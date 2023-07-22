РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11712 посетителей онлайн
Новости Фото
8 396 7

Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на САУ AS90 в Великобритании. ФОТОрепортаж

В Великобритании завершила обучение вторая группа украинских артиллеристов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттер сообщило Министерство обороны Великобритании.

"Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на 155-мм САУ AS90, начатое ранее в этом году.

Программа является частью постоянного обязательства Великобритании поддерживать Украину в борьбе против России", - говорится в сообщении.

Читайте: Украинские танкисты, проходящие подготовку на Abrams, могут быть готовы к бою через несколько недель, - СМИ

Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на САУ AS90 в Великобритании 01
Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на САУ AS90 в Великобритании 02
Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на САУ AS90 в Великобритании 03
Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на САУ AS90 в Великобритании 04

Великобритания (4954) военные учения (3457) САУ (207)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка дальності у цієї САУ, калібр?
От ліниві редактори....
показать весь комментарий
22.07.2023 15:44 Ответить
24-30 км, 155мм
показать весь комментарий
22.07.2023 15:50 Ответить
Що, так тяжко поставити подяку під новиною?!
показать весь комментарий
22.07.2023 17:17 Ответить
Залужний наразі також скинув відео, як працює наша артилерія по танках ворога. Усе буде Україна.
показать весь комментарий
22.07.2023 15:52 Ответить
До Безглуздої в пірадкування! Хто як не вона зробить з них м'ясо! Тобто героїв!
показать весь комментарий
22.07.2023 16:01 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
З Богом, хлопчики
показать весь комментарий
22.07.2023 16:26 Ответить
Цікаво, а отий зелений змій сьогодні в ранці сказав - Дякую, міністру, чи ні.
показать весь комментарий
22.07.2023 18:01 Ответить
 
 