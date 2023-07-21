С воином Алексеем Дяговцем, погибшим во время боевого задания на Херсонщине, простились в Чернигове. ФОТО

20 июля в Чернигове простились с украинским защитником Алексеем Дяговцем, погибшим 14 июля во время выполнения боевого задания на Херсонщине.

Об этом в Facebook сообщила Анна Романова, передает Цензор.НЕТ.

"Черниговщина прощается с таким Героем – Алексеем Дяговцем. До 24.02.2022 он возглавлял управление полиции Черниговской области, люди вспоминают, что именно такие полицейские как он – пример для реформ в службе, не совдеповский "мент", а именно защитник простых людей. Жизненное кредо: "Кто как не мы?!". Был президентом федерации регби, а еще чутким другом, мужем, отцом… В его глазах – все наши Герои, которые пошли на войну и защищают нас без выходных, ротаций, права на спокойный сон", – отметила она.

В начале 2023 года Алексей встал на защиту Родины. В ВСУ он служил в патрульной полиции, в 2018 году стал заместителем начальника управления в Чернигове. Через несколько лет – возглавил управление превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в области. В службу в полиции Алексей Дяговец преподавал физическое воспитание в нынешнем Национальном университете "Черниговская политехника", - пишет Суспільне.

2013 Алексей открыл Федерацию регби в Черниговской области. Занимался этим видом спорта профессионально.

По информации терцентра комплектования и социальной поддержки, воин погиб 14 июля во время выполнения боевого задания в Херсонской области. Ему было 36 лет. У него осталась жена и две дочери.

Похоронили Алексея на черниговском кладбище "Яцево".

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