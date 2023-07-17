Задержан информатор, который "отчитывался" ФСБ о последствиях российского удара по кафе в Краматорске, - СБУ. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности задержали в Донецкой области информатора ФСБ, который собирал разведданные о последствиях ракетного удара РФ по кафе в центре Краматорска 27 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, эту задачу он получил сразу после воздушной атаки на город.

Больше всего ФСБ интересовала информация о количестве погибших и травмированных людей в результате огневого поражения.

Также агрессор пытался получить максимум сведений о возможной принадлежности потерпевших к Силам обороны Украины", - говорится в сообщении.











Установлено, что кроме указанного факта, информатор ФСБ скрыто отслеживал места базирования и перемещения украинских защитников на территории прифронтового города.

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Развединформация потребовалась оккупантам для подготовки новых воздушных ударов по региону.

Служба безопасности разоблачила и задержала злоумышленника во время выполнения им нового вражеского задания в Краматорске.

По данным следствия, осведомителем ФСБ оказался местный житель, которого спецслужба РФ привлекла к сотрудничеству весной этого года. В поле зрения агрессора он попал из-за собственных антиукраинских комментариев в разных телеграм-каналах.

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Последующую коммуникацию осуществляли через мессенджер. Для конспирации фигурант зарегистрировал свой аккаунт под вымышленным именем.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

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