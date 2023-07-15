Гадалка в Тернопольской области хотела от директора медцентра $300 тыс. за то, чтобы закрыли производство. ФОТО

Гадалка из Тернопольской области пообещала директору медицинского центра из Буковины, фигуранту расследования, за $300 тыс. договориться о закрытии уголовного производства против него и других сотрудников медучреждения.

Об этом сообщили в МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Женщина рассказала, что имеет знакомых среди влиятельных лиц в государстве, которые за деньги смогут помочь. Кроме того, она порекомендовала воспользоваться услугами ее знакомого адвоката", - говорится в сообщении.

Мужчина нанял киевского адвоката, и тот пообещал за деньги повлиять на правоохранителей. Адвоката задержали при получении $10 тыс.

"Следователи полиции сообщили обоим фигурантам о подозрениях в совершении уголовных правонарушений. Продолжаются досудебные расследования", - добавили в МВД.

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