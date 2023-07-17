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В Киеве проинспектировали мосты Патона и Метро: Зафиксированы критические повреждения. ФОТОрепортаж

Комиссия по проверке состояния мостовых построек начала первый этап оценки состояния мостов в столице.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Первыми объектами осмотра стали мост им.Е.Патона и город Метро в Киеве. Эксперты провели визуальный осмотр объектов, зафиксировали на видео и фото наиболее критичные повреждения мостов. В частности, была обнаружена сплошная коррозия балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозная коррозия балок в местах соединения с поперечными узлами. Все эти повреждения будут внесены в акт осмотра по результатам проверки.

Мост им.Е.Патона и мост Метро имеют пропускную способность 150 тысяч транспортных средств в сутки, высокую интенсивность движения и значительное влияние на экономику столицы. Главная задача – выяснить реальное техническое состояние этих объектов и разработать пошаговый план ремонта и содержания мостов", - говорится в сообщении.

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В обзоре состояния мостов приняли участие члены Комиссии: представители Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерства обороны, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины и ученые из ГП "ГосдорНИИ".

В министерстве отметили, что в 2018 г. во время обследования моста им. Патона экспертами он был признан нетрудоспособным.

"Обзор объекта, согласно регламенту, должен был происходить каждый год. Впрочем, последняя проверка состоялась в 2020 г. То есть три года не было ни одного обследования моста", - говорится в сообщении.

В конце августа Служба восстановления в Киевской области объявит тендер на проектирование реставрационных работ моста им.Е.Патона.

"Стабильная и безопасная работа мостов в условиях военного положения – это вопрос нашей обороноспособности. От состояния инфраструктуры зависит, как быстро будет обеспечиваться военными и гуманитарными грузами. Мы готовы открыто говорить о проблемах, которые существуют в инфраструктуре, для того чтобы оперативно их решить", - отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

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В Киеве проинспектировали мосты Патона и Метро: Зафиксированы критические повреждения 01
В Киеве проинспектировали мосты Патона и Метро: Зафиксированы критические повреждения 02
В Киеве проинспектировали мосты Патона и Метро: Зафиксированы критические повреждения 03
В Киеве проинспектировали мосты Патона и Метро: Зафиксированы критические повреждения 04
В Киеве проинспектировали мосты Патона и Метро: Зафиксированы критические повреждения 05

Киев (25800) мост (1034) Министерство развития громад и территорий (76)


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Топ комментарии
+24
Такі болячки не тільки в Києві. Ця проблема тягнеться ще з совкових часів. Побудували і забули. Кошти на обслуговування не виділяються, а якщо і виділяються то роздеребанюються. Б'ють тревогу коли вже щось відвалиться. Потім проблему вирішують в десятеро дорожче, аніж попереджувальні заходи.
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17.07.2023 12:24 Ответить
+23
Це боротьба зелених з Кличком. За такі речі як прилетить не здогадуються.

Я б шановному ресурсу рекомендував прибрати статтю з ефіру або хоча б анонімізувати проблему (прибрати фотки і назву мосту). Бо дійсно може прилетіти і тоді собак навішають на крайніх а не авторів цієї інформаційної хвилі
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17.07.2023 12:32 Ответить
+11
Вы еще маячки повесьте что бы легче было ракетам прилететь... Не удивлюсь если "удар возмездия", будет по каким то мостам.
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17.07.2023 12:29 Ответить
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2 слуги урода на мішок цементу-- витримає все
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17.07.2023 12:23 Ответить
Молодці. А тепер чекайте, коли прилетить, особливо після кримського.
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17.07.2023 12:24 Ответить
Це боротьба зелених з Кличком. За такі речі як прилетить не здогадуються.

