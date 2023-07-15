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Новости Фото Война
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Из Десны вытащили российский танк, затопленный во время переправы в районе Шестовицы. После восстановления он станет в ряды ВСУ. ФОТО

Из Десны на Черниговщине достали российский танк, который был затоплен во время неудачной попытки переправиться через реку в районе села Шестовица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"У военных станет еще на один танк больше. Водолазы-саперы и специалисты водолазно-спасательных подразделений Государственной специальной службы транспорта вместе с военными оперативного командования "Север" извлекли российский танк, который был затоплен во время неудачной попытки переправиться через реку Десна в районе села Шестовица на Черниговщине", - говорится в сообщении.

По внешним признакам трофейный образец не имеет значительных повреждений. Российский танк после восстановления станет в ряды Вооруженных Сил Украины.

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Из Десны вытащили российский танк, затопленный во время переправы в районе Шестовицы. После восстановления он станет в ряды ВСУ 01
Из Десны вытащили российский танк, затопленный во время переправы в районе Шестовицы. После восстановления он станет в ряды ВСУ 02
Из Десны вытащили российский танк, затопленный во время переправы в районе Шестовицы. После восстановления он станет в ряды ВСУ 03

"Отметим, что в ходе боев под Черниговом, российские войска неоднократно предпринимали попытки осуществить переброску своих подразделений через реку Десна в районе Шестовицы, но терпели поражение. Поэтому местные жители в шутку называют свою деревню "Другой Чернобаевкой", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

танк (2283) Черниговщина (1486) трофеи (182) Десна (21)


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Топ комментарии
+22
Раки его экипаж уже доели?
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15.07.2023 13:19 Ответить
+14
Там розбирати до гвинтика все треба
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15.07.2023 13:16 Ответить
+11
З Десни витягли російського танка

Українською - витягли кого? що?
Російський танк.
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15.07.2023 13:30 Ответить
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Там розбирати до гвинтика все треба
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15.07.2023 13:16 Ответить
насправді, може і не встане.

фахівці вже робили зауваження що частина затрофеєної техніки йде на армійський канібалізм а не стає в стрій.

звісно, якщо мова про затрофеєний панцир чи кадировський тайфун чи бук то ремонтники дуже постараються як і ворожі ремонтники коли хочуть затрофеєні бредлі в російську армію залучити.

пропаганду ніхто не скасовував, навпаки.
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15.07.2023 13:18 Ответить
Запчастини теж потрібні. Танки т 64 - 90 в Україні не виробляють зараз.
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15.07.2023 13:21 Ответить
я так і написав - армійський канібалізм.
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15.07.2023 13:24 Ответить
Какой красивый термин придумали: "армійський канібалізм ".

Хотя разборка на ремкомплект - стандартная практика
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15.07.2023 13:27 Ответить
Раки его экипаж уже доели?
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15.07.2023 13:19 Ответить
мехвод ще тільки наполовину - я б його засунув взад з куда витягнули.
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15.07.2023 13:22 Ответить
З Десни витягли російського танка

Українською - витягли кого? що?
Російський танк.
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15.07.2023 13:30 Ответить
Це на кшталт "продам велосипеда"
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15.07.2023 13:33 Ответить
Калідор, транвай...
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15.07.2023 14:38 Ответить
У Співучій та Солов'їній абсолютна більшість слів закінчується на голосну. Тобто...Х.З.
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15.07.2023 19:57 Ответить
Трупаків щуки з соміками повиїдали.
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15.07.2023 13:42 Ответить
А раки прямо звірі на кацапах відгодовані.
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15.07.2023 19:32 Ответить
Скоріше вже друга Білогорівка тоді.
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15.07.2023 13:44 Ответить
Що за брехня відверта. Кацапи якраз там і перейшли Десну і через с.Ягідне (в якому створили відомий тепер всьому Світу концтабір) пішли далі на Іванівку, оточивши Чернігів з півдня.
І потім так само там же через понтон відступали назад
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15.07.2023 14:17 Ответить
понтоны разбивали раз 6-8, прошла небольшая группа которую разбили за месяц. Основные силы стояли в михайло-коцюбинском и они не прошли
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16.07.2023 08:32 Ответить
в ДЕРЕВНЕ))))) админ, вы или сепары или что то курите серьезное))))
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15.07.2023 18:59 Ответить
Нет времени на мелачи, нужно работать Ctrl+alt+C-> Ctrl+alt+v
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16.07.2023 00:22 Ответить
 
 