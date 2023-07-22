Враг обстрелял 3 района Харьковщины: по Купянщине бил ракетой С-300, в Богодуховском районе горела пшеница. ФОТО

За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов вел огонь по прифронтовым и приграничным населенным пунктам Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в районе сел Морозова Долина и Лемищине Богодуховского района в результате минометных обстрелов горела пшеница в поле.

"По с. Благодатовка Купянского района враг нанес удар ракетой С-300. Зафиксировано попадание в землю за пределами села. Без разрушений и пострадавших.

В г. Волчанск вражеским обстрелом поврежден частный дом, произошел пожар", - говорится в сообщении.

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В пгт Большой Бурлук Купянского района в результате обстрела ранения получил 30-летний гражданский мужчина, госпитализирован, состояние среднее.

"Около 11:40 в районе с. Турово Богодуховского района на взрывоопасном предмете подорвался трактор на дистанционном управлении К-750. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Синегубов также напоминает, что в регионе идет разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 8 га территории и обезвредили 61 взрывоопасный предмет.