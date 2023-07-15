Очень важный визит, - Зеленский поблагодарил президента Кореи Юн Сок Йоля за посещение Киева. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Южной Кореи Юн Сок Йоля за визит в Киев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном телеграм-канале Зеленского.
В сообщении отмечается: "Очень важный визит, очень важное сотрудничество, очень важная общая защита безопасности. Благодарен президенту Республики Корея Юн Сок Йолю и первой леди Ким Кон Хи за переговоры, за взаимодействие и совместную работу между Украиной и Республикой Корея ради сохранения жизней людей и человечности".
Топ комментарии
+11 5 копійок
показать весь комментарий15.07.2023 21:22 Ответить Ссылка
+11 Zynoviy Zenon #568769
показать весь комментарий15.07.2023 21:25 Ответить Ссылка
+8 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий15.07.2023 21:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у СЛОВАЧЧІНІ у місті Жилино корейці збудували крупнейший автозавод КІА ,
https://enigma.ua/articles/spetsoperatsiya-regata-chast-4
Якщо дівчина з головою усе зрозуміє. Вже 19, не 13-14.
2 - ге: чи не кинутися туди?
Ревнує ??
100 %, вона його спитала: "Вова, ти пам*ятаєш, що у доці сьодні Днюха, пора вже "
(Хоча сам не п ю)))