В результате российского обстрела поселка Дружба в Донецкой области погибли брат и сестра - 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. ФОТО

Сегодня, 21 июля, в результате российских обстрелов с.Дружба Торецкой громада (Донецкая область) погибли двое детей.

Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Около трех часов дня рашисты обстреляли поселок из артиллерии - один из снарядов попал во двор, где находились дети, - 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Брат и сестра. Они получили ранения, несовместимые с жизнью.

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Кроме того, в том же поселке во время обстрела была ранена пожилая женщина – она доставлена в больницу.

Еще раз призываю родителей несовершеннолетних детей: вывозите детей из опасной зоны! Дети не должны жить рядом с войной. За сохранность их жизни вы отвечаете в том числе и перед законом", - отметил он.