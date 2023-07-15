Россияне обстреляли из "Града" Степногорское на Запорожье: три человека ранены. ФОТОрепортаж
Российские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" поселок Степногорское Запорожской области, в результате чего пострадали три человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в телеграм-канале.
"Запорожская область. Россияне обстреляли поселок Степногорское из "Града". Попали по админзданию поселкового совета", - написал Ермак.
Вследствие обстрела пострадали две женщины и один мужчина.
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Игорь Бобровничий
показать весь комментарий15.07.2023 19:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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