В Одесской области столкнулись грузовик и внедорожник: четверо погибших, среди них - ребенок. ФОТОрепортаж
На трассе Одесса – Рени в субботу произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника, в результате которого погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще один человек травмирован.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в региональном главке Национальной полиции.
Трагедия произошла сегодня утром на трассе Одесса – Рени, между селами Подгорное и Карналеевка.
По данным полиции, в 7:30 столкнулись грузовик и внедорожник. Предварительно полицейские установили, что это произошло из-за того, что у фуры лопнуло колесо и она выехала на полосу встречного движения.
"В результате ДТП водитель внедорожника и трое его пассажиров, среди которых – один ребенок, погибли. Водитель грузовика получил телесные повреждения разной степени тяжести. Мужчина остался на месте происшествия, его проверили на состояние опьянения, он - трезв", - рассказали в управлении.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП и территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Водитель джипа вёз семью и щёлкал лицом- он же видел взрыв колеса, пыль, тягач накренился -
2 секунды на реакцию там было. Если не спать.