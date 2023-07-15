Гадалка в Тернопольской области хотела от директора медцентра $300 тыс. за то, чтобы закрыли производство. ФОТО
Гадалка из Тернопольской области пообещала директору медицинского центра из Буковины, фигуранту расследования, за $300 тыс. договориться о закрытии уголовного производства против него и других сотрудников медучреждения.
Об этом сообщили в МВД, передает Цензор.НЕТ.
"Женщина рассказала, что имеет знакомых среди влиятельных лиц в государстве, которые за деньги смогут помочь. Кроме того, она порекомендовала воспользоваться услугами ее знакомого адвоката", - говорится в сообщении.
Мужчина нанял киевского адвоката, и тот пообещал за деньги повлиять на правоохранителей. Адвоката задержали при получении $10 тыс.
"Следователи полиции сообщили обоим фигурантам о подозрениях в совершении уголовных правонарушений. Продолжаются досудебные расследования", - добавили в МВД.
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залишилось лиш знайти тих хто платив
для цього є тиски і паяльник
1.Прив'язувати інквізиторів до віруючих теж саме як сьогодні вважати віруючими путєна,гундяєва,пригожина чи пашу-теслу. По їхніх плодах (ділах) ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Вiд Матвiя 7:16. По ділам своїм інквізитори були невіруючими тому що порушили найбільшу і найпершу заповідь Нового заповіту "Возлюби свого ближнього, як самого себе".Першими жертвами інквізиції були катари та вальденси 1299 року коли було повністю знищено населення французського містечка Безьє на питання як розрізнити "своїх" від "еретиків" папський легат альмарік сказав "Вбивайте усіх Бог впізнає своїх".Чи міг віруючий сказати таке і чинити такі злочини? звичайно ні бо віруючий боявся би гніву Божого та покарання на тому світі.натомість невіруючі брали від життя все у XII, як і в попередньому сторіччі, людей обурювали норми моралі духівництва, їхнє багатство, продажність і неморальність, однак в основному критикувалася їхня заможність, сила, підлабузництво, а також таємний союз зі світськими органами влади.Для того щоб укріпити існуючий стан речей організатор першого хрестового походу проти еретиків папа інокентій ІІІ заборонив читати Біблію,ії дозволялося читати лише священникам і лише латиною.«божественне Святе Письмо настільки глибоке, що зрозуміти його повністю не можуть не тільки прості та неосвічені люди, а й розсудливі та вчені».чи можемо ми вважати цю людину віруючою? звичайно ні.
2.Тепер пригадаємо історію такої країни як Камбоджа де владу в країні захопили комуністи -атеїсти.Атеїсти не обтяжують себе якимось заповідями тому я маю право називати їх так.якщо в кінці життя темрява для чого тоді бути праведником бери від життя все в тому числі за рахунок інших-в цьому сенс життя атеїста?
Так от за різними оцінками атеїсти-комуністи знищили від 1/4 до 1/3 жителів Камбоджі 2-3млн з 8 млн серед яких було багато віруючих.в кнр та срср число жертв безбожників сягало десятків мільйонів.Як бачимо спроби побудувати держави де заборонявлася віра у Бога приводила до того що на Землі з'являлося пекло.
тобто атеїсти вирішили вкрасти заповіді віруючих,викинувши все "зайве",правильно я зрозумів?
як тоді ви можете пояснити культи атеїстів Разума (Франція),культи леніна-сталіна-мао-пол пота-путіна та інших слуг сатани? врешті-культ дарвіна? всі атеїсти вірять в його теорію хоча не знають ії .якби знали стали віруючими.мені у школі розповідали що труд "сделал из обезьяни челавека" в інституті про те що моїм предком була тваринка схожа на щура яка жила 5 млн років тому.
Спотворена картина всесвіту причина розрухи в голові.
