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В Одесской области столкнулись грузовик и внедорожник: четверо погибших, среди них - ребенок. ФОТОрепортаж

дтп

На трассе Одесса – Рени в субботу произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника, в результате которого погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще один человек травмирован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в региональном главке Национальной полиции.

Трагедия произошла сегодня утром на трассе Одесса – Рени, между селами Подгорное и Карналеевка.

По данным полиции, в 7:30 столкнулись грузовик и внедорожник. Предварительно полицейские установили, что это произошло из-за того, что у фуры лопнуло колесо и она выехала на полосу встречного движения.

В Одесской области столкнулись грузовик и внедорожник: четверо погибших, среди них - ребенок 01
В Одесской области столкнулись грузовик и внедорожник: четверо погибших, среди них - ребенок 02

"В результате ДТП водитель внедорожника и трое его пассажиров, среди которых – один ребенок, погибли. Водитель грузовика получил телесные повреждения разной степени тяжести. Мужчина остался на месте происшествия, его проверили на состояние опьянения, он - трезв", - рассказали в управлении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП и территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Одесской области столкнулись грузовик и внедорожник: четверо погибших, среди них - ребенок 03
В Одесской области столкнулись грузовик и внедорожник: четверо погибших, среди них - ребенок 04

Автор: 

ДТП (7698) Одесская область (3690)


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Топ комментарии
+11
мало біди в Україні((
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15.07.2023 16:06 Ответить
+9
Люди, не поспішайте- життя дуже коротке.
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15.07.2023 16:10 Ответить
+8
чорна частина ціни зерна, яке вивозять...
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15.07.2023 16:21 Ответить
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мало біди в Україні((
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15.07.2023 16:06 Ответить
Заборонили ж в спеку фурам ганяти. Хто її пропустив?
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15.07.2023 19:13 Ответить
ти статтю читав? 7:30 спека? пишуть же колесо лопнуло (попередня версія я так думаю)
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15.07.2023 20:55 Ответить
Люди, не поспішайте- життя дуже коротке.
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15.07.2023 16:10 Ответить
чорна частина ціни зерна, яке вивозять...
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15.07.2023 16:21 Ответить
Теперь проверить состояние покрышек на большегрузе. Сколько таких ездит "забашлявших" за техосмтр. Всем пофиг пока их не консётся - коррупция в нас...
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15.07.2023 16:38 Ответить
А ти тор-спеціаліст можеш прогнозувать коли бабахне колесо!?, та ще і переднье!
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15.07.2023 16:44 Ответить
"Стрільнути" колесо може у будь який момент. Низка тиск - перегрів, спіймав бордюр у рейді тощо.
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15.07.2023 16:51 Ответить
Взагалі в Україні на дорогах дикунство. Швидкісний режим, правила обгону - ні, не чули.
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15.07.2023 16:53 Ответить
Рок долі... це ж нада, щоб те колесо лопнуло в момент проїду зустрічної машини... на майже пустій дорозі...
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15.07.2023 16:54 Ответить
Даже нове колесо може стрілити, якщо переднє то це менше секунди на реакцію, доля вона така
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15.07.2023 17:07 Ответить
Уже и виновника нашли - колесо,у нас фуры гоняют как формульщики,на встречку выскакивают ради обгона не задумываясь,вчера меня автобус с пассажирами обогнал 120 гонит и плевал на вме.
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15.07.2023 18:17 Ответить
Пункт призначення або фатум...
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15.07.2023 19:03 Ответить
Если колесо наварное - перевозчик будет платить и платить.
Водитель джипа вёз семью и щёлкал лицом- он же видел взрыв колеса, пыль, тягач накренился -
2 секунды на реакцию там было. Если не спать.
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15.07.2023 19:58 Ответить
Сегмент біля с.Карналіївки (там тільки дорога, село збоку) і с. Монаші (недалеко від Карналіївки) - якесь нещасливе місце. До того, як при Саакашвілі зробили трасу Одеса-Рені там стояли пам"ятник на пам"ятнику... Співчуття родинам загиблих.
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16.07.2023 11:49 Ответить
 
 