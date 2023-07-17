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Третья колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь, в составе - по меньшей мере 20 машин, - Беларускі Гаюн. КАРТА

В Беларуси около 11 утра 17 июля была замечена еще одна большая колонна наемников российской ЧВК "Вагнер", которая двигалась в направлении палаточного лагеря в селе Цель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

"В направлении Осиповичей и лагеря в с. Цель по трассе М5 от Бобруйска прямо сейчас двигается еще одна большая колонна наемников ЧВК "Вагнера". В составе колонны по меньшей мере 20 машин разных модификаций: УАЗы Патриот, пикапы, буханки, строительная техника, автобусы, фуры ", – говорится в сообщении.

Как отмечается, автомобили двигаются с установленными флагами РФ и с символикой ЧВК "Вагнера".

По подсчетам "Белорусский Гаюн", это уже по меньшей мере 3-я колонна с наемниками, прибывшая в Беларусь с 11 июля.

Смотрите: В Беларусь прибыла большая колонна "вагнеровцев", - Беларускі Гаюн. КАРТА

Третья колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь, в составе - по меньшей мере 20 машин, - Беларускі Гаюн 01

Наблюдатели считают, что наемники двигаются в полевой лагерь в селе Цель, как было в предыдущие дни.

Напомним, ранее мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что утром 15 июля в Беларуси заметили большую колонну автомобилей с боевиками ЧВК "Вагнера".

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Беларусь (7937) ЧВК Вагнер (1335)


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Топ комментарии
+1
Колонізатори колонізують колонію-боляче за сябрів але наразі це саме так і є нажаль...
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17.07.2023 11:48 Ответить
+1
Троянці раділи - який гарний Лошадь!
Давайте поставим у центрі - на площадь!
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17.07.2023 11:50 Ответить
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Колонізатори колонізують колонію-боляче за сябрів але наразі це саме так і є нажаль...
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17.07.2023 11:48 Ответить
Троянці раділи - який гарний Лошадь!
Давайте поставим у центрі - на площадь!
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17.07.2023 11:50 Ответить
Спостерігачі вважають, що найманці рухаються в польовий табір у селі Цель, як було в попередні дні. дивна назва села, як на мене...
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17.07.2023 11:51 Ответить
Два варіанти - або по границі Україна-Польща, або на Кенінсберг.
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17.07.2023 12:01 Ответить
Або ж, тільки на нас, якщо бути реалістом...
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17.07.2023 12:19 Ответить
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17.07.2023 12:14 Ответить
А я гадаю, що підуть просто м'ясом...поперед себе погонять білоруську армію, на заміновані місця...
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17.07.2023 13:35 Ответить
Давайте, прорубайте коридор до Кенiгсбергу, ми подивимось що з вами НАТО зробить. Не можна вiйськам сидiти та нiчого не робити, особливо якщо це найманцi на зарплатах.
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18.07.2023 20:39 Ответить
 
 