Враг нанес удар по промышленному предприятию в Краматорске, повреждены производственные помещения и автомобили, - мэр Гончаренко. ФОТО

Ночью россияне обстреляли Краматорск.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Нанесли удар по промышленному предприятию. Повреждены производственные помещения и автомобили. К счастью - без пострадавших", - говорится в сообщении.







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