РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11712 посетителей онлайн
Новости Фото Война
2 973 8

Враг атаковал ракетами Краматорск и Константиновку, повреждены дома, цех предприятия и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Сегодня после полуночи враг атаковал ракетами Краматорск и Константиновку Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, повреждены 5 многоквартирных домов, цех предприятия, торговый комплекс, водопровод, линия электропередач. Информация о пострадавших не поступала.

Также Нацполиция информирует, что в течение суток оккупанты 15 раз открывали огонь по гражданскому населению.

Три авиаудара управляемыми бомбами "ФАБ-250" оккупанты нанесли по Нью-Йорку. 4 человека погибли, еще 3 получили ранения. Разрушены 3 частных дома.

Враг атаковал ракетами Краматорск и Константиновку, повреждены дома, цех предприятия и ЛЭП 01
Враг атаковал ракетами Краматорск и Константиновку, повреждены дома, цех предприятия и ЛЭП 02
Враг атаковал ракетами Краматорск и Константиновку, повреждены дома, цех предприятия и ЛЭП 03
Враг атаковал ракетами Краматорск и Константиновку, повреждены дома, цех предприятия и ЛЭП 04
Враг атаковал ракетами Краматорск и Константиновку, повреждены дома, цех предприятия и ЛЭП 05
Враг атаковал ракетами Краматорск и Константиновку, повреждены дома, цех предприятия и ЛЭП 06
Враг атаковал ракетами Краматорск и Константиновку, повреждены дома, цех предприятия и ЛЭП 07

Смотрите: Сутки в Донецкой области: многочисленные удары по Торецкой громаде, атака ракетами С-300 на Краматорск, обстрелы Авдеевки и Угледара. ФОТОрепортаж

В результате артиллерийского обстрела села Дружба Торецкой громады погибли двое детей - 9-летний мальчик и его 16-летняя сестра. Травмирована женщина. Повреждены 2 частных дома.

"Градами" оккупанты накрыли Константиновку. В результате обстрела убиты 2 гражданских лица, еще один - ранен. Разрушения получили 20 частных домов, автомобили, газопровод.

В результате артиллерийского обстрела села Измайловка Кураховской громады уничтожено 5 га пшеницы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне за прошедшие сутки убили 6 гражданских в Донецкой области, еще 5 человек получили ранения. ИНФОГРАФИКА

Ранее сообщалось, что вечером 21 июля армия оккупантов ударила авиабомбами по пгт Нью-Йорк Донецкой области, погибли четыре человека, ранения получили три человека.

Также Цензор.НЕТ писал, что 21 июля в результате российских обстрелов с.Дружба Торецкой громады (Донецкая область) погибли двое детей.

Краматорськ (2275) обстрел (27129) Донецкая область (9642) Константиновка (1743)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як би ж бамбаси знали що з цього вийде, то не перешкоджали б ЗСУ знищити заколот в зародку.
показать весь комментарий
22.07.2023 11:20 Ответить
Хотів тебе удрічить... Але не буду.
Я тебе краще похвалю-за те що хоть постиш на українській-маладец.
А дирявим данбасянам... чесно кажучи габлі... Ні Хрущова ні Брежніва їм вже нІвадать.
Дікоє поле-Богом забуда земля-Зімбабве..
показать весь комментарий
22.07.2023 12:01 Ответить
За шо удрічіть? Хіба це не правда? А тепер скажи що було не так. Краматорськ.16.04.2014.
показать весь комментарий
22.07.2023 12:07 Ответить
Там ще мали бути самкі з дітьйонишамі які тримали ікони...
Потім сильно радавалісь що разаружІлІ ЗСУ.
Прийшов час відплати, злиднів, гонінь і поневірянь.
До прикладу. Моя дружина в аптеці... не продають ліки рашІстагаварящім їх культурно посилають...
показать весь комментарий
22.07.2023 12:19 Ответить
Хрущьов там ні в пачьотє...сталін, брєжнєв, путін-лукашенка.
показать весь комментарий
22.07.2023 12:10 Ответить
Брежнєва вони теж ненавидять то му що був українцем.
показать весь комментарий
22.07.2023 12:26 Ответить
Чтоб сыночок у Королевской был здоров, падла, депутат краматорский...
показать весь комментарий
22.07.2023 12:05 Ответить
 
 