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Очень важный визит, - Зеленский поблагодарил президента Кореи Юн Сок Йоля за посещение Киева. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Южной Кореи Юн Сок Йоля за визит в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Очень важный визит, очень важное сотрудничество, очень важная общая защита безопасности. Благодарен президенту Республики Корея Юн Сок Йолю и первой леди Ким Кон Хи за переговоры, за взаимодействие и совместную работу между Украиной и Республикой Корея ради сохранения жизней людей и человечности".

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Очень важный визит, - Зеленский поблагодарил президента Кореи Юн Сок Йоля за посещение Киева 01

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Очень важный визит, - Зеленский поблагодарил президента Кореи Юн Сок Йоля за посещение Киева 02

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Очень важный визит, - Зеленский поблагодарил президента Кореи Юн Сок Йоля за посещение Киева 03

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Южная Корея (340)


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Топ комментарии
+11
Гундоса дякула, де твої Оманські інвестори?
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15.07.2023 21:22 Ответить
+11
Південним корейцям - наша вдячність! І США, що допомагають їм орієнтуватися на місцевості!
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15.07.2023 21:25 Ответить
+8
Дякуємо корейцям.

у СЛОВАЧЧІНІ у місті Жилино корейці збудували крупнейший автозавод КІА ,
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15.07.2023 21:18 Ответить
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невже хамло навчися казати "дякую"?
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15.07.2023 21:15 Ответить
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15.07.2023 21:22 Ответить
https://www.meme-arsenal.com/create/meme/1693302 https://www.meme-arsenal.com/create/meme/1693302

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15.07.2023 21:25 Ответить
Зеленський завжди казав і багато раз
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15.07.2023 21:23 Ответить
То акторська гра
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15.07.2023 21:23 Ответить
Воно вже наділо френч Кім Чен Іра.
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15.07.2023 22:15 Ответить
тоже режет глаз. бубочка в футболке с тризубцем лучше смотрелся
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16.07.2023 04:25 Ответить
Дякуємо корейцям.

у СЛОВАЧЧІНІ у місті Жилино корейці збудували крупнейший автозавод КІА ,
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15.07.2023 21:18 Ответить
Завжди вважав Жилина)
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15.07.2023 21:27 Ответить
А я завжди по українськи Жилино Жилино .
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15.07.2023 22:29 Ответить
Жилино - це по російськи: Маліно, Ступіно ... А Українською буде Жилине.
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15.07.2023 23:42 Ответить
Добре. ЖИЛИНЕ.
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15.07.2023 23:46 Ответить
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15.07.2023 21:20 Ответить
Какая молодая жена у старичка
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15.07.2023 22:28 Ответить
Їй 50 років насправді, пластична хірургія творить чудеса... Почитайте про неї!
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15.07.2023 22:28 Ответить
Похожа на малолетку )
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15.07.2023 22:33 Ответить
Гундоса дякула, де твої Оманські інвестори?
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15.07.2023 21:22 Ответить
Південним корейцям - наша вдячність! І США, що допомагають їм орієнтуватися на місцевості!
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15.07.2023 21:25 Ответить
Південна Кореє, чому ми досі не в НАТО?!!!!!!!!!! (С)
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15.07.2023 21:26 Ответить
Потужно, змістовно абырваллл….
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15.07.2023 21:28 Ответить
Чмо кривороге, думаєш ми не знаємо що ти бойовий крот кремля?
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15.07.2023 21:30 Ответить
Думаю, в плані розбудови держави, суспільства, економіки та взагалі поліпшення менталітету - нам варто придивлятися до Польщі, Литви, Ізраїлю та Республіки Корея. Навіть історія Кореї дуже і дуже схожа за своїми причинами та наслідками на історію України.
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15.07.2023 21:33 Ответить
Первая леди Корее очень хорошо выглядит. И не скажешь что ей почти 50...
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15.07.2023 21:33 Ответить
Гораздо лучше выглядит, чем вовина скумбрия по 8. К слову, и одета кореянка стильно, а во что это нарядилось! Чучело.
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15.07.2023 21:35 Ответить
Одним словом криворогая леди
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16.07.2023 17:00 Ответить
мені видається - навпаки
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17.07.2023 11:02 Ответить
Да, в отличии от тебя, хамло, кореец вежливый.
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15.07.2023 21:33 Ответить
Дякуєм всіх друзів України , а також Юн Сок Йоля за підтримку, за візит, за обіцянку не залишати нас насамоті в тяжку годину .
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15.07.2023 21:38 Ответить
Порядошні президенти без Єрмака нікуди не їздять
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15.07.2023 22:12 Ответить
Центр "Миротворець" опублікував докази фінансування команди Зеленського через структури ФСБ, під кураторством Суркова
https://enigma.ua/articles/spetsoperatsiya-regata-chast-4

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15.07.2023 22:43 Ответить
Шо і тут громадяни України ФСБ розвели на гроші ??
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17.07.2023 11:00 Ответить
Дякуєм Корея!!!
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15.07.2023 22:50 Ответить
в ютубе попался видос г+г, у ленки с вовкой сегодня у дочки днюха 19, а они бедные с корейцами мучаються, нет чтоб на шашлыки
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15.07.2023 22:55 Ответить
шо за проблєма ? життя зупиняється ?
Якщо дівчина з головою усе зрозуміє. Вже 19, не 13-14.
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17.07.2023 10:59 Ответить
Починати треба з самого початку, і конкретно з того, що в Пд. Кореї не розмовляють по-японськи. А в нас до війни половина гібридів - можна так, а можна так, нет разницы.
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15.07.2023 23:31 Ответить
1 - е фото: хто ти?
2 - ге: чи не кинутися туди?
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15.07.2023 23:43 Ответить
еанная шлюха иди науй
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16.07.2023 06:08 Ответить
зеленський виглядає як у піжамі та кальсонах
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16.07.2023 07:07 Ответить
Говорят у них в Корее хренова туча снарядов на складах.....
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16.07.2023 09:29 Ответить
Що це за строгий погляд Володимира Олександровича на свою дружину на першому фото ??
Ревнує ??
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17.07.2023 10:56 Ответить
Жінка корейського лідера ні на крок від свого чоловіка очевидно що наш вже дістав і свою дружину бо на інших фото вона дистанцію витримує зачно більшу ніж корейці.
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17.07.2023 12:45 Ответить
фото № 1

100 %, вона його спитала: "Вова, ти пам*ятаєш, що у доці сьодні Днюха, пора вже "
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17.07.2023 21:00 Ответить
Вже перемогли, пригощайтесь 🤣
(Хоча сам не п ю)))
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17.07.2023 15:50 Ответить
 
 