Сутки в Донецкой области: многочисленные удары по Торецкой громаде, атака ракетами С-300 на Краматорск, обстрелы Авдеевки и Угледара. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Донетчины. В результате вражеских ударов есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, накануне россияне нанесли многочисленные удары по Торецкой ТГ. В Нью-Йорке враг сбросил 3 авиабомбы - 4 человека погибли и 3 ранены, повреждены 16 домов и админздание. В селе Дружба погибли 2 ребенка, 1 человек ранен. Поврежден дом в Зализном.

Кроме того, ракетами С-300 россияне атаковали Краматорск – попали по предприятию.

На Волновахском направлении враг дважды обстрелял из "Градов" Пречистовку, 21 раз из артиллерии – Угледар.

"На Донецком направлении в Марьинской ТГ под огнем Красногоровка и Новомихайловка. В Кураховке повреждены 4 дома, на окраинах громады выжжено поле пшеницы. К утру произошел артобстрел Авдеевки - без жертв", - говорится в сообщении.

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На Горловском направлении, кроме Торецкой ТГ, под обстрелами Константиновка - 1 человек ранен, повреждены 5 многоэтажек, 30 частных домов, детсад, газопровод и водопровод. В Часовоярской ТГ повреждены 4 частных дома.

На Лисичанском направлении под обстрелами Лиманская ТГ и Северск.

Ранее сообщалось, что вечером 21 июля армия оккупантов ударила авиабомбами по пгт Нью-Йорк Донецкой области, погибли четыре человека, ранения получили три человека.

Также Цензор.НЕТ писал, что 21 июля в результате российских обстрелов с.Дружба Торецкой громады (Донецкая область) погибли двое детей.