Я б шановному ресурсу рекомендував прибрати статтю з ефіру або хоча б анонімізувати проблему (прибрати фотки і назву мосту). Бо дійсно може прилетіти і тоді собак навішають на крайніх а не авторів цієї інформаційної хвилі
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17.07.2023 12:32 Ответить
Такі болячки не тільки в Києві. Ця проблема тягнеться ще з совкових часів. Побудували і забули. Кошти на обслуговування не виділяються, а якщо і виділяються то роздеребанюються. Б'ють тревогу коли вже щось відвалиться. Потім проблему вирішують в десятеро дорожче, аніж попереджувальні заходи.
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17.07.2023 12:24 Ответить
Та вы шо? Бескидский тоннель, новые мосты через Днепр или Днестровская ГАЭС - это нам марсиане подарили?
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17.07.2023 12:46 Ответить
Марсиане проводят и профилактику.
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17.07.2023 12:51 Ответить
Бред лаврова.
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17.07.2023 12:50 Ответить
perdanul kacap iz stoila-gulaga
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17.07.2023 12:53 Ответить
Как я вас люблю одноразовых ботов с одноразовыми мыслями. Зарегился - высрался - деактивировали. Романтика Вы уже точно тут спали нарицательными резиноизделиями №2
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17.07.2023 12:56 Ответить
Ти мабуть десь у джунглях 32 роки прожив?
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17.07.2023 12:59 Ответить
Бачу ти совок обожнюєш? А чого ж він так швидко розвалився, якщо там було все добре? Забув пусті полиці в магазинах чи як на новий рік з підсобки купляв баночку майонезу та горошку на олів'є?
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17.07.2023 13:11 Ответить
одне і те саме.. починаєш порівнювати - ти совкодрочер.. При чому тут совок коли бачиш як на очах все крадеться та просирається??? до..уя набудували оборонної промисловості що зараз клянчимо навколішки по всьому світу??? Чи може знаменитий завод Малишева в Харкові з конвеєра 100 танків в місяць випускає?? чи завод Антонова дрони клепає сотнями??? Чи інші підприємства ракети будують (Дніпро, Южмаш) ??? скажи як є а не приплітай свій йо..аний олівє якщо сказати більш нічого
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17.07.2023 13:17 Ответить
Я ніколи не забуду як на моїх очах в щойно збудованому супермаркеті на Теремках біля Кібцентру, одну бабулю натовп затоптав на смерть за пакунок цукру... Оце тобі совок, мать би його **об!
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17.07.2023 13:15 Ответить
а що ти скажеш про сотні бабусь та дітей яких кацапи розстріляи просто так для розваги в Бучі, Ірпіні, Бородянці?? Тоді коли Верховний сказав - ша, спокійно, не панікуйте, все нормально, шашлички??
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17.07.2023 13:22 Ответить
Шо я скажу? ***** та його банда вихідці з того самого совка. Вони виродки, а кацапи завжди були кацапами. Вони завжди були такі, все це в них спало, навіть під часи совдепу, поки їх воШдь не дав їм наказ таке робити. Досить згадати шо ці виродки робили під час розпаду імперії, так званої громадянської та після розгрому нацистів в Німеччині.
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17.07.2023 13:36 Ответить
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 серпня 2022 р. № 917
Київ

2-2. Виділити Міністерству інфраструктури для Державного агентства інфраструктурних проектів 35 млн. гривень на проведення робіт з реставрації з пристосуванням мосту імені Є.О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього...

