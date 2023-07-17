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Рашисты ночью ударили по многоквартирному дому в Краматорске, ранения получили 2 человека, - мэр. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли удар по Краматорску, в результате чего ранения получили 2 человека.

Об этом сообщил мэр Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной ночной ракетный удар россиян по Краматорску. Опять по многоквартирному сектору. Ранены 2 человека, не тяжелые. Уточняем последствия разрушений", - говорится в сообщении.

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Рашисты ночью ударили по многоквартирному дому в Краматорске, ранения получили 2 человека, - мэр 01
Рашисты ночью ударили по многоквартирному дому в Краматорске, ранения получили 2 человека, - мэр 02
Рашисты ночью ударили по многоквартирному дому в Краматорске, ранения получили 2 человека, - мэр 03
Рашисты ночью ударили по многоквартирному дому в Краматорске, ранения получили 2 человека, - мэр 04
Рашисты ночью ударили по многоквартирному дому в Краматорске, ранения получили 2 человека, - мэр 05

Краматорськ (2334) обстрел (28290)


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Тільки удари у відповідь, по їх території, можуть змусити їх хоч трохи замислитись.

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17.07.2023 10:22 Ответить
 
 