Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на САУ AS90 в Великобритании. ФОТОрепортаж

В Великобритании завершила обучение вторая группа украинских артиллеристов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттер сообщило Министерство обороны Великобритании.

"Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на 155-мм САУ AS90, начатое ранее в этом году.

Программа является частью постоянного обязательства Великобритании поддерживать Украину в борьбе против России", - говорится в сообщении.

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