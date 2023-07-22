Враг атаковал ракетами Краматорск и Константиновку, повреждены дома, цех предприятия и ЛЭП. ФОТОрепортаж
Сегодня после полуночи враг атаковал ракетами Краматорск и Константиновку Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, повреждены 5 многоквартирных домов, цех предприятия, торговый комплекс, водопровод, линия электропередач. Информация о пострадавших не поступала.
Также Нацполиция информирует, что в течение суток оккупанты 15 раз открывали огонь по гражданскому населению.
Три авиаудара управляемыми бомбами "ФАБ-250" оккупанты нанесли по Нью-Йорку. 4 человека погибли, еще 3 получили ранения. Разрушены 3 частных дома.
В результате артиллерийского обстрела села Дружба Торецкой громады погибли двое детей - 9-летний мальчик и его 16-летняя сестра. Травмирована женщина. Повреждены 2 частных дома.
"Градами" оккупанты накрыли Константиновку. В результате обстрела убиты 2 гражданских лица, еще один - ранен. Разрушения получили 20 частных домов, автомобили, газопровод.
В результате артиллерийского обстрела села Измайловка Кураховской громады уничтожено 5 га пшеницы.
Ранее сообщалось, что вечером 21 июля армия оккупантов ударила авиабомбами по пгт Нью-Йорк Донецкой области, погибли четыре человека, ранения получили три человека.
Также Цензор.НЕТ писал, что 21 июля в результате российских обстрелов с.Дружба Торецкой громады (Донецкая область) погибли двое детей.
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Я тебе краще похвалю-за те що хоть постиш на українській-маладец.
А дирявим данбасянам... чесно кажучи габлі... Ні Хрущова ні Брежніва їм вже нІвадать.
Дікоє поле-Богом забуда земля-Зімбабве..
Потім сильно радавалісь що разаружІлІ ЗСУ.
Прийшов час відплати, злиднів, гонінь і поневірянь.
До прикладу. Моя дружина в аптеці... не продають ліки рашІстагаварящім їх культурно посилають...