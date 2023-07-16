Сутки в Донецкой области: ракетный удар по Краматорску, обстрелы из "Градов" Авдеевки, под огнем Угледар и Красногоровка. ФОТОрепортаж

Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – попали по территории предприятия.

Об этом сообщает в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Волновахском направлении в Угледарской громаде под огнем Угледар и Богоявленка, в Комарском - Веселое и Бурлацкое.

"На Донецком направлении вечером враг обстрелял из "Градов" Авдеевку, зафиксированы обстрелы Красногоровки и Екатериновки Марьинской громады.

Также смотрите: Враг нанес удар по промышленному предприятию в Краматорске, повреждены производственные помещения и автомобили, - мэр Гончаренко. ФОТО











По информации Кириленко, на Горловском направлении 1 человек погиб в Александро-Шультино Константиновской громады; в Константиновке повреждено 16 домов и предприятие. В Часовоярской громаде повреждены 4 многоэтажки, 7 частных домов и нежилое здание. Утром россияне обстреляли Плещеевку Ильиновской громады.

На Лисичанском направлении в Звановке 1 дом разрушен и 1 поврежден. Зафиксировано 9 обстрелов Лиманской громады.

Также смотрите: Враг нанес удар по промышленному предприятию в Краматорске, повреждены производственные помещения и автомобили, - мэр Гончаренко. ФОТО

Кириленко также информирует, что за сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили еще 1.

Ранее сообщалось, что ночью россияне обстреляли Краматорск.