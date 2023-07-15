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Россияне обстреляли из "Града" Степногорское на Запорожье: три человека ранены. ФОТОрепортаж

степногірське

Российские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" поселок Степногорское Запорожской области, в результате чего пострадали три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в телеграм-канале.

"Запорожская область. Россияне обстреляли поселок Степногорское из "Града". Попали по админзданию поселкового совета", - написал Ермак.

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Вследствие обстрела пострадали две женщины и один мужчина.

Россияне обстреляли из Града Степногорское на Запорожье: три человека ранены 01

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Россияне обстреляли из Града Степногорское на Запорожье: три человека ранены 02
Россияне обстреляли из Града Степногорское на Запорожье: три человека ранены 03
Россияне обстреляли из Града Степногорское на Запорожье: три человека ранены 04

Автор: 

обстрел (28218) Запорожская область (3249)


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Степногірськ .. це не село
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15.07.2023 19:33 Ответить
 
 