2.восстаннє читав вольтера років двадцять тому "якби Бога не було його слід було вигадати" ще при написанні свого першого посту я вважав що ви використаєте "творчість" цієї людини яку дуже ********* цитувати кацапські комуністи.
Атеїсти ******* зображувати віруючих малограмотними ідіотами яких релігія та церква тримала в "узде"Проте якщо ж ми уважно почитаємо історію приміром Франції чи російської імперії ми бачимо що коли атеїсти "приходили" до влади в цих країнах вони й були цими малограмотними ідіотами які своїми жорстокими та тупими вчинками досі наводять жах на **********.З іншого боку при всіх своїх недоліках віруючі-роялісти відзначалися хоробрістю у боях з переважаючим противником (ніхто другу щоку не підставляв).
віруючими були й російські меценати які будували церкви,лікарні школи для своїх робітників але коли до влади прийшли малограмотні ідіоти.......
як бачимо серед успішних та багатих багато віруючих серед бідних багато атеїстів.
3.Ви уявили себе вольтером і хочете щоб ваші "слуги" вірили і боялися у вас щось вкрасти а ви занадто розумні щоб вірити в Бога. правильно я зрозумів?
якщо ви такі розумні чому ви не можете почснити мені "малограмотному релігійному фанатику" як виникло життя на Землі?
4.можна бути рабом Бога і сином своїх батьків одне не суперечить іншому Бог наш духовний отець (який завжди допоможе в скрутну хвилину).
Якщо не хочете бути рабом Бога будете рабом диявола.(не можна бовтатися посередині за влучним українським висловом "як гівно в ополонці") той хто відмовляється від допомоги Бога опиняється наодинці з дияволом.
- Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?
- Сам человек и управляет, - поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
- Виноват, - мягко отозвался неизвестный, - для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И, в самом деле, - тут неизвестный повернулся к Берлиозу, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... - тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, - и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье - совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, - тут иностранец прищурился на Берлиоза, - пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет - поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? - и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.(Мастер и Маргарита М.А.Булгаков).
ось далеко неповний список вчених яким віра в Бога не заважала а допомагала зробити великі відкриття
3.1Природа, без сумніву, є Друга Книга Бога, від якої ми не повинні відмовлятися, але яку ми зобов'язані читати».Галілео Галілей
3.2«Чудесна будова всесвіту і гармонія в ньому можуть бути пояснені лише тим, що всесвіт був створений за планом Всевідаючої і Всемогутньої Істоти. Ось моє перше і останнє слово».
Ісаак Ньютон
3.3.«Багато вчених вірять в Бога. Ті, хто каже, що вивчення наук робить людину атеїстом, мабуть, якісь смішні люди» Макс Борн один з засновників квантової механіки
3.4«Бог створив світ і дав світові закони. Ці закони залишаються без змін. Духовні задуми і сили цього світу також незмінні».Вернер Форсман нобелевський лауреат в галузі медицини
3.5«Релігія і природознавство потребують віри в Бога. При цьому в релігії Бог стоїть на початку будь-яких роздумів, а у природознавстві - наприкінці. Для одних він означає фундамент, а для інших - вершину побудови будь-яких світоглядних принципів».Макс Планк основоположник квантової фізики
3.6«Не наша справа наказувати Богові, як йому слід керувати цим світом».Нільс Бор автор квантової теорії атома
1.ще раз переконався що власної теорії (дарвіна) атеїсти не знають тому що обговорювати їі ви по факту відмовилися.
2."Оголосити себе послідовним атеїстом означало втратити спонсорів" тобто віруючі були спонсорами науковців якщо я вас правильно зрозумів? не знаю як ви але я вважаю що це чудово.щоб писати про те що науковці поступалися своїм дарвінізмом-атеїстом заради грошей та можливостей певно треба мати якись факти,докази чи може ви всіх судите по собі?
3.На бога, як на непізнанне, можна валити все і уникати відповідальності.
