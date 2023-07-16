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Враг нанес удар по промышленному предприятию в Краматорске, повреждены производственные помещения и автомобили, - мэр Гончаренко. ФОТО

Ночью россияне обстреляли Краматорск.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Нанесли удар по промышленному предприятию. Повреждены производственные помещения и автомобили. К счастью - без пострадавших", - говорится в сообщении.

Враг нанес удар по промышленному предприятию в Краматорске, повреждены производственные помещения и автомобили, - мэр Гончаренко 01
Враг нанес удар по промышленному предприятию в Краматорске, повреждены производственные помещения и автомобили, - мэр Гончаренко 02
Враг нанес удар по промышленному предприятию в Краматорске, повреждены производственные помещения и автомобили, - мэр Гончаренко 03

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Краматорськ (2334) обстрел (28290)


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Усі атаки на Україну можна назвати життя чиновників в соцмережах. На першому місці потрібно щось робити,а не фото на фейсі
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16.07.2023 09:50 Ответить
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16.07.2023 10:02 Ответить
Взагалі-то саміт НАТО 2019 року відбувся у Лондоні 3-4 грудня. Чи Муженко поїхав на саміт за три місяці до його початку?
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16.07.2023 10:50 Ответить
 
 