І де гроші, Зін???
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17.07.2023 14:05 Ответить
Отож... Гроші міші сьєлі...
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17.07.2023 14:12 Ответить
О, буде що пильнуть крєпкім зєльоним хозяйствєннікам
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17.07.2023 12:27 Ответить
Так. Вони скучають за Великим крадівництвом.
Війна війною, а розпил бабла, - це святе!
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17.07.2023 12:32 Ответить
Мосты устали.
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17.07.2023 12:28 Ответить
Я устал,я ухожу)
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17.07.2023 12:29 Ответить
Вы еще маячки повесьте что бы легче было ракетам прилететь... Не удивлюсь если "удар возмездия", будет по каким то мостам.
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17.07.2023 12:29 Ответить
Не варто уваги. Тут багато не с3,14...ш.
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17.07.2023 12:30 Ответить
не скажить ....ремонти доріг та мостів -це май же необмежена можливість для розкрадань. Напевне готоються до тендеру? Може й Мікітась , як надійний та перевірений будівельник мостів у Києві та Дніпрі участь візме?)))
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17.07.2023 12:39 Ответить
Головне, що маєтки і майбахи нові і ціленькі. Все забудовано і в автокорках.
А радянська спадщина своє відслужила.
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17.07.2023 12:32 Ответить
Если ничего не накопать вниз, надо копать вверх. Тогда что-нибудь да накопается. Только вот копают не только вверх, но и в минфине США. Сегодня они будут знакомить госдеп с результатами деятельности зеленского и его шайки. только там копают не по одной оси, а по всем. Но, может, зеленскому так больше нравится...
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17.07.2023 12:32 Ответить
Це для кацапів інфа?
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17.07.2023 12:32 Ответить
wow...vam esho tehniku cherez ti mosti perekidati.....treba remontuvati
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17.07.2023 12:32 Ответить
Під час дії військового стану під мости краще взагалі цивільних не пускати,крім рембригад.
А в нас всім по х..
Є курсанти,поліція, ДФТГ, хай би охороняли,так ні,давайте слабі місця ще й інтернет викладати.
Пи зд ць.
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17.07.2023 12:36 Ответить
От нахрена після вибухів на керченському мосту відразу виставляти інформацію про стан наших мостів?
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17.07.2023 12:38 Ответить
надо.
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17.07.2023 12:49 Ответить
как на мой дилетантский взгляд - ничего серьезного и критического. Есть здесь мостострители с опытом? предвидится серьёзное отмывание бабла) Подольско-Воскресенский как там стоит у Кличко?)
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17.07.2023 12:41 Ответить
дилетантский взгляд....vot netreba tut konspiracii iskati
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17.07.2023 12:46 Ответить
Надо просто взять новый мост на Шулявке и переставить на место моста Патона.
Патон одобрит.
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17.07.2023 12:52 Ответить
і під час перестановки розтягнути його трішки в довжину - разів у сто
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17.07.2023 14:57 Ответить
Не будьте таким нудним. Для чого тоді 3D принтери ?
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17.07.2023 21:35 Ответить
Откуда столько идиотов во власти? Они запретили бизнесу ставить точки на картах Google о том что где-то находится кафе или парикмахерская с целью "предотвратить утановку меток для ракетных ударов", при том, что силуэты всех зданий, дорог и мостов на картах остались, а скопировать координаты воинской части с Google карт и отправить их через мессенджер в мордор может любой школьник. Экономика убита войной, а наши дебилы из разных министерств продолжают убивать мелкий бизнес, зависящий от того, найдут ли клиенты его на Google картах. Зато о том, что мост Патона "устал" и в какие именно точки по нему можно ударить, радостно вещают из всех утюгов.
Народ Украины борется не только с врагом, но и с клоунской властью.
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17.07.2023 12:58 Ответить
Тобто ви серйозно в публічному просторі на час війни виставляєте таку інфу і фото?У мене немає слів...
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17.07.2023 13:00 Ответить
балки давно сгнили
бабки на ремонты разворовали
👎👎👎
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17.07.2023 13:07 Ответить
Эти балки точно переживут эту власть.
И следующую.
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17.07.2023 13:36 Ответить
цей процес перманентний та триває вже десятки років із постійним залякуванням громадян, що міст ось ось впаде...при чому за ризних керівниках . Але апетити постійно зростають.... Якщо у 2004 році на ремонт із демонтажем трамвайних https://fakty.ua/70208-zakonchit-tekucshij-remont-na-mostu-patona-stavshij-prichinoj-mnogochislennyh-zatorov-planiruyut-do-3-****** реєк та заміною асфальту планували лише 6 міліонів грн .
https://ru.interfax.com.ua/news/general/371989.html у 2016 та
https://zn.ua/UKRAINE/v-kieve-na-odnu-noch-polnostyu-zakroyut-dvizhenie-na-mostu-patona-301665_.html у 2018 році не відомо скільки
https://cfts.org.ua/news/2018/12/14/na_remont_mosta_patona_v_kieve_iz_gosbyudzheta_vydelyat_20_mln_griven_50873 У 2019 вже 20 міліонів лише з державного бюджету
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/09/25/665537/ У 2020 -21 роках вирішили "освоїти" вже рекорні 7 міліардів! гривень
Цікаво, що запланують зараз???
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17.07.2023 13:45 Ответить
фактично за кожним будівництвом чи реконструкцією....будь то Подільсько- Воскресеньський, Шулявський, Кільцева дорога чи Оглядовий міст...реконструкція Поштової площі ...чи щось ін. тягнеться шлейф розкрадань
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17.07.2023 13:50 Ответить
хм..навіть якось дивно, чого це мене адміни ЦН ще не забанили??
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17.07.2023 13:53 Ответить
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 серпня 2022 р. № 917
Київ

2-2. Виділити Міністерству інфраструктури для Державного агентства інфраструктурних проектів 35 млн. гривень на проведення робіт з реставрації з пристосуванням мосту імені Є.О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього

І де гроші, Зін???
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17.07.2023 14:07 Ответить
Зелупи і фото виклали ,куди кацапам ракети націлювать. Все як бос ***** наказав. Мільярди патрушева,отримані в омані,відробляють.
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17.07.2023 14:32 Ответить
Понтони і тільки понтони ! Вони порятують Патона !
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17.07.2023 14:42 Ответить
tutaj to samo
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17.07.2023 16:18 Ответить
 
 