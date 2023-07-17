В Киеве проинспектировали мосты Патона и Метро: Зафиксированы критические повреждения. ФОТОрепортаж

Комиссия по проверке состояния мостовых построек начала первый этап оценки состояния мостов в столице.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Первыми объектами осмотра стали мост им.Е.Патона и город Метро в Киеве. Эксперты провели визуальный осмотр объектов, зафиксировали на видео и фото наиболее критичные повреждения мостов. В частности, была обнаружена сплошная коррозия балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозная коррозия балок в местах соединения с поперечными узлами. Все эти повреждения будут внесены в акт осмотра по результатам проверки.

Мост им.Е.Патона и мост Метро имеют пропускную способность 150 тысяч транспортных средств в сутки, высокую интенсивность движения и значительное влияние на экономику столицы. Главная задача – выяснить реальное техническое состояние этих объектов и разработать пошаговый план ремонта и содержания мостов", - говорится в сообщении.

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В обзоре состояния мостов приняли участие члены Комиссии: представители Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерства обороны, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины и ученые из ГП "ГосдорНИИ".

В министерстве отметили, что в 2018 г. во время обследования моста им. Патона экспертами он был признан нетрудоспособным.

"Обзор объекта, согласно регламенту, должен был происходить каждый год. Впрочем, последняя проверка состоялась в 2020 г. То есть три года не было ни одного обследования моста", - говорится в сообщении.

В конце августа Служба восстановления в Киевской области объявит тендер на проектирование реставрационных работ моста им.Е.Патона.

"Стабильная и безопасная работа мостов в условиях военного положения – это вопрос нашей обороноспособности. От состояния инфраструктуры зависит, как быстро будет обеспечиваться военными и гуманитарными грузами. Мы готовы открыто говорить о проблемах, которые существуют в инфраструктуре, для того чтобы оперативно их решить", - отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

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