В Киеве проинспектировали мосты Патона и Метро: Зафиксированы критические повреждения. ФОТОрепортаж
Комиссия по проверке состояния мостовых построек начала первый этап оценки состояния мостов в столице.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Первыми объектами осмотра стали мост им.Е.Патона и город Метро в Киеве. Эксперты провели визуальный осмотр объектов, зафиксировали на видео и фото наиболее критичные повреждения мостов. В частности, была обнаружена сплошная коррозия балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозная коррозия балок в местах соединения с поперечными узлами. Все эти повреждения будут внесены в акт осмотра по результатам проверки.
Мост им.Е.Патона и мост Метро имеют пропускную способность 150 тысяч транспортных средств в сутки, высокую интенсивность движения и значительное влияние на экономику столицы. Главная задача – выяснить реальное техническое состояние этих объектов и разработать пошаговый план ремонта и содержания мостов", - говорится в сообщении.
В обзоре состояния мостов приняли участие члены Комиссии: представители Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерства обороны, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины и ученые из ГП "ГосдорНИИ".
В министерстве отметили, что в 2018 г. во время обследования моста им. Патона экспертами он был признан нетрудоспособным.
"Обзор объекта, согласно регламенту, должен был происходить каждый год. Впрочем, последняя проверка состоялась в 2020 г. То есть три года не было ни одного обследования моста", - говорится в сообщении.
В конце августа Служба восстановления в Киевской области объявит тендер на проектирование реставрационных работ моста им.Е.Патона.
"Стабильная и безопасная работа мостов в условиях военного положения – это вопрос нашей обороноспособности. От состояния инфраструктуры зависит, как быстро будет обеспечиваться военными и гуманитарными грузами. Мы готовы открыто говорить о проблемах, которые существуют в инфраструктуре, для того чтобы оперативно их решить", - отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.
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Я б шановному ресурсу рекомендував прибрати статтю з ефіру або хоча б анонімізувати проблему (прибрати фотки і назву мосту). Бо дійсно може прилетіти і тоді собак навішають на крайніх а не авторів цієї інформаційної хвилі
ПОСТАНОВА
від 2 серпня 2022 р. № 917
Київ
2-2. Виділити Міністерству інфраструктури для Державного агентства інфраструктурних проектів 35 млн. гривень на проведення робіт з реставрації з пристосуванням мосту імені Є.О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього...
І де гроші, Зін???
Війна війною, а розпил бабла, - це святе!
А радянська спадщина своє відслужила.
А в нас всім по х..
Є курсанти,поліція, ДФТГ, хай би охороняли,так ні,давайте слабі місця ще й інтернет викладати.
Пи зд ць.
Патон одобрит.
Народ Украины борется не только с врагом, но и с клоунской властью.
бабки на ремонты разворовали
👎👎👎
И следующую.
https://ru.interfax.com.ua/news/general/371989.html у 2016 та
https://zn.ua/UKRAINE/v-kieve-na-odnu-noch-polnostyu-zakroyut-dvizhenie-na-mostu-patona-301665_.html у 2018 році не відомо скільки
https://cfts.org.ua/news/2018/12/14/na_remont_mosta_patona_v_kieve_iz_gosbyudzheta_vydelyat_20_mln_griven_50873 У 2019 вже 20 міліонів лише з державного бюджету
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/09/25/665537/ У 2020 -21 роках вирішили "освоїти" вже рекорні 7 міліардів! гривень
Цікаво, що запланують зараз???
ПОСТАНОВА
від 2 серпня 2022 р. № 917
Київ
2-2. Виділити Міністерству інфраструктури для Державного агентства інфраструктурних проектів 35 млн. гривень на проведення робіт з реставрації з пристосуванням мосту імені Є.О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього
І де гроші, Зін???