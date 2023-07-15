Очень важный визит, - Зеленский поблагодарил президента Кореи Юн Сок Йоля за посещение Киева. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Южной Кореи Юн Сок Йоля за визит в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Очень важный визит, очень важное сотрудничество, очень важная общая защита безопасности. Благодарен президенту Республики Корея Юн Сок Йолю и первой леди Ким Кон Хи за переговоры, за взаимодействие и совместную работу между Украиной и Республикой Корея ради сохранения жизней людей и человечности".

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