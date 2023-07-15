Из Десны вытащили российский танк, затопленный во время переправы в районе Шестовицы. После восстановления он станет в ряды ВСУ. ФОТО

Из Десны на Черниговщине достали российский танк, который был затоплен во время неудачной попытки переправиться через реку в районе села Шестовица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"У военных станет еще на один танк больше. Водолазы-саперы и специалисты водолазно-спасательных подразделений Государственной специальной службы транспорта вместе с военными оперативного командования "Север" извлекли российский танк, который был затоплен во время неудачной попытки переправиться через реку Десна в районе села Шестовица на Черниговщине", - говорится в сообщении.

По внешним признакам трофейный образец не имеет значительных повреждений. Российский танк после восстановления станет в ряды Вооруженных Сил Украины.

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"Отметим, что в ходе боев под Черниговом, российские войска неоднократно предпринимали попытки осуществить переброску своих подразделений через реку Десна в районе Шестовицы, но терпели поражение. Поэтому местные жители в шутку называют свою деревню "Другой Чернобаевкой", - добавляют в Генштабе.