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Последствия обстрела Белополья россиянами: Погибли 2 женщины, 6 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Белополья Сумской области погибли 2 женщины, ранения получили 6 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Около 12:35, по данным следствия, рашисты из территории РФ совершили артиллерийский обстрел центральной части г. Белополья Сумской области.

"В результате атаки врага погибли две находившиеся в местном сквере женщины. Еще одна женщина получила ранения. Также повреждено здание государственного учреждения, 5 работников получили ранения", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Белополья россиянами: Погибли 2 женщины, 6 человек получили ранения 01
Последствия обстрела Белополья россиянами: Погибли 2 женщины, 6 человек получили ранения 02
Последствия обстрела Белополья россиянами: Погибли 2 женщины, 6 человек получили ранения 03
Последствия обстрела Белополья россиянами: Погибли 2 женщины, 6 человек получили ранения 04

Автор: 

обстрел (28290) Сумская область (3422) Офис Генпрокурора (2521)


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Вдарили, русняві гниди, по пожежно-рятувальній частині.
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17.07.2023 18:34 Ответить
І ось чого рашиські чорти добиваются коли воюють з мирним населенням ? тепер так званий "братній народ" будуть лише ненавидіти і проклинати . Здохніть рашиські варвари .
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17.07.2023 19:42 Ответить
Як довго це буде продовжуватися, ми що- терпіли за кармою??
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17.07.2023 19:53 Ответить
 
 