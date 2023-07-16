Враг нанес удар по промышленному предприятию в Краматорске, повреждены производственные помещения и автомобили, - мэр Гончаренко. ФОТО
Ночью россияне обстреляли Краматорск.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Нанесли удар по промышленному предприятию. Повреждены производственные помещения и автомобили. К счастью - без пострадавших", - говорится в сообщении.
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Valentyna Sayun #573800
показать весь комментарий16.07.2023 09:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
KAISERWALD
показать весь комментарий16.07.2023 10:02 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Сергей Кушнир #474364
показать весь комментарий16.07.2023 10:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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