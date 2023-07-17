Задержан информатор, который "отчитывался" ФСБ о последствиях российского удара по кафе в Краматорске, - СБУ. ФОТО
Контрразведчики Службы безопасности задержали в Донецкой области информатора ФСБ, который собирал разведданные о последствиях ракетного удара РФ по кафе в центре Краматорска 27 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, эту задачу он получил сразу после воздушной атаки на город.
Больше всего ФСБ интересовала информация о количестве погибших и травмированных людей в результате огневого поражения.
Также агрессор пытался получить максимум сведений о возможной принадлежности потерпевших к Силам обороны Украины", - говорится в сообщении.
Установлено, что кроме указанного факта, информатор ФСБ скрыто отслеживал места базирования и перемещения украинских защитников на территории прифронтового города.
Развединформация потребовалась оккупантам для подготовки новых воздушных ударов по региону.
Служба безопасности разоблачила и задержала злоумышленника во время выполнения им нового вражеского задания в Краматорске.
По данным следствия, осведомителем ФСБ оказался местный житель, которого спецслужба РФ привлекла к сотрудничеству весной этого года. В поле зрения агрессора он попал из-за собственных антиукраинских комментариев в разных телеграм-каналах.
Последующую коммуникацию осуществляли через мессенджер. Для конспирации фигурант зарегистрировал свой аккаунт под вымышленным именем.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.
В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Доблойоб: я нікого нє баюсь! За русь усрусь!
Запаси дурнів в "руськом мірє" невичерпні.
Та про що це я. У нас судді марять "руськім міром", Європейських порядків як чорт ладану бояться.
Згоди немає. Здогадайтесь, чому.
Ідея що-до позбавлення громадянства України таких згустків гівна, вже давно обговорюється і маю надію скоро вирішеться, я пропоную позбавляти їх статусу "людини"!
Примат - так!
"Людина"? Якака воно нах*й людина???
І тоді можна буде їх тримати не у тюрмі, а у зоопарку...
А Українців убивають щоденно !!! Проте, змін до законодавства щодо смертної кари убивцям, під час дії Воєнного стану в особливий період, так і немає впродовж 1,5 року в Україні!
Ще краще - випадкове самогубство в сізо.
всі ватани як один схожі одне на одного.