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"У крымского моста случился отрицательный ремонт". Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 01

Смотрите также: Россияне массово бегут из Крыма, образовались пробки до 25 километров в длину, - росСМИ. ВИДЕО (обновлено)

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Вибух на Кримському мосту вдарить по престижу Кремля та може створити проблеми для армії РФ, - Financial Times

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ о повреждении Крымского моста: "Соловейко, рідний брате, Знову міст пішов "поспати"

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 04

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 05

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 06


У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 07



У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС, - источник


У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 09


У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 10

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 11


У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 12

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиянам предлагают ехать в Крым через оккупированные Мариуполь, Бердянск и Мелитополь


У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 13
У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 14

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 15


У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 16


У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 17


У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 18


У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 19

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 20

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах 21

Больше фотошопов смотрите тут

Автор: 

Крым (26437) путин владимир (31660) фотожаба (14546) Шойгу Сергей (716) Керченский мост (400)


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Топ комментарии
+24
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17.07.2023 21:33 Ответить
+6
Подоляк розбалабанив на весь Інтернет, що саме завдяки геніальному керівництву Офісу президента ЗСУ вдалося провести так вдало операцію з розгрому російських військ та звільненню Харківщини від окупантів

У д"Єрмака негайно задзвонив телефон:
- Ты чем там, ****, занимаешься? Мы тебя зачем к хахлам внедрили и такие деньги платим?!!! "Новичка" захотелось?!!!
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18.07.2023 02:57 Ответить
+4
По данным сервиса Google Maps, пробка из машин бегущих из Крыма выросла до 25 км.

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17.07.2023 21:42 Ответить
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Чомусь пригадалась прекрасна пісня Riccardo Fogli - Amori nascosti ...

Finira, finira, finira questa notte 😎
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17.07.2023 21:17 Ответить
https://youtu.be/ZM_oEho3uto Riccardo Fogli, Amori Nascosti
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17.07.2023 21:33 Ответить
Є в кращому виконані.
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17.07.2023 21:47 Ответить
На чергуванні були бойові русалки. Про*бали... Знову на стєкломой підсіли. Разом з дельфінами...
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17.07.2023 21:17 Ответить
Як не до москвы , без проблем, за пару дней, а по пути самолеты, вертолеты - вхлам и никакого кацап сопротивления. то вдребезги мост, вопреки пресловутой кацап-заСЧите.
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17.07.2023 21:30 Ответить
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17.07.2023 21:33 Ответить
Бу-га-га -а-а-а...ХЕХ...
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17.07.2023 21:36 Ответить
вперше сьогодні сміюся. Бережіть себе
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17.07.2023 22:43 Ответить
😂🤣😂🤣😂🤣😂
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17.07.2023 23:37 Ответить
Бойова ''вєрка сердючка'' моста ухайдохала.
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17.07.2023 21:35 Ответить
По данным сервиса Google Maps, пробка из машин бегущих из Крыма выросла до 25 км.

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17.07.2023 21:42 Ответить
всех задержать за не законое пересечение границы
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17.07.2023 23:36 Ответить
Часть рисовал Ермак, там где с Порошенко?
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17.07.2023 21:54 Ответить
Почему нет нигде Зеленского с Ермаком на Фотожабах? Или только 95 кварталу можна высмеивать всех подряд?
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17.07.2023 21:55 Ответить
Бо ті два персонажи на таке не здатні. Бо сцикуни, вірніше рашистські агенти.
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17.07.2023 22:47 Ответить
Подоляк розбалабанив на весь Інтернет, що саме завдяки геніальному керівництву Офісу президента ЗСУ вдалося провести так вдало операцію з розгрому російських військ та звільненню Харківщини від окупантів

У д"Єрмака негайно задзвонив телефон:
- Ты чем там, ****, занимаешься? Мы тебя зачем к хахлам внедрили и такие деньги платим?!!! "Новичка" захотелось?!!!
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18.07.2023 02:57 Ответить
Что то цензор послеаднее время в одни ворота играет. По пути Украинской правды пошел?
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17.07.2023 21:56 Ответить
Порох з ножиком 🤣
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18.07.2023 02:35 Ответить
Урка!
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18.07.2023 11:12 Ответить
Дуже класний відеоролик про Кримський міст, дивитись усім:
BFG (Кримський міст)

https://www.youtube.com/watch?v=SB25j9JN7B8&t=98s

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19.07.2023 00:28 Ответить
 
 