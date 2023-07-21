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"Крым - Украина не только с 1954, а всегда!": активисты "Жовтої Стрічки" продолжают сопротивление российским оккупантам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Движение сопротивления российской оккупации "Жовта Стрічка" продолжает действовать во временно оккупированном Крыму.

Активисты движения рассказали о результатах своей работы в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас вы увидите результаты нашей работы во всех крупнейших городах временно оккупированного Крыма. Этот пост особенно для тех, кто говорит, что "украинского сопротивления в Крыму нет", а мы есть. Мы усиливаемся ежедневно, количество наших активистов растет, и ежедневно мы делаем все от нас зависящее, чтобы приблизить тот день, когда Крым будет освобожден от оккупантов.

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Мы собрали самые лучшие фото и видео из Симферополя, Севастополя, Бахчисарая, Керчи, Ялты, Джанкоя и Феодосии", - говорится в сообщении.

Крым - Украина не только с 1954, а всегда!: активисты Жовтої Стрічки продолжают сопротивление российским оккупантам 01
Крым - Украина не только с 1954, а всегда!: активисты Жовтої Стрічки продолжают сопротивление российским оккупантам 02
Крым - Украина не только с 1954, а всегда!: активисты Жовтої Стрічки продолжают сопротивление российским оккупантам 03
Крым - Украина не только с 1954, а всегда!: активисты Жовтої Стрічки продолжают сопротивление российским оккупантам 04
Крым - Украина не только с 1954, а всегда!: активисты Жовтої Стрічки продолжают сопротивление российским оккупантам 05
Крым - Украина не только с 1954, а всегда!: активисты Жовтої Стрічки продолжают сопротивление российским оккупантам 06
Крым - Украина не только с 1954, а всегда!: активисты Жовтої Стрічки продолжают сопротивление российским оккупантам 07
Крым - Украина не только с 1954, а всегда!: активисты Жовтої Стрічки продолжают сопротивление российским оккупантам 08

Крым (26380) партизаны (179) деоккупация (847)


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взагалі то Крим був в складі УНР .
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21.07.2023 18:41 Ответить
Зеленский уже хочет сделать в Крыму аналог "Кремниевой долины"... Посреди конопляных плантаций
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21.07.2023 18:59 Ответить
До чого тут дати ...?Крим і Україна не роздільні!Бо я зараз наведу десятки дат....втрати Криму,й повернення.Україна без Криму, фінансово ,так само,як рашка без України - ніщо.
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21.07.2023 19:02 Ответить
їх треба нептунами й гарпунами гуярить а не жовтими стрічками.шо за цирк.
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21.07.2023 19:13 Ответить
Спротив в Криму вимагає мужності!Велика повага до сміливців, які ******* Україну і нагадують ворогові про те, чий Крим! Переможемо!
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21.07.2023 19:15 Ответить
🤣🤣🤣
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21.07.2023 19:22 Ответить
В середині Х1 століття Крим , а також Тамань- належели
Князю Великого Князівства Черніговського, -- брату Ярослава Мудрого.
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21.07.2023 19:57 Ответить
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21.07.2023 20:26 Ответить
 
 