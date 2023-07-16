Военные РФ за прошедшие сутки нанесли 52 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области, - ОВА. ФОТО
В течение суток российские захватчики не прекращали обстрелы прифронтовых сел Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
"Из артиллерии враг бил по прифронтовым селам: 48 обстрелов зафиксировано в Гуляйполе, Зализничном, Гуляйпольском, Новодаровке, Ольговском, Чаривном, Червоном, Малиновке и Левадном. Кроме этого, россияне нанесли ракетный удар по окрестностям областного центра и ударили из РСЗО по Степногорску", - говорится в сообщении.
В Степногорске ранения получили женщины 62, 66, 68 лет, а также мужчины 37, 60, 61 и 68 лет.
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ворог завдав ударів
не військові рф, не росіяни, не північні брати
ворог, орки, рашисти
бо культура аж пре