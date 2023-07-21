На фронте погиб воин 47 ОМБр, журналист Дмитрий Рыбаков. ФОТО

На фронте погиб военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Рыбаков, позывной Репортер. До полномасштабной войны он работал журналистом и медиаконсультантом.

О гибели Дмитрия Рыбакова сообщил украинский режиссер и военный Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.

"Война продолжается и отнимает лучших среди нас. Дима "Репортер" удивлял всех, сначала своим кругозором, знаниями, а затем отвагой и мужеством. Ты никогда не знаешь, как поведет себя человек в бою: кто-то скиснет, а кто-то будет сражаться как лев. Он сражался как лев и погиб как герой. Друг, отдыхай с миром! Дальше придется работать без тебя..." – написал Сенцов.

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