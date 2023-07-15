Пьяная пара напала в Польше на украинку с тремя детьми. Выкрикивали "Слава Путину!". ФОТО
Пьяные мужчина и женщина напали на автобусной остановке на 45-летнюю украинку с тремя детьми. Нападающих разыскивает полиция, их могут посадить на три года.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на польское издание Nowa Trybuna Opolska.
45-летняя Надежда из Тернополя постоянно проживает в Польше и работает уборщицей. Сейчас к ней приехали на каникулы трое детей 8, 10 и 13 лет.
На украинку с тремя детьми напали в Польше
Агрессивную пару 25-27 лет женщина заметила вечером 6 июля, когда ехала с детьми в автобусе. Пьяные мужчина и женщина обратили внимание, что Надежда и дети говорят по-украински. Когда украинцы вышли на остановке, нападавшие выскочили вслед за ними и перекрыли дорогу.
"Разве вы украинцы", "Путин вас раз***", "Вы приехали сюда по программе Семья 500+", – кричала женщина. "Кур*** украинская", - вторил ей мужчина.
Пара перегородила семье дорогу, а затем толкнула украинку и пошла в магазин за алкоголем.
Надежда вызвала полицию. Пока семья ждала патруль, нападавшие вернулись. Мужчина размахивал перед лицом украинки бутылкой и кричал "Слава Путину! Украину – к черту!". Затем он показал ей средний палец и вместе со своей подругой сел в следующий автобус.
Теперь нападающих разыскивают правоохранители. Им грозит до 3 лет за решеткой за оскорбление по национальному признаку. Шансы найти пару достаточно высокие – и в автобусе, и в магазине, где они покупали водку, есть камеры наблюдения.
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А от інфантильні любителі халяви та ліваків- голосували за "какая разніца", і "за всьо хорошее, протів всєго "плахого" - голосували за комуністів, за "двічі нєсудімого" януковоща, і за зельца, котрий гравець на роялі та відвертий прорашистський лівий популіст-антифашист, що обіцяв баранам - мир в очах ху"ла, зарплати по 4000 доларів вчителям, а сам всіх українців висміював перед касапами як проstyтуток, та 3,146арасів, котрі "приймають з усіх сторон".
Не полінуйся подивись що ховалось під ковдрою патріотизму. Відео15-го чи 16-го року.
Єсть чєм гордіться!
Є й "Українці" котрі кричать/ли - "слава *****" то за вашою "логікою"......
А нам тут в коментарях постійно розповідають, що в польщу їдуть працювати виключно топ менеджерами у транснаціональні корпорації.
Але насправді це не важливо - якщо навіть і поляки, то це звичайне алкоголічне бидло, п'янота, а воно всюди одинакове, в любій країні.