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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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Командир бригады "Азов", подполковник Прокопенко "Редис" встретился с личным составом подразделения. ФОТОрепортаж

16 июля стало известно, что освобожденный из плена подполковник Андрей Прокопенко "Редис" был назначен командиром бригады "Азов" и встретился с личным составом подразделения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба бригады.

"Находясь в плену, я сказал, что для меня эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины по состоянию на 1991 год.

Я – солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат "Азову", - сказал "Рэдис" во время встречи с бойцами бригады.

Он также отметил, что основные усилия сегодня должны быть направлены на боевую подготовку и доукомплектование подразделения личным составом, техникой и вооружением.

Читайте также: Мы продолжим борьбу и обязательно свое слово скажем в бою, - освобожденный из плена командир "Азова" Прокопенко. ВИДЕО

Долгожданная встреча с командиром, его присутствие рядом с подчиненными и непосредственное командование подразделением — именно тот необходимый заряд, который поднимет боевой дух военнослужащих бригады и придаст им дополнительную уверенность на поле боя.

Личный состав "Азова", ожидавший возвращения командира из плена более года, рад приветствовать его в строю и готов к выполнению любых поставленных задач.

Подполковник Денис "Редис" Прокопенко проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей.

Читайте также: Военные с "Азовстали" Прокопенко, Паламарь, Волынский, Хоменко и Шлега вместе с Зеленским вернулись из Турции в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Командир бригады Азов, подполковник Прокопенко Редис встретился с личным составом подразделения 01
Командир бригады Азов, подполковник Прокопенко Редис встретился с личным составом подразделения 02
Командир бригады Азов, подполковник Прокопенко Редис встретился с личным составом подразделения 03
Командир бригады Азов, подполковник Прокопенко Редис встретился с личным составом подразделения 04
Командир бригады Азов, подполковник Прокопенко Редис встретился с личным составом подразделения 05

Автор: 

Азов (811) Прокопенко Андрей (16)


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Топ комментарии
+71
Ці хлопці ковані зі сталі… з Азовсталі..…
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16.07.2023 20:53 Ответить
+42
Слава Україні !
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16.07.2023 20:53 Ответить
+30
Героям Слава!
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16.07.2023 21:02 Ответить
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Ці хлопці ковані зі сталі… з Азовсталі..…
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16.07.2023 20:53 Ответить
Кілька сотень.
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17.07.2023 01:45 Ответить
Слава Україні !
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16.07.2023 20:53 Ответить
Героям Слава!
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16.07.2023 21:02 Ответить
Героям слава. Азову слава!
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16.07.2023 21:05 Ответить
Заснування.
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16.07.2023 20:53 Ответить
В длбру путь! Повертайтесч зі щитом!
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16.07.2023 20:56 Ответить
Думав йому бригадного генерала дав зе....чи хочаб полковника......
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16.07.2023 20:57 Ответить
ЗеЛениним це вилізе боком. І це добре.
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16.07.2023 21:00 Ответить
Ти вже повернувся? Ну як там? Слизько?
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16.07.2023 21:59 Ответить
Всі твої прокляття повернуться вдесятеро твоїм дітям, виродку
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16.07.2023 22:05 Ответить
Наступного разу йому не варто ні в якому разі здаватися в полон самому і здавати особовий склад - сподіваемся він вивчив гіркий урок.

І вірити Зе теж не потрібно - лише своїм побратимам на полі бою
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16.07.2023 21:01 Ответить
Иначе бы они все погибли. А так - часть уже выменяна, часть я надеюсь жива и будет выменяна. А если погиб - то это навсегда. Причем погибнуть они могли совершенно бессмысленно - без боеприпасов, без еды и лекарств - что толку?
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16.07.2023 21:07 Ответить
***** шо в тебе вже є відділення , ті хто поставив лайки ! Покажи приклад! Бери всіх ціх довбнів і йдіть в Бахмут в соляні шахти . Там можете битися на смерть , без води, їди та обмеженим бк. До речі , наші від тих шахт за 10 км , а не за 100 км в Маріку , тай ситуація набагато краща! Побачимо , скільки витримаєш?
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16.07.2023 23:14 Ответить
а який був варіант ?

