мешкають, то польську вивчили
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15.07.2023 14:22 Ответить
А, що, цивілізовані люжи можуть тероризувати жінку з дітьми? Це прергатива москальського міра у всьому світі. Гарний москаль, це дохлий москаль, другого не дано!
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15.07.2023 14:24 Ответить
как говорят "убей в себе москаля"
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15.07.2023 14:32 Ответить
это могут быть и недограждане с оккупированных территорий.
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15.07.2023 14:16 Ответить
Пффф дак то тварі з домбасу недобомбленого
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15.07.2023 16:16 Ответить
Оперативно *****, поліція приїхала.
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15.07.2023 12:50 Ответить
Добре, що взагалі приїхала. У нас взазагалі був би повний ігнор на такий виклик.
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16.07.2023 09:32 Ответить
европа хоче скуштувати.. за обі щоки
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15.07.2023 12:50 Ответить
Слава Богу, це маленький прошарок бидла, який є і в Україні, на жаль.
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15.07.2023 12:56 Ответить
де є людина- там є гівно
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15.07.2023 12:58 Ответить
Ось на таке бидло і розраховують правопопулістські партії в своїй діяльності.
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15.07.2023 12:50 Ответить
Люди патріотичного, правого спрямування, в 2019 році голосували за Армія-Мова-Віра. В 1991 ' - голосували за Чорновола.
А от інфантильні любителі халяви та ліваків- голосували за "какая разніца", і "за всьо хорошее, протів всєго "плахого" - голосували за комуністів, за "двічі нєсудімого" януковоща, і за зельца, котрий гравець на роялі та відвертий прорашистський лівий популіст-антифашист, що обіцяв баранам - мир в очах ху"ла, зарплати по 4000 доларів вчителям, а сам всіх українців висміював перед касапами як проstyтуток, та 3,146арасів, котрі "приймають з усіх сторон".
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15.07.2023 14:15 Ответить
Я про тих правих, які кажуть, що в проблемах держави винні іноземці і що як тільки їх всіх виженуть, то одразу країна заживе як в раю, а також про тих, що кажуть ізолюватися країні і не втручатися, не допомагати сусідам, коли в них біда. Ці люди не розуміють, що їх держава не на окремій планеті знаходиться і проблеми сусідів якраз задінуть добряче і їх "райок". А якщо вигнати всіх іноземців, то країна краще жити теж не стане.
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15.07.2023 14:25 Ответить
Ну праві це ті хто дбають про свою державу, і те що в Європі забагато негрів і арабів і іншого сміття яке не хоче працювати і від яких купа проблем, це факт, ці мігранти які є з Африки і Азії це непотріб і вони Європі не потрібні
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19.07.2023 21:50 Ответить
добре що ти згадав 1991...і за всю ***** яка була за часи Незалежності....бо дехто вважає що до 2019 все було у нас на найвищому рівні
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15.07.2023 16:20 Ответить
За весь час незалежності як і залежності не було ніякої різниці , окрім хіба що красти стали нагліше і більше!
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15.07.2023 18:55 Ответить
https://www.tiktok.com/@oleksandrmikhalchuk/video/7255246736011169050?_d=dd2am2imhk6lc7&_r=1&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAA4RinYghv4vBT4RTG0nRHzjl_eFSJo https://www.tiktok.com/@oleksandrmikhalchuk/video/7255246736011169050?_d=dd2am2imhk6lc7&_r=1&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAA4RinYghv4vBT4RTG0nRHzjl_eFSJo

