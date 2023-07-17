"У крымского моста случился отрицательный ремонт". Взрыв на Крымском мосту в ФОТОжабах
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух на Кримському мосту вдарить по престижу Кремля та може створити проблеми для армії РФ, - Financial Times
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+24 Павло ШОвте
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+6 Яр Холодний
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показать весь комментарий17.07.2023 21:42 Ответить Ссылка
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Finira, finira, finira questa notte 😎
У д"Єрмака негайно задзвонив телефон:
- Ты чем там, ****, занимаешься? Мы тебя зачем к хахлам внедрили и такие деньги платим?!!! "Новичка" захотелось?!!!
BFG (Кримський міст)
https://www.youtube.com/watch?v=SB25j9JN7B8&t=98s