набої закінчуються, вода/їда закінчуються, поранені без медикаментів...
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16.07.2023 21:07 Ответить
ну ты то точно в плен не сдашься, прежде всего потому, что в армию не попадешь, не годен к строевой )
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16.07.2023 21:25 Ответить
Ляпати язиком дурню не варто, бо вони все ж вижили.
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16.07.2023 21:33 Ответить
Да, звичайно виніс, отримав нагороду з рук того, хто зробив все для оточення Маріка, а потім ще поцілував перстень. Нічого страшного, дружина ще раз підніме хайп і все повториться.
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16.07.2023 21:49 Ответить
а чи зможе шановний комбриг сказати перед особовим складом такі слоа
ПОБРАТИМИ!!!
НАС В МАРІУПОЛІ НАІБАЛИ
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16.07.2023 21:04 Ответить
Я думаю,його морально вже обробили,щоб він ніколи таких слів не сказав.
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16.07.2023 21:48 Ответить
такі люди не обробляються та не залякуються
бо їх рохкусять побратими на раз-два
і він це знає
як що йому погрожував якийсь є чи зе то йому краще розповісти це особовому складу і на весь світ.
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16.07.2023 21:54 Ответить
там не так просто все... може бути шантаж. типу, "ти про мене тільки хороше, а за це я буду потрошку твоїх хлопців витягать, а як відкриєш рота - я так постараюсь, що вони всі там згниють в полоні в страшних муках чи будуть живцем закатовані, вибирай.." а сам Прокопенко - молоток, звісно... це ж він ЄДИНИЙ на параді Зебзду честь не віддав під час прямої трансляції на всю Україну (в 2019-му, здається) - не побоявся помсти закомплексованого сцикливого гнома-самодура... так що не в тому, що Прокопенка могли залякати, тут явно щось інше... поки всіх азовців не повернемо з полону - правди не дізнаємось...
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16.07.2023 23:43 Ответить
от за ту не віддану честь, АЗОВЦІ вполоні
не через те що не віддав, а через те що дехто це запам"ятав
та й віддавати ***** їх не збирається
хіба обмін на попа фсбешного
гарної ночі
Слава Україні
Слава ЗСУ та АЗОВУ особисто
у мене зять в 3 ОШБ
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16.07.2023 23:49 Ответить
Героям Слава! а Ваш зять нехай скоро повертається зі щитом та з Перемогою!
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17.07.2023 00:12 Ответить
Зараз час для інших емоцій: бити ворога. Прийде час для оцінок і висновків.
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16.07.2023 22:53 Ответить
щось мені нагадує вираз декого "неначасі"
на мою думку, замовчування правди, це обман.
але з Вами сперечатись не буду
бо думки різні а ціль одна
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16.07.2023 23:07 Ответить
Хай вам це нічого не нагадує. Самі військові вирішили так. Питання здачі Півдня, "евакуації" азовців та інші події мають бути і будуть розслідувані. За тим - кримінальні справи і суд.
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16.07.2023 23:25 Ответить
не лаюсь а просто запитую
Ви, шановний, знаєте хоч одного папєрєдніка який сів після своєї каденції???
чи хоч би з оточення папєрєдніків сів???
особисто я, не знаю.
і буде моня як кучма, недоторканий і поважний як що не буде революції або громадянської
бо всі папєрєднікі за час каденції роблять неймовірно здоровенну фінансову подушку безпеки
та залишають на важливих посадах своїх людей,
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16.07.2023 23:34 Ответить
Приходить час робити переосмислення і переоцінки, якщо Україна хоче вижити і жити, а не просто існувати якийсь час. Активних і розумних людей, думаю, вистачить.
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16.07.2023 23:44 Ответить
ми як воли
треба підсрачника
тоді хрен спиниш
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16.07.2023 23:51 Ответить
"а судьЇ кто?" (с) ага, щаз, "кримінальні справи і суд", ню-ню... і не треба за військових брехати - військові, навпаки, дуже розчаровані, що зелені конюшні не чистяться, кротня і ворюги на крові людській жирують...
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16.07.2023 23:50 Ответить
Зараз понабігають "добренькі", щоб знову обплювати Дениса.
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16.07.2023 21:05 Ответить
1900 захисників Маріуполя досі перебувають у полоні рашистів
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16.07.2023 21:10 Ответить
1400 вже повернулося
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16.07.2023 21:24 Ответить
коли це? азовців? саме азовців і 500 ще не повернулося....
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16.07.2023 23:52 Ответить
там усіх. 500 азовців живих тобі мало?
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16.07.2023 23:57 Ответить
мені - мало! мало! Зебздо гарантувало життя їм всім! скільки вже загинуло від тортур? вже більше року хлопців нелюдськи катують, всіх до єдиного треба визволяти!
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17.07.2023 00:18 Ответить
хай скаже хлопцям як рятувати полонених азовців.чи про них уже забули ? чи мусор золкін мало наторгував полонених кацапів ?
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16.07.2023 21:18 Ответить
Глянеш на ці фото і гордість бере.Ці велети випромінюють силу і перемогу.Вони затьмарюють собою тих дрібних людей,котрі всіма способами ухиляються захищати Україну.Слава Героям!
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16.07.2023 21:27 Ответить
особливо гидко дивитись на Чотириразового Ухилянта - Зе, яке небрите-немите в оливу одіте ходить. типу "звиняйте, щойно з окопу, не було можливості побритися-помитися та перевдягнутись - воював"...
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16.07.2023 23:59 Ответить
Помню его видосы с Азовстали,думал ну смерть его ждет 100% ,пропал мужик а нет Бог дал ему второй шанс.Ещё поможет Украине,кацабов уничтожать.
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16.07.2023 21:39 Ответить
Гордість Українського народу. Слава Україні. Слава Азову. Слава Героям
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16.07.2023 21:44 Ответить
Це все нові люди, бо весь кістяк Азову воїнів-націоналістів або убитий, або замордований москалями, або під тортурами в москальському полоні....
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16.07.2023 21:44 Ответить
Герої погинають - герої народжуються! Поки жива Україна, будуть воїни від бога, - нові прокопенкі!
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16.07.2023 22:30 Ответить
Азов для меня -символ
Сопротивления
Духа
Непобедимости
Азов продолжает дело Бандеры и Шухевича
Слава украинским героям!
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16.07.2023 22:01 Ответить
Азов - Сталь! Слава Героям!
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16.07.2023 22:08 Ответить
Респект "Редісу" Прокрпенкові! Слава Україні та воїнам-азовцям!
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16.07.2023 22:49 Ответить
відсутність досвіду. Поки він був у полоні, інші командири багато чого навчилися. Йому слід би було пройти якусь перепідготовку. Чи він у Туреччині вивчав передовий досвід інших бригад?
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16.07.2023 22:53 Ответить
відяутність досвіду-повеселив. Редіс три місяця командував обороною Марика, чим спас всю оборону зони ООС.це мінімум звання генерал майора. Марченко аналогічно займався обороною Миколаева- він у звані генерал-майора.
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16.07.2023 23:36 Ответить
оборона Маріуполя - помилка командування. Якщо пішло оточення без можливості постачання ресурсів та вивозу поранених, то не слід взагалі було допускати оточення. і вини військових в тому не було. Бо ніхто з них не очікував, що зайдуть від Бердянська та Мелітополя. Якби він з іншими відбивав наступ в сторону Запоріжжя, то ще не факт, що москалі б захопили ЗАЕС. Бо там не тільки Азов був. Кілька тисяч військових - це вам не абишо. Може опа якраз і замкнула їх у місті, аби здати станцію кацапам?
А от досвіду вибивання з ворожих позицій, досвіду наступу у нього ж таки немає. Добре, якщо він буде прислухатися до думки підлеглих, що не були в полоні і мають саме такий досвід.
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17.07.2023 00:29 Ответить
я думаю оркам счас прийде кердик на південому фланзі, **** Азов їх рвати бути удвічі сильніше
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16.07.2023 23:39 Ответить
Це еліта України
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16.07.2023 22:54 Ответить
уважаю "Редиса" за его позицию. возможно, Андрей единственный кто не отдал воинское приветствие на параде клоуну четырежды уклонисту, и просто оманскому Иуде, и по всей видимости всеми фибрами презирает это гундосое существо, которое сейчас имитирует президента Украины. пока есть такие как "Редис", Украина была, есть сейчас, и будет жить.
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16.07.2023 22:55 Ответить
так чому ж на виборах за Азов не голосували а за всяких бариг типу Тимошенко, Порошенко і інших які договорняки підрисували Мінськ-1, Мінськ-2 і в Конституцію україни хотіли ввести ДНР і ЛНР через Верховну раду
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17.07.2023 00:00 Ответить
туполобе подоляківське зебздюччя, що ти між притомних людей загубило? біжи марахвон дивись, недорозвинене створіння, не чіпляйся до людей.
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17.07.2023 00:07 Ответить
тю, а я йому пояснюю про оточення, от ідіот старий - не впізнав подоляківського бота.
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17.07.2023 00:31 Ответить
Азов не політ. партія і не балотувався на виборах. 5 колона, яка перебуває при владі, ніколи б навіть не дозволила зареєструвати таку партію, що створювала б загрозу її пануванню в Україні)
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17.07.2023 08:50 Ответить
Скільки можна говорити про мінські угоди? Лише дурень не знає, що після обраного вами Януковича, а перед тим комуністів в Україні не було армії. Її за один день не створиш.

А якого лисого ви голосували за "нада проста пєрєстать стрєлять", "какая разніцца",...
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18.07.2023 02:19 Ответить
погоджуюсь з Вами і підтримую Ваш комент на всі 100%!
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17.07.2023 00:04 Ответить
дякую за службу! шана!
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17.07.2023 01:29 Ответить
Колись при Сталіні була практика: напередодні війни вищих командирів (генералів, полковників) ЧА робили "врагамі народа", заарештовували, відправляли у концтабори, по звірячому катували і вимагали зізнання у "зраді родіни" і "співпраці з ворогами", "шпіонажі" і т.п. Більшість не витримувала і "зізнавалася" - їх розстрілювали. Частина з них померали, не витримавши катувань. Частина - вішалися в бараках і камерах.
І лише одиниці з тих що виживали, - в один день викликали до начальника колонії, де на столі була їда а на вішалці - генеральська форма,погони і нагорди. Їх мили, голили і вони ішли на фронт і воювали зі звірячою жорстокістю і нещадністю, з якою їх роками катували. По відношенню як до ворогів, так і до своїх підлеглих. І до себе... Так і на таких засадах виховувалися м"ясники - патрачі накштал жукових-ватутіних - рокосовських-конєвих ... аж до грачових і нинішніх суровікіних.
Але, поживемо - побачимо...
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17.07.2023 10:07 Ответить
Не допусти Господь бути з тими кого він наказом здав в полон. А сам вТурції в готелях прошикував.
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17.07.2023 18:32 Ответить
 
 