Не полінуйся подивись що ховалось під ковдрою патріотизму. Відео15-го чи 16-го року.
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15.07.2023 16:24 Ответить
Нажаль Земля хвора і просочена "русським духом" і поки що єдиний дієвий антибіотик це ЗСУ.
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15.07.2023 12:52 Ответить
Какая блістатєльная пабєда над жидабіндеравцамі - да, рузьге?
Єсть чєм гордіться!
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15.07.2023 12:52 Ответить
Надалі потрібно так. Після закінчення війни і нашої перемоги (можливо і зараз), якщо людина за кордоном уб`є кацапа її потрібно засудити по законам тієї держави та передати державі Україна для відбування строку, де по прильоту її відпустять додому і буде знято усі звинувачення. Тілько ТАК!!!
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15.07.2023 12:54 Ответить
Наприклад, якщо ********* кацапа в Турції, то навіщо пану Ердогану в тюрмі тягар у вигляді українського патріота який знищив москаля. Годувати оцю поважну людину, витрачати ресурси? Не краще відправити його додому в Україну + подарувати святковий ятаган яким можна буде ще не одну спину розрубати москальську? Це має набути міжнародного значення така практика. Практика знищення росіян по всьому світу і шоб тобі за це нічого не було. це як вбити комара чи ще якусь наволоч яка заважає усім
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15.07.2023 13:02 Ответить
Це що Ви пропонуєте у світі називають - заклик до геноциду. За це у деяких країнах є теж покарання й НІХТО з нормальних країн цього ніколи не дозволить.
Є й "Українці" котрі кричать/ли - "слава *****" то за вашою "логікою"......
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15.07.2023 13:52 Ответить
Так. За логікою і за здоровим глуздом - смерть. Бо ці люди намагаються вбити нас. Потрібно їх випередити.
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15.07.2023 14:13 Ответить
Геноцид кацапов - это прекрасно.
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15.07.2023 14:23 Ответить
Слово геноцид до кацапів, не є люддєвим. Кацапи, як нація повинна бути перестати існувати! Можете називати мене націоналістом, але я не прлбачу москалям, руським, чиченам, дагестанцям, мордві, а особливо бурятам, вбивства українських дітей та громадян! Смерть москалям!
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15.07.2023 14:31 Ответить
Это пустой треп….никуда ты уже не пойдешь….у тебя есть возможность это сделать прямо СЕЙЧАС и конкретных негодяев кто УЖЕ на твоей земле убивает и насилует.И чеченцы ЗА Украину воюют…если ты не знаешь
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15.07.2023 14:55 Ответить
ну мої прабатьки нічого не пробачили до самої смерті. І ті хто тут бачив війну, також не пробачать. А ось наші правнуки - то можливо
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15.07.2023 15:57 Ответить
Так, але ж кацапи не відносяться до роду людського, то й геноциду по факту не має.
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15.07.2023 19:48 Ответить
жлобота кацапсячя...
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15.07.2023 12:55 Ответить
А шо це кацапня поїхала в Європу до геїв як вони казали?
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15.07.2023 12:57 Ответить
Погрожувати жінкам і дітям-це так по кацапськи і велично...Поляки-аж бігом під посольство-"це ж не війна Польщі" , тепер шукайте...Не знайдете-чекайте на танках,як тоді,раніше,на танкак і з адольфом...
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15.07.2023 12:57 Ответить
Поляки забули, як їх офіцерів русня розстрілювала в Катині під смоленськом?
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15.07.2023 13:02 Ответить
"Надія з Тернополя постійно мешкає в Польщі та працює прибиральницею".

А нам тут в коментарях постійно розповідають, що в польщу їдуть працювати виключно топ менеджерами у транснаціональні корпорації.
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15.07.2023 13:05 Ответить
Можно посилання на таку оповідь?
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15.07.2023 13:12 Ответить
татишо, ОГО, оце брехуни тобі писали, очевижнож що всі хто їде до Польщі - працюють виключно прибиральниками, унітази миють або полуницю збирають інших не буває.
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15.07.2023 13:12 Ответить
За кордон їдуть лише висококваліфіковані спеціалісти, а в армії України воюють самі айтішники. Прості айтішники.
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15.07.2023 19:51 Ответить
якщо ти намагався жартувати то жарт пройшов повз мене
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16.07.2023 03:58 Ответить
ну то й нехай собі проходить, ти не зважай.
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16.07.2023 18:46 Ответить
ти так старався, якось аж невдобно
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16.07.2023 21:56 Ответить
Ким можуть тими і працюють. Всі професії потрібні.
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15.07.2023 13:28 Ответить
Вот зачем было переводить текст этих уродов. Теперь не понятно на каком языке они говорили. Не перевели - сразу бы стало понятно москали или поляки.
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15.07.2023 13:12 Ответить
Прочитав статтю на польському сайті - там ніде не вказано, що нападники говорили російською чи Українською. Отже, роблю висновок, що то були таки поляки...

Але насправді це не важливо - якщо навіть і поляки, то це звичайне алкоголічне бидло, п'янота, а воно всюди одинакове, в любій країні.
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15.07.2023 13:40 Ответить
Посадять. Це вам не десь..... за расизм, нацизм саджають у ЄС, тихенько в ліс не підеш.
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15.07.2023 13:54 Ответить
а пасажири така ж гідота як і орки чекають на пуйла?
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15.07.2023 14:43 Ответить
Что тут сказать.. правильно говорили бандеровцы:москаляку-на гилляку!
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15.07.2023 19:29 Ответить
а вдруг єто поляки?
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15.07.2023 20:35 Ответить
Тоді: прошу пана до гілляки.
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16.07.2023 18:45 Ответить
Надо их найти и посадить, а потом торговаться про зерновой коридор.
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15.07.2023 20:06 Ответить
ось хай і іде на путина
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16.07.2023 00:25 Ответить
 
 