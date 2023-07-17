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Задержан информатор, который "отчитывался" ФСБ о последствиях российского удара по кафе в Краматорске, - СБУ. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности задержали в Донецкой области информатора ФСБ, который собирал разведданные о последствиях ракетного удара РФ по кафе в центре Краматорска 27 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, эту задачу он получил сразу после воздушной атаки на город.

Больше всего ФСБ интересовала информация о количестве погибших и травмированных людей в результате огневого поражения.

Также агрессор пытался получить максимум сведений о возможной принадлежности потерпевших к Силам обороны Украины", - говорится в сообщении.

Задержан информатор, который отчитывался ФСБ о последствиях российского удара по кафе в Краматорске, - СБУ 01
Задержан информатор, который отчитывался ФСБ о последствиях российского удара по кафе в Краматорске, - СБУ 02
Задержан информатор, который отчитывался ФСБ о последствиях российского удара по кафе в Краматорске, - СБУ 03
Задержан информатор, который отчитывался ФСБ о последствиях российского удара по кафе в Краматорске, - СБУ 04
Задержан информатор, который отчитывался ФСБ о последствиях российского удара по кафе в Краматорске, - СБУ 05

Установлено, что кроме указанного факта, информатор ФСБ скрыто отслеживал места базирования и перемещения украинских защитников на территории прифронтового города.

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Развединформация потребовалась оккупантам для подготовки новых воздушных ударов по региону.

Служба безопасности разоблачила и задержала злоумышленника во время выполнения им нового вражеского задания в Краматорске.

По данным следствия, осведомителем ФСБ оказался местный житель, которого спецслужба РФ привлекла к сотрудничеству весной этого года. В поле зрения агрессора он попал из-за собственных антиукраинских комментариев в разных телеграм-каналах.

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Последующую коммуникацию осуществляли через мессенджер. Для конспирации фигурант зарегистрировал свой аккаунт под вымышленным именем.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

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Краматорськ (2334) СБУ (20138) ФСБ (1945) шпионаж (1418)


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Топ комментарии
+19
Не подобається Украіна -- закони - мова -- виідь нахер - шо ж ти твориш -- сучии потрох .
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17.07.2023 12:12 Ответить
+17
Чергова стара савкова смердюча відрижка...
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17.07.2023 12:11 Ответить
+14
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17.07.2023 12:10 Ответить
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17.07.2023 12:10 Ответить
Куратор: вперьод, мой вєрний долбойоб!
Доблойоб: я нікого нє баюсь! За русь усрусь!
Запаси дурнів в "руськом мірє" невичерпні.
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17.07.2023 12:10 Ответить
Чергова стара савкова смердюча відрижка...
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17.07.2023 12:11 Ответить
Не подобається Украіна -- закони - мова -- виідь нахер - шо ж ти твориш -- сучии потрох .
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17.07.2023 12:12 Ответить
rebjata...ih treba strilati....na ploshadjah - priljudno.... a potom kartinki vykladivatj🤬 inakshe eti urodi nichovo nebojatsa....
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17.07.2023 12:13 Ответить
Європа нє одобріт, снарядов нє дасть.
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17.07.2023 12:19 Ответить
plivati. mozhlivo i v tiharja vse zrobiti - ale tak shob sovkodrocheri ponjali vse praviljno
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17.07.2023 12:20 Ответить
А можна і за законом все зробити.
Та про що це я. У нас судді марять "руськім міром", Європейських порядків як чорт ладану бояться.
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17.07.2023 12:22 Ответить
po etomu - razstrel pri soprativleniju arestu ta popitke k begstvu
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17.07.2023 12:29 Ответить
Для цього потрібна мовчазна згода "згори", бо ніхто не хоче відповідати.
Згоди немає. Здогадайтесь, чому.
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17.07.2023 12:33 Ответить
zrozumiju....posle twitov pered samitom nato u mene bilshi pitanj nema
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17.07.2023 12:35 Ответить
Продайте пітуха на органи, а гроші постраждалим роздайте
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17.07.2023 12:14 Ответить
«Тот который ничего не боится» - пускай идёт на разминирование….. пузом по полю….
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17.07.2023 12:15 Ответить
+++
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17.07.2023 12:19 Ответить
Так ось рашисти били свідомо що б вбити як можна більше людей ,що це як не варвари ?,а цю мерзоту розстріляти і другим наука буде , нафіга його ще кормити.
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17.07.2023 12:16 Ответить
Цей виродок не має вийти з в'язниці, ніколи
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17.07.2023 12:17 Ответить
Я от що думаю...
Ідея що-до позбавлення громадянства України таких згустків гівна, вже давно обговорюється і маю надію скоро вирішеться, я пропоную позбавляти їх статусу "людини"!
Примат - так!
"Людина"? Якака воно нах*й людина???
І тоді можна буде їх тримати не у тюрмі, а у зоопарку...
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17.07.2023 12:18 Ответить
Суддівські-адвокатські, на законах портнова-лавриновича-лукаш, та іншої, опозажопної агентури, відпустять -убивцю, за малую мзду або умовно покарають на три роки!!!
А Українців убивають щоденно !!! Проте, змін до законодавства щодо смертної кари убивцям, під час дії Воєнного стану в особливий період, так і немає впродовж 1,5 року в Україні!
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17.07.2023 12:18 Ответить
А чого морда в нього ще ціла ????
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17.07.2023 12:18 Ответить
Бляха, на кол!
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17.07.2023 12:19 Ответить
та віддайте вже його родинам загиблих
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17.07.2023 12:31 Ответить
Зробити з нього повного інваліда щоб взагалі нікого не боявся і лежав непорушно. Нічого з такими панькатись, це ворог гірше рашистів. А то зараз почнуть слідство,адвокати, суди, апеляції.
Ще краще - випадкове самогубство в сізо.
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17.07.2023 12:53 Ответить
Повісити суку за яйця, отам біля розвалин,щоб другим було зась!
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17.07.2023 13:13 Ответить
За одну ногу
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17.07.2023 13:44 Ответить
А роблять так ,бо знають що у нас гуманна демократія і їм за це нічого не буде((( Боже, як це боляче читати, знаючи що через цього смердюка загинули люди !!!
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17.07.2023 14:00 Ответить
черговий лисий дід не приший кобилі хвіст з хворими колінками.
всі ватани як один схожі одне на одного.
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17.07.2023 14:26 Ответить
Прикопали б тварюку по тихому. Написали б.. трагічно здох при спробі втечі.. Радісних новин не вистачає.
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17.07.2023 17:10 Ответить
так привяжіть його до якого небуть стовпа в полі, і дайте координати оркам, нехай повправляються у влучності!!!!!!
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19.07.2023 13:40 Ответить
 
 