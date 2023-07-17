Третья колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь, в составе - по меньшей мере 20 машин, - Беларускі Гаюн. КАРТА

В Беларуси около 11 утра 17 июля была замечена еще одна большая колонна наемников российской ЧВК "Вагнер", которая двигалась в направлении палаточного лагеря в селе Цель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

"В направлении Осиповичей и лагеря в с. Цель по трассе М5 от Бобруйска прямо сейчас двигается еще одна большая колонна наемников ЧВК "Вагнера". В составе колонны по меньшей мере 20 машин разных модификаций: УАЗы Патриот, пикапы, буханки, строительная техника, автобусы, фуры ", – говорится в сообщении.

Как отмечается, автомобили двигаются с установленными флагами РФ и с символикой ЧВК "Вагнера".

По подсчетам "Белорусский Гаюн", это уже по меньшей мере 3-я колонна с наемниками, прибывшая в Беларусь с 11 июля.

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Наблюдатели считают, что наемники двигаются в полевой лагерь в селе Цель, как было в предыдущие дни.

Напомним, ранее мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что утром 15 июля в Беларуси заметили большую колонну автомобилей с боевиками ЧВК "Вагнера".

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