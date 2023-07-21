"Крым - Украина не только с 1954, а всегда!": активисты "Жовтої Стрічки" продолжают сопротивление российским оккупантам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Движение сопротивления российской оккупации "Жовта Стрічка" продолжает действовать во временно оккупированном Крыму.

Активисты движения рассказали о результатах своей работы в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас вы увидите результаты нашей работы во всех крупнейших городах временно оккупированного Крыма. Этот пост особенно для тех, кто говорит, что "украинского сопротивления в Крыму нет", а мы есть. Мы усиливаемся ежедневно, количество наших активистов растет, и ежедневно мы делаем все от нас зависящее, чтобы приблизить тот день, когда Крым будет освобожден от оккупантов.

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Мы собрали самые лучшие фото и видео из Симферополя, Севастополя, Бахчисарая, Керчи, Ялты, Джанкоя и Феодосии", - говорится в сообщении.















