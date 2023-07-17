Последствия обстрела Белополья россиянами: Погибли 2 женщины, 6 человек получили ранения. ФОТОрепортаж
В результате обстрела Белополья Сумской области погибли 2 женщины, ранения получили 6 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Около 12:35, по данным следствия, рашисты из территории РФ совершили артиллерийский обстрел центральной части г. Белополья Сумской области.
"В результате атаки врага погибли две находившиеся в местном сквере женщины. Еще одна женщина получила ранения. Также повреждено здание государственного учреждения, 5 работников получили ранения", - говорится в сообщении.
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Alex Tom
показать весь комментарий17.07.2023 18:34 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
володимир омельянов
показать весь комментарий17.07.2023 19:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ольга гусева #394320
показать весь комментарий17.07.2023 19:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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