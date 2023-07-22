Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на САУ AS90 в Великобритании. ФОТОрепортаж
В Великобритании завершила обучение вторая группа украинских артиллеристов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттер сообщило Министерство обороны Великобритании.
"Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на 155-мм САУ AS90, начатое ранее в этом году.
Программа является частью постоянного обязательства Великобритании поддерживать Украину в борьбе против России", - говорится в сообщении.
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