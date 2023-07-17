Рашисты ночью ударили по многоквартирному дому в Краматорске, ранения получили 2 человека, - мэр. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли удар по Краматорску, в результате чего ранения получили 2 человека.

Об этом сообщил мэр Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной ночной ракетный удар россиян по Краматорску. Опять по многоквартирному сектору. Ранены 2 человека, не тяжелые. Уточняем последствия разрушений", - говорится в сообщении.

Смотрите: Сутки в Донецкой области: ракетный удар по Краматорску, обстрелы из "Градов" Авдеевки, под огнем Угледар и Красногоровка. ФОТОрепортаж









