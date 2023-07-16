Командир бригады "Азов", подполковник Прокопенко "Редис" встретился с личным составом подразделения. ФОТОрепортаж
16 июля стало известно, что освобожденный из плена подполковник Андрей Прокопенко "Редис" был назначен командиром бригады "Азов" и встретился с личным составом подразделения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба бригады.
"Находясь в плену, я сказал, что для меня эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины по состоянию на 1991 год.
Я – солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат "Азову", - сказал "Рэдис" во время встречи с бойцами бригады.
Он также отметил, что основные усилия сегодня должны быть направлены на боевую подготовку и доукомплектование подразделения личным составом, техникой и вооружением.
Долгожданная встреча с командиром, его присутствие рядом с подчиненными и непосредственное командование подразделением — именно тот необходимый заряд, который поднимет боевой дух военнослужащих бригады и придаст им дополнительную уверенность на поле боя.
Личный состав "Азова", ожидавший возвращения командира из плена более года, рад приветствовать его в строю и готов к выполнению любых поставленных задач.
Подполковник Денис "Редис" Прокопенко проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей.
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І вірити Зе теж не потрібно - лише своїм побратимам на полі бою
набої закінчуються, вода/їда закінчуються, поранені без медикаментів...
ПОБРАТИМИ!!!
НАС В МАРІУПОЛІ НАІБАЛИ
бо їх рохкусять побратими на раз-два
і він це знає
як що йому погрожував якийсь є чи зе то йому краще розповісти це особовому складу і на весь світ.
не через те що не віддав, а через те що дехто це запам"ятав
та й віддавати ***** їх не збирається
хіба обмін на попа фсбешного
гарної ночі
Слава Україні
Слава ЗСУ та АЗОВУ особисто
у мене зять в 3 ОШБ
на мою думку, замовчування правди, це обман.
але з Вами сперечатись не буду
бо думки різні а ціль одна
Ви, шановний, знаєте хоч одного папєрєдніка який сів після своєї каденції???
чи хоч би з оточення папєрєдніків сів???
особисто я, не знаю.
і буде моня як кучма, недоторканий і поважний як що не буде революції або громадянської
бо всі папєрєднікі за час каденції роблять неймовірно здоровенну фінансову подушку безпеки
та залишають на важливих посадах своїх людей,
треба підсрачника
тоді хрен спиниш
Сопротивления
Духа
Непобедимости
Азов продолжает дело Бандеры и Шухевича
Слава украинским героям!
А от досвіду вибивання з ворожих позицій, досвіду наступу у нього ж таки немає. Добре, якщо він буде прислухатися до думки підлеглих, що не були в полоні і мають саме такий досвід.
А якого лисого ви голосували за "нада проста пєрєстать стрєлять", "какая разніцца",...
І лише одиниці з тих що виживали, - в один день викликали до начальника колонії, де на столі була їда а на вішалці - генеральська форма,погони і нагорди. Їх мили, голили і вони ішли на фронт і воювали зі звірячою жорстокістю і нещадністю, з якою їх роками катували. По відношенню як до ворогів, так і до своїх підлеглих. І до себе... Так і на таких засадах виховувалися м"ясники - патрачі накштал жукових-ватутіних - рокосовських-конєвих ... аж до грачових і нинішніх суровікіних.
Але, поживемо - побачимо...