Бути віруючим це й означає бути відповідальним в першу чергу до себе чи бачили ви віруючих п'яниць,наркоманів,злодіїв,тих хто кинув дітей та дружину це звичайно не стосується тих хто лише називає себе віруючим але по справам не є таким.
4.******* європейська цивілізація створена в теологічних дискусіях про те скільки ангелів можуть поміститися на кінчику голки
вислів, що наводиться як приклад безглуздого чи незначущого предмета суперечки. Приписується https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 схоластикам , однак немає жодних достовірних свідчень про дійсність такої суперечки.
5.будь-яка церква складається з людей а сама церква це творіння рук людських тому в історії будь-якої церкви ми можемо знайти прояви людської жадібності,тупості,злості,але при бажанні можемо знайти прояви допомоги ближньому,добра та любові.
як віруючий я вважаю що погані думки та емоції (роздратування,злість,гнів,депресії,дурість тощо) людині навіюють слуги сатани (демони) яких людина не може бачити але може чути (своїм розумом а вони вміють видавати свої думки за ваші ) думка що у жінки немає душі напевно одна з таких думок.невже хтось всерйоз вважав що у Діви Марії не було душі? якщо ця думка від диявола чи думаєте ви що я буду його адвокатом?
далі ви пишете що немає успішних держав православного спрямування але ви забуваєте що всі ці держави пройшли м'яко кажучи складний історичний шлях а деякі й взагалі зникли та ж Візантія.
6. Щодо того що УПЦ приймає священників російського патріархату.Бог прощає грішників чому тоді ми не можемо прощати обдурених людей.яскравий приклад боксер Усік,людину просто обдурили та використовували московські попи.
тепер спрбуйте мені відповісти на просте питання в чому полягає сенс життя атеїста?
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55785590 Еволюція чи втручання згори? "Жахлива таємниця", що переслідувала Дарвіна до кінця життя
Малая вероятность случайных благоприятных изменений
Даже грубый подсчёт вероятности "случайно благоприятной для организма мутации в геноме" давал числа, близкие к нулю. Ведь наследственному признаку (в фенотипе) на генетическом уровне соответствует комплекс генов - а значит вероятность одновременного "нужного" изменения их очень мала.
"В 60-е годы прошлого столетия полемизировали математики: просчитывали вероятность возникновения чего-то осмысленного на статистической основе. Она практически нулевая" (Ю.П. Алту"
Вероятность, что высшие формы жизни возникли именно таким образом, сравнима с вероятностью того, что ураган, сметая мусорную свалку, может попутно собрать Боинг-747" (Фред Хойл) https://zampolit-ru.livejournal.com/9278214.html#_ftn2 [2] .хов) https://zampolit-ru.livejournal.com/9278214.html#_ftn1 [1] .
"При случайном распределении кодирующих белок генов лишь 1 из 1074 будет функционирующим. Таким образом, ненаправленная эволюция, даже только для возникновения клетки, математически невероятна, а значит и физически невозможна" (Дуглас Экс) https://zampolit-ru.livejournal.com/9278214.html#_ftn5 [5] .
"Вероятность получения функционирующей комбинации из случайной выборки кодонов составляет около 1/10140, т.е. практически 0. Если оценить сверху число мутаций за всю историю жизни на Земле, принимая число живых организмов за 1030, взяв самую быструю скорость мутаций и самую большую скорость размножения, то общее число мутаций составит менее чем 1043. Случайное получение при этом функциональной комбинации, вероятность которой равна 1/10140, практически невозможно. Что ещё хуже, эволюция должна была бы случайно получить тысячи таких комбинаций. Тем не менее, дарвинисты твёрдо верят, что эволюция делает такие невероятные вещи десятки тысяч раз. Думаю, что дарвинизм стал религией, формой пантеизма, где Природа совершает множество чудес - ни одно из которых нельзя воспроизвести в лаборатории" (Кирк Дарстон) https://zampolit-ru.livejournal.com/9278214.html#_ftn7 [7] .
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