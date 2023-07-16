Командир бригады "Азов", подполковник Прокопенко "Редис" встретился с личным составом подразделения. ФОТОрепортаж

16 июля стало известно, что освобожденный из плена подполковник Андрей Прокопенко "Редис" был назначен командиром бригады "Азов" и встретился с личным составом подразделения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба бригады.

"Находясь в плену, я сказал, что для меня эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины по состоянию на 1991 год.

Я – солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат "Азову", - сказал "Рэдис" во время встречи с бойцами бригады.

Он также отметил, что основные усилия сегодня должны быть направлены на боевую подготовку и доукомплектование подразделения личным составом, техникой и вооружением.

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Долгожданная встреча с командиром, его присутствие рядом с подчиненными и непосредственное командование подразделением — именно тот необходимый заряд, который поднимет боевой дух военнослужащих бригады и придаст им дополнительную уверенность на поле боя.

Личный состав "Азова", ожидавший возвращения командира из плена более года, рад приветствовать его в строю и готов к выполнению любых поставленных задач.

Подполковник Денис "Редис" Прокопенко